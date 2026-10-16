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Cum văd copiii școala viitorului: „Un robot nu poate să ofere iubirea ca profesorul”. Educația NEXT, un dialog despre școala de mâine

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.  Actualizat 16.10.2026, 16:18
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Cum arată viitorul educației, văzut prin ochii copiilor de astăzi? Răspunsurile lor sunt surprinzătoare: tehnologia și inteligența artificială îi fascinează, dar toți sunt de acord că profesorii nu pot fi înlocuiți de roboți. „Un robot nu poate să ofere iubirea ca profesorul”, spune Teodor, un tânăr participant la evenimentul Educația NEXT, organizat la București.

Cum văd copiii școala viitorului

Pe 11 octombrie 2026, British Council București a devenit un spațiu al inovației și schimbului de idei, reunind copii, părinți, profesori, experți în educație și jurnaliști ai publicației Libertatea. Tema centrală? Cum pregătim generațiile tinere pentru o lume în care meseriile viitorului nici măcar nu au fost inventate încă.

Evenimentul, organizat de Libertatea în parteneriat cu British Council, a scos în evidență provocările și oportunitățile pe care le aduce viitorul. Dacă ieri visam să devenim medici, învățători sau aviatori, astăzi copiii se confruntă cu o dilemă: cum îți alegi o carieră într-o lume în continuă schimbare, în care tehnologia redefinește piața muncii?

Ce abilități contează cu adevărat

„Suntem preocupați de competențele-cheie, de abilitățile pe care ar trebui să le dezvolte copiii noștri, astfel încât să facă față unui viitor în care tehnologia este principalul mod de lucru”, explică Carmen, mama a trei copii. Ea insistă pe importanța completării educației formale cu activități nonformale, care să îi ajute pe cei mici să se adapteze la provocările unei lumi în continuă dezvoltare.

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Ariadna Șerbănescu, profesoară de limba engleză și expert British Council, subliniază că educația nu se oprește la ușa clasei. „Copiii noștri nu vor mai avea joburile pe care le avem noi astăzi. Sau vor avea cariere diferite pe parcursul vieții, din domenii diferite. Prin urmare, ei trebuie să dezvolte abilități diverse care să-i ajute, să le deschidă uși și oportunități. Însă nu este vorba doar despre un proces de învățare, ci și despre cum vor putea ei să pună în aplicare ceea ce au învățat”, adaugă ea.

Inteligența artificială: provocare sau oportunitate?

Pentru Alice Istrate, colaborator British Council și expert cu peste 25 de ani de experiență în educație, inteligența artificială (AI) este cartea pe care trebuie să o joace copiii viitorului. „Copiii vor trebui să învețe de mici cum să lucreze cu AI. Este evident că nu vor putea acumula acest bagaj colosal de informație și cunoștințe atunci când își vor căuta primul job. Deci, din punctul meu de vedere, cu cât mai devreme, cu atât mai bine pentru competențele viitorului”, afirmă Alice.

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Totuși, ea avertizează că tehnologia nu poate înlocui cunoștințele de bază. „Alfabetizarea funcțională, competențele matematice și înțelegerea domeniilor studiate rămân fundamentale pentru dezvoltarea gândirii critice și a creativității.”

Mai mult, Alice subliniază că elevii trebuie să fie învățați să folosească AI-ul ca un instrument, nu ca un înlocuitor al gândirii autonome. „Îl ajutăm pe copil să compare, de exemplu, un text generat de inteligența artificială cu un text pe care l-ar scrie el. Îl ajutăm pe copil să verifice fake news sau fake information pe care o generează uneori inteligența artificială.”

Copiii vor să învețe, dar nu cu orice preț

Cei mai tineri participanți la eveniment și-au exprimat propriile opinii despre viitorul educației. Deși sunt încântați de tehnologie, ei nu își doresc ca aceasta să înlocuiască elementele umane esențiale. „Un robot nu poate să ofere iubirea ca profesorul sau profesoara”, spune Teodor, impresionat de atenția și răbdarea profesorilor de la British Council.

