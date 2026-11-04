Traian Băsescu, verdict usturător despre Donald Trump după înfrângerea republicanilor la alegerile din SUA: „Va rămâne doar o «rață șchioapă»”

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Traian Băsescu îl descrie pe Donald Trump drept o „rață șchioapă” după ce partidul lui a pierdut alegerile de la jumătatea mandatului, un scrutin crucial pentru ultimii doi ani ai președinției sale. Fostul președinte al României consideră că mișcarea MAGA a suferit un eșec major, sancționată dur de electoratul american.

Traian Băsescu, despre Donald Trump: „Va rămâne doar o «rață șchioapă»”

Alegerile intermediare din Statele Unite, desfășurate pe 3 noiembrie 2026, au adus schimbări majore pe scena politică americană. Partidul Democrat a reușit o victorie răsunătoare, recâștigând controlul asupra Congresului, ceea ce a stârnit reacții inclusiv în România. Fostul președinte Traian Băsescu a comentat aceste rezultate pe pagina sa de Facebook, folosind cuvinte tranșante pentru a descrie impactul asupra administrației conduse de Donald Trump. Băsescu este de părere că mișcarea MAGA (Make America Great Again) a suferit un eșec major, iar liderul de la Casa Albă va rămâne în funcție doar „în calitate de «rață șchioapă»”.

Un verdict dur pentru administrația Trump

În postarea sa, Traian Băsescu a fost direct: „MAGA respinsă de americani! Mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă. Americanii nu au putut fi păcăliți. Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de «rață șchioapă»! Pe 13 aprilie postam cu titlul «Trump va pleca, America rămâne!». Așa va fi!”.

Termenul de «rață șchioapă» („lame duck”) este folosit în politica americană pentru a descrie un președinte a cărui influență este limitată, fie din cauza pierderii majorității în Congres, fie pentru că se află la final de mandat. Potrivit Libertatea, această situație este acum realitatea cu care Donald Trump se confruntă după victoria democraților.

Rezultatele scrutinului: un „val albastru” decisiv

Alegerile au vizat toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de mandate din Senat. Conform proceselor-verbale analizate, din cele 340 de mandate deja atribuite în Cameră, democrații au câștigat 214 și sunt la un pas de majoritate, în timp ce republicanii au obținut doar 126. La Senat, din cele 35 de mandate disputate, democrații au câștigat 53% din cele validate, consolidându-și poziția de forță.

Această reconfigurare a puterii la Washington include și surprize majore, precum câștigurile democraților în state considerate bastioane republicane, cum ar fi Texas și Kansas. Alegătorii din aceste zone au transmis un mesaj clar de nemulțumire, fiind influențați de probleme interne și externe care au marcat administrația Trump.

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Problemele care au schimbat cursul alegerilor

Printre temele care au cântărit greu în decizia alegătorilor se numără costul ridicat al vieții și inflația persistentă, care au subminat încrederea populației în politicile economice ale actualei administrații. De asemenea, implicarea Statelor Unite în conflictul cu Iranul a generat controverse adânci și a mobilizat un număr record de votanți care au sprijinit Partidul Democrat.

Acum, cu o opoziție majoritară în ambele camere ale Congresului, Donald Trump se confruntă cu o perioadă dificilă, în care manevrele sale politice și legislative vor fi serios limitate. Așa cum a subliniat Băsescu, președintele american va trebui să navigheze următorii doi ani din postura de „rață șchioapă”.

Ce urmează pentru America?

Această schimbare de putere ar putea avea implicații importante pentru politica internă și externă a Statelor Unite. Cu democrații la conducerea Congresului, multe dintre inițiativele legislative ale administrației republicane ar putea fi blocate sau ajustate semnificativ. În același timp, tensiunile internaționale, precum cele legate de conflictul din Orientul Mijlociu, vor necesita o nouă abordare diplomatică și politică.

Alegerile din 2026 nu doar că au schimbat raportul de forțe din Congres, dar au demonstrat și că electoratul american este mai implicat ca oricând. Rămâne de văzut cum va influența această nouă realitate viitorul politic al Statelor Unite.

Foto: Profimediaimages.ro; Hepta.ro

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