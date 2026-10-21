Fostă participantă la „Next Top Model”, arestată pentru violență domestică împotriva partenerului

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Vladislava Rogovenko, fostă participantă la „Ukraine’s Next Top Model”, a fost arestată în Florida pe 12 octombrie, acuzată de violență domestică. Autoritățile investighează și statutul său de imigrare, blocând eliberarea pe cauțiune.

Vladislava Rogovenko de la „Ukraine’s Next Top Model”, arestată pentru violență domestică

Vladislava Rogovenko, fostă participantă la „Ukraine’s Next Top Model” și cunoscută bloggeriță din Ucraina, se confruntă cu noi controverse în Statele Unite. Potrivit Libertatea, pe 12 octombrie 2026, aceasta a fost arestată în Florida sub acuzația de violență domestică, în urma unui incident petrecut într-un centru comercial.

Partenerul și-a retras plângerea

Surse locale indică faptul că Rogovenko ar fi fost implicată într-o dispută cu partenerul său, pe care l-ar fi lovit de trei ori. Deși bărbatul, cu care are un copil de doar o lună, ar fi renunțat la acuzații printr-o declarație scrisă, autoritățile au decis să o rețină. Bloggeriței este acuzată de „vătămare corporală”.

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Probleme legale și riscul deportării

Pe lângă acuzațiile de violență domestică, Rogovenko se confruntă și cu un ordin federal de detenție, emis în scopul verificării statutului său de imigrare. În prezent, autoritățile americane analizează dacă aceasta locuiește legal în SUA sau dacă va fi supusă procedurilor de deportare. Din acest motiv, eliberarea pe cauțiune i-a fost refuzată. Dacă va fi găsită vinovată, ea riscă până la un an de închisoare.

O viață marcată de controverse

Numele Vladislavei Rogovenko nu este străin de scandaluri. În 2024, aceasta a fost inclusă în baza de date a site-ului ucrainean „Mirotvoreț”, fiind acuzată că a promovat mesaje considerate pro-ruse, cum ar fi îndemnuri la „pace imediată cu Rusia” și critici la adresa autorităților ucrainene. Libertatea amintește și un alt episod din 2025, când Rogovenko a recunoscut că a plătit o mită de 15.000 de dolari pentru a-și scoate ilegal fostul soț din Ucraina.

Foto: Instagram

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