Maria Sofia, o elevă de 10 ani, crede că „informațiile pe care le folosește mașinăria provin, până la urmă, tot de la oameni”. Pentru ea, nici un robot nu va putea înlocui profesorii. Iar Smaranda, de aceeași vârstă, a adăugat că „să te duci la școală e mai mult o chestie de socializare. Noi, copiii, majoritatea copiilor, nu ne ducem neapărat la școală să învățăm. Multora le place pur și simplu să fie într-un mediu plin de copii”.

Citește și: Cum pregătim copiii pentru meserii care încă nu există? Educația NEXT, un eveniment dedicat părinților și copiilor

Școala viitorului: tehnologie cu suflet

Deși copiii visează la școli dotate cu cele mai noi tehnologii, ei pun pe primul loc conexiunile umane. Este un apel clar pentru părinți, educatori și decidenți: tehnologia este importantă, dar nu trebuie să înlocuiască empatia, iubirea și interacțiunile umane.

Ce-și doresc cu adevărat copiii de la școală

Mai multă engleză, activități creative și proiecte de echipă. Acestea sunt câteva dintre dorințele exprimate de elevi la evenimentul Educația NEXT.

„La școală nu lucrăm foarte mult la proiecte, aici da, și asta mi-a plăcut”, mărturisește Paul, elev în clasa a V-a, încântat de colaborarea cu ceilalți copii în cadrul activităților practice. El visează să învețe să gătească la ore, iar colegii săi își doresc mai multe cursuri de limba engleză, economie, scriere creativă sau chiar activități sportive precum baschetul.

Smaranda, de exemplu, ar vrea să aprofundeze istoria, inclusiv subiecte precum comunismul și Al Doilea Război Mondial, pe când Delia, elevă în clasa a treia, visează să învețe pianul la școală. Irina, în vârstă de 9 ani, este pasionată de robotică.

Părinții, însă, se confruntă cu o altă provocare: cum să îmbine dorința copiilor de a explora tehnologia cu protecția împotriva efectelor nocive ale mediului digital. „Nu-i putem exclude total din lumea asta virtuală. E clar că jocurile, atâta timp cât sunt OK pentru vârsta lor, sunt și ele un instrument de dezvoltare emoțională, dezvoltare a limbii străine, dezvoltare socială. Dar trebuie văzut până unde și cât au acces acești copii”, a explicat Alina Mihai pentru Libertatea. Tot ea subliniază importanța stabilirii unor limite clare acasă, pentru a echilibra timpul petrecut online și offline.

Pe de altă parte, Carmen, o altă participantă, crede că încrederea părintească și comunicarea deschisă sunt esențiale. „Copiii noștri sunt mai capabili decât credem noi. E important să simtă că noi avem încredere în ei”, spune ea. Totodată, părinții atrag atenția asupra volumului uriaș de informații disponibile astăzi și a necesității de a-i învăța pe cei mici să filtreze și să utilizeze datele în mod creativ.

Această nevoie de echilibru și dezvoltare holistică este susținută și de experții în educație. Profesoara Alice Istrate subliniază că starea de bine emoțională și sănătatea digitală sunt esențiale pentru pregătirea copiilor în fața provocărilor viitoare. „Așa-numitul wellbeing al copilului. De asemenea, sănătatea digitală, dar în același timp deprinderile digitale contează enorm”, a declarat aceasta.

În plus, părinții prezenți la eveniment au evidențiat importanța competențelor socio-emoționale. „Nu mă interesează cât de impecabil vorbește acea engleză, ci cât de bine știe el ce să facă cu limba asta. Adică trebuie să știe să-și creeze niște relații, să comunice eficient, empatic, constructiv cu cineva”, a spus unul dintre ei.

Educația NEXT, un dialog despre școala de mâine

Evenimentul Educația NEXT a fost o platformă de dialog între părinți, copii, profesori și specialiști, care au discutat despre cum putem pregăti generațiile viitoare să facă față unei lumi în continuă schimbare. Reprezentanții British Council au subliniat importanța dezvoltării competențelor practice și a muncii în echipă, în timp ce mesajul cheie a fost clar: educația de mâine trebuie să îmbine tehnologia cu dezvoltarea personală. Pentru că, așa cum au concluzionat participanții, copiii nu au nevoie doar să știe să folosească tehnologia, ci și să gândească independent, să colaboreze și să se adapteze.

Foto: Libertatea

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