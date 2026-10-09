Cum pregătim copiii pentru meserii care încă nu există? Educația NEXT, un eveniment dedicat părinților și copiilor

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cum pregătim copiii pentru meserii care încă nu există? Pe 11 octombrie, la British Council din București, Educația NEXT aduce părinți, experți și profesori împreună pentru a discuta viitorul educației și gândirea critică.

Lumea nouă și meseriile viitorului: Ce ne rezervă ziua de mâine?

Cum pregătim copiii pentru un viitor imprevizibil? Descoperă ce abilități contează cu adevărat pentru succesul lor într-o lume aflată în continuă transformare, și cum le poți dezvolta chiar de acasă.

Cu toții am fost întrebați în copilărie „Ce vrei să te faci când vei fi mare?”. Răspunsurile erau, de obicei, simple și clare: medic, profesor, avocat, inginer sau poate actor. Însă, în 2026, părinții din întreaga lume au început să resimtă o presiune uriașă: cum să-și pregătească copiii pentru o lume în care schimbarea este singura constantă? Meseriile tradiționale se transformă, iar multe dintre ocupațiile pe care le vor avea copiii noștri nici măcar nu există încă.

Potrivit unui articol publicat pe Avantaje.ro, cheia nu e să ghicim viitorul, ci să investim în abilitățile care vor conta cu adevărat: gândirea critică, creativitatea, comunicarea și capacitatea de adaptare. Acestea sunt fundamentele pe care se va clădi succesul generației viitoare.

Gândirea critică: mai mult decât a ști răspunsurile corecte

Într-o eră a informației rapide, copiii noștri au acces la un ocean de cunoștințe la doar câteva click-uri distanță. Dar cât de bine pot evalua credibilitatea unei informații sau să o compare cu altele? Gândirea critică este o abilitate vitală, iar ca părinți, le putem oferi micuților noștri acest dar valoros prin simple întrebări zilnice. „De ce crezi asta?” sau „Cum ai ajuns la concluzia aceasta?” pot deschide conversații care să le formeze mintea analitică.

Creativitatea: mai mult decât artă și muzică

De câte ori auzim cuvântul „creativitate”, ne gândim la pictori, muzicieni sau scriitori. Dar adevărata creativitate înseamnă să poți găsi soluții originale la probleme, să îndrăznești să încerci lucruri noi și să combini idei aparent incompatibile. Cum le putem stimula creativitatea? Simplu. Îi provocăm să găsească soluții proprii, fără să le oferim răspunsuri pe tavă. „Tu cum ai face?” poate deveni întrebarea magică ce le dezvoltă mintea.

Arta comunicării: să vorbească, dar și să asculte

Indiferent cât de tehnologizată va deveni lumea, relațiile interumane vor rămâne esențiale. Copiii noștri vor trebui să învețe să comunice clar, să negocieze și să asculte activ. Aceste deprinderi nu se formează doar la școală, ci și acasă. Noi suntem cei care putem să le oferim un mediu în care să fie ascultați, să-și exprime punctele de vedere și să înțeleagă perspectivele altora. În plus, cunoașterea unei limbi străine nu este doar o competență de CV, ci și o fereastră către alte culturi și moduri de gândire.

Învățarea pe tot parcursul vieții: cheia succesului în secolul XXI

Generațiile trecute au crescut cu ideea că odată ce ai ales o meserie, aceasta va fi pentru toată viața. În prezent, realitatea este alta. Tehnologiile evoluează rapid, iar joburile de astăzi pot dispărea mâine. Copiii noștri vor fi nevoiți să învețe continuu, să se adapteze și, uneori, să o ia de la zero. De aceea, este esențial să le insuflăm ideea că „nu știu încă” nu este un eșec, ci doar o etapă în procesul de învățare.

Cum să le construim viitorul fără a le trasa drumul?

Ca părinți, avem tendința să ne dorim ce e mai bun pentru copiii noștri: școala perfectă, activitățile perfecte, cariera perfectă. Dar viitorul este imprevizibil, iar presiunea de a alege corect poate deveni copleșitoare. Ce putem face, în schimb? Să le cultivăm curiozitatea, încrederea în sine și dorința de a învăța lucruri noi. Este esențial să-i învățăm să îmbrățișeze greșelile, să le perceapă ca pe oportunități de creștere și să nu aștepte soluții de-a gata.

Educația copiilor noștri nu se rezumă doar la ce învață la școală. Este despre cum le pregătim mintea și sufletul pentru a naviga cu succes printr-o lume aflată în continuă schimbare.

Ce urmează? Educația NEXT, un eveniment dedicat părinților și copiilor

Pe 11 octombrie, la British Council din Dorobanți, între orele 11.00 și 15.00, are loc evenimentul Educația NEXT, organizat de Libertatea și British Council. Aici, părinți, copii, experți în educație și jurnaliști vor discuta despre cum ar trebui să arate școala viitorului într-o lume dominată de inteligența artificială. Care sunt competențele esențiale pentru carierele viitorului? Cum ne putem pregăti copiii pentru o lume în continuă schimbare? Subiectele abordate vor include gândirea critică, comunicarea, creativitatea și învățarea continuă.

Acest eveniