  MENIU  
Home > Știri > Traian Băsescu, verdict usturător despre Donald Trump după înfrângerea republicanilor la alegerile din SUA: „Va rămâne doar o «rață șchioapă»”

Traian Băsescu, verdict usturător despre Donald Trump după înfrângerea republicanilor la alegerile din SUA: „Va rămâne doar o «rață șchioapă»”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Traian Băsescu îl descrie pe Donald Trump drept o „rață șchioapă” după ce partidul lui a pierdut alegerile de la jumătatea mandatului, un scrutin crucial pentru ultimii doi ani ai președinției sale. Fostul președinte al României consideră că mișcarea MAGA a suferit un eșec major, sancționată dur de electoratul american.

Traian Băsescu, despre Donald Trump: „Va rămâne doar o «rață șchioapă»”

Alegerile intermediare din Statele Unite, desfășurate pe 3 noiembrie 2026, au adus schimbări majore pe scena politică americană. Partidul Democrat a reușit o victorie răsunătoare, recâștigând controlul asupra Congresului, ceea ce a stârnit reacții inclusiv în România. Fostul președinte Traian Băsescu a comentat aceste rezultate pe pagina sa de Facebook, folosind cuvinte tranșante pentru a descrie impactul asupra administrației conduse de Donald Trump. Băsescu este de părere că mișcarea MAGA (Make America Great Again) a suferit un eșec major, iar liderul de la Casa Albă va rămâne în funcție doar „în calitate de «rață șchioapă»”.

Un verdict dur pentru administrația Trump

În postarea sa, Traian Băsescu a fost direct: „MAGA respinsă de americani! Mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă. Americanii nu au putut fi păcăliți. Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de «rață șchioapă»! Pe 13 aprilie postam cu titlul «Trump va pleca, America rămâne!». Așa va fi!”.

Termenul de «rață șchioapă» („lame duck”) este folosit în politica americană pentru a descrie un președinte a cărui influență este limitată, fie din cauza pierderii majorității în Congres, fie pentru că se află la final de mandat. Potrivit Libertatea, această situație este acum realitatea cu care Donald Trump se confruntă după victoria democraților.

La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO
Recomandarea zilei

Rezultatele scrutinului: un „val albastru” decisiv

Alegerile au vizat toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de mandate din Senat. Conform proceselor-verbale analizate, din cele 340 de mandate deja atribuite în Cameră, democrații au câștigat 214 și sunt la un pas de majoritate, în timp ce republicanii au obținut doar 126. La Senat, din cele 35 de mandate disputate, democrații au câștigat 53% din cele validate, consolidându-și poziția de forță.

Această reconfigurare a puterii la Washington include și surprize majore, precum câștigurile democraților în state considerate bastioane republicane, cum ar fi Texas și Kansas. Alegătorii din aceste zone au transmis un mesaj clar de nemulțumire, fiind influențați de probleme interne și externe care au marcat administrația Trump.

Theo Rose, mesaj public după ce a fost criticată pentru că a cântat la botezul copilului lui Alfred Simonis: „N-am cântat la un eveniment politic”. Artista a vorbit clar și despre banii pe care i-a câștigat în urma evenimentului de la Timișoara. Ce a mărturisit
Theo Rose, mesaj public după ce a fost criticată pentru că a cântat la botezul copilului lui Alfred Simonis: „N-am cântat la un eveniment politic”. Artista a vorbit clar și despre banii pe care i-a câștigat în urma evenimentului de la Timișoara. Ce a mărturisit
Recomandarea zilei

Citește și: Theo Rose reacționează după ce a fost criticată pentru că a cântat la botezul copilului lui Alfred Simonis: „Vorbim despre lucruri destul de diferite”

Problemele care au schimbat cursul alegerilor

Printre temele care au cântărit greu în decizia alegătorilor se numără costul ridicat al vieții și inflația persistentă, care au subminat încrederea populației în politicile economice ale actualei administrații. De asemenea, implicarea Statelor Unite în conflictul cu Iranul a generat controverse adânci și a mobilizat un număr record de votanți care au sprijinit Partidul Democrat.

Acum, cu o opoziție majoritară în ambele camere ale Congresului, Donald Trump se confruntă cu o perioadă dificilă, în care manevrele sale politice și legislative vor fi serios limitate. Așa cum a subliniat Băsescu, președintele american va trebui să navigheze următorii doi ani din postura de „rață șchioapă”.

Ce urmează pentru America?

Această schimbare de putere ar putea avea implicații importante pentru politica internă și externă a Statelor Unite. Cu democrații la conducerea Congresului, multe dintre inițiativele legislative ale administrației republicane ar putea fi blocate sau ajustate semnificativ. În același timp, tensiunile internaționale, precum cele legate de conflictul din Orientul Mijlociu, vor necesita o nouă abordare diplomatică și politică.

Alegerile din 2026 nu doar că au schimbat raportul de forțe din Congres, dar au demonstrat și că electoratul american este mai implicat ca oricând. Rămâne de văzut cum va influența această nouă realitate viitorul politic al Statelor Unite.

Foto: Profimediaimages.ro; Hepta.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
GSP.ro
„Vă place?” » Prezentatoarea TV din România a pus pe jar Instagramul
„Vă place?” » Prezentatoarea TV din România a pus pe jar Instagramul
Click.ro
Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția”
Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția”
TV Mania
Oh, ce revenire, ce surpriză! După ce a dispărut de pe micul ecran și a fost înlocuită la „Furnicuțele”, Denise Rifai pregătește o lovitură! Trei luni a ținut totul secret, iar acum a făcut anunțul
Oh, ce revenire, ce surpriză! După ce a dispărut de pe micul ecran și a fost înlocuită la „Furnicuțele”, Denise Rifai pregătește o lovitură! Trei luni a ținut totul secret, iar acum a făcut anunțul
Redactia.ro
Cine este soția lui Sorin Grindeanu și cu ce se ocupă. Cât a costat ținuta Mihaelei Grindeanu la botez, față de a celorlalte invitate
Cine este soția lui Sorin Grindeanu și cu ce se ocupă. Cât a costat ținuta Mihaelei Grindeanu la botez, față de a celorlalte invitate
Citește și...
Chivu a refuzat-o pe Real Madrid și scrie istorie la Milano! Câte zeci de milioane de euro a produs pentru Inter
Ce poți face cu energia produsă de panourile fotovoltaice și pe care nu o consumi. Drepturile prosumatorilor, în funcție de puterea instalată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce emisiune va prezenta Denise Rifai la Antena Stars. Primele detalii despre noul format
Cine e Abdul El-Sayed, politicianul atipic în blugi și tricou care a intrat în istorie. Este primul senator musulman din SUA
Flanco a fost vândut către PPC. Ce se întâmplă cu magazinele, după achiziția lor de grupul elen
Florin Manole anunță majorarea pensiilor în 2027 și ajutoare de Crăciun pentru pensionari. Ce se va întâmpla cu salriul minim
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Turcii din bazar au spus cât costă într-un mesaj video în română, pe Instagram
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nași de cununie. Ținutele impecabile pe care le-au purtat. Au fost ca scoși din cutie. Toți invitații i-au admirat întreaga seară / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum arată „palatul” în care a crescut Claudia Ion de la Insula Iubirii. Concurenta i-a reproșat lui Ionuț Mocăniță că a scos-o din confortul casei
Cum arată „palatul” în care a crescut Claudia Ion de la Insula Iubirii. Concurenta i-a reproșat lui Ionuț Mocăniță că a scos-o din confortul casei
Charles Leclerc a devenit tată pentru prima oară. Soția lui, Alexandra, a născut o fetiță. Ce nume special au ales
Charles Leclerc a devenit tată pentru prima oară. Soția lui, Alexandra, a născut o fetiță. Ce nume special au ales
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Avantaje
E oficial! Începe "Dansez pentru tine!". Cum s-au filmat Andreea Esca, Alexia Eram și Iulia Vântur în India. Clipul cu aproape 800.000 de vizualizări a făcut senzație
E oficial! Începe "Dansez pentru tine!". Cum s-au filmat Andreea Esca, Alexia Eram și Iulia Vântur în India. Clipul cu aproape 800.000 de vizualizări a făcut senzație
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arăta Eduard Vlădescu pe vremea când era model. Cât de mult s-a schimbat ispita care a fermecat-o pe Claudia la Insula Iubirii
Cum arăta Eduard Vlădescu pe vremea când era model. Cât de mult s-a schimbat ispita care a fermecat-o pe Claudia la Insula Iubirii
Fiul unui influencer român, vizat de autorități. Copilul de 11 ani și-a cumpărat un pistol
Fiul unui influencer român, vizat de autorități. Copilul de 11 ani și-a cumpărat un pistol
Denise Rifai revine cu o nouă emisiune la Antena Stars: „În sfârșit vă pot povesti la ce am lucrat în ultima perioadă”
Denise Rifai revine cu o nouă emisiune la Antena Stars: „În sfârșit vă pot povesti la ce am lucrat în ultima perioadă”
Horoscop 5 noiembrie 2026. Zodiile care riscă să fie dezamăgite de oamenii
Horoscop 5 noiembrie 2026. Zodiile care riscă să fie dezamăgite de oamenii
Puya, mărturisiri sfâșietoare despre moartea fratelui său, la doar 34 de ani: „Durerea vieții mele”. Regretul care îl apasă și astăzi pe artist
Puya, mărturisiri sfâșietoare despre moartea fratelui său, la doar 34 de ani: „Durerea vieții mele”. Regretul care îl apasă și astăzi pe artist
Observator News
Trăieşte într-o casă de 39 mp şi nu dă niciun ban pe facturi. Locuieşte singur la marginea pădurii
Trăieşte într-o casă de 39 mp şi nu dă niciun ban pe facturi. Locuieşte singur la marginea pădurii
Libertatea pentru Femei
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu. Tocmai au anulat nunta. De la Miss Buzău, la relații cu nume mari din politică
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu. Tocmai au anulat nunta. De la Miss Buzău, la relații cu nume mari din politică
Cum arăta Sorina Docuz la 18 ani, când era Miss Buzău. Imagini rare cu actuala iubită a lui Marcel Ciolacu
Cum arăta Sorina Docuz la 18 ani, când era Miss Buzău. Imagini rare cu actuala iubită a lui Marcel Ciolacu
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Cine este soția lui Sorin Grindeanu și cu ce se ocupă. Cât a costat ținuta Mihaelei Grindeanu la botez, față de a celorlalte invitate
Cine este soția lui Sorin Grindeanu și cu ce se ocupă. Cât a costat ținuta Mihaelei Grindeanu la botez, față de a celorlalte invitate
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un copil a murit de rujeolă la New York. Este primul deces raportat în stat după mai bine de 30 de ani
Un copil a murit de rujeolă la New York. Este primul deces raportat în stat după mai bine de 30 de ani
Alertă pentru pacienții care iau medicamente de tensiune! Aproape 4.000 de flacoane, retrase de pe piață
Alertă pentru pacienții care iau medicamente de tensiune! Aproape 4.000 de flacoane, retrase de pe piață
Lovitură pentru profesoarele care se pregătesc de pensionare! Ce se schimbă din 2027
Lovitură pentru profesoarele care se pregătesc de pensionare! Ce se schimbă din 2027
Investiție uriașă în sănătate! 43,2 milioane de lei pentru un proiect care poate schimba medicina din România
Investiție uriașă în sănătate! 43,2 milioane de lei pentru un proiect care poate schimba medicina din România
TV Mania
Oh, ce revenire, ce surpriză! După ce a dispărut de pe micul ecran și a fost înlocuită la „Furnicuțele”, Denise Rifai pregătește o lovitură! Trei luni a ținut totul secret, iar acum a făcut anunțul
Oh, ce revenire, ce surpriză! După ce a dispărut de pe micul ecran și a fost înlocuită la „Furnicuțele”, Denise Rifai pregătește o lovitură! Trei luni a ținut totul secret, iar acum a făcut anunțul
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
CSID.ro
Black Friday la Lidl. Retailerul vinde un robot de bucătărie Silvercrest la un preț foarte mic: 34% reducere cu Lidl Plus
Black Friday la Lidl. Retailerul vinde un robot de bucătărie Silvercrest la un preț foarte mic: 34% reducere cu Lidl Plus
Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România în urmă cu aproape 40 de ani, când era doar o școlăriță. Recunoști vedeta?
Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România în urmă cu aproape 40 de ani, când era doar o școlăriță. Recunoști vedeta?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Libertatea
Cum au îmbătrânit împreună cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood. Au trecut anii, au apărut ridurile, dar iubirea a rămas
Cum au îmbătrânit împreună cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood. Au trecut anii, au apărut ridurile, dar iubirea a rămas
Cine e Mihaela Pleșa, românca aleasă pentru a doua oară în Camera Reprezentanților a statului Texas
Cine e Mihaela Pleșa, românca aleasă pentru a doua oară în Camera Reprezentanților a statului Texas
Când scăpăm de ploi, ANM anunță vremea pentru următoarele zile: apare soarele, dar temperaturile scad sub 0 grade noaptea
Când scăpăm de ploi, ANM anunță vremea pentru următoarele zile: apare soarele, dar temperaturile scad sub 0 grade noaptea
Cutremur în România, miercuri, 4 noiembrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
Cutremur în România, miercuri, 4 noiembrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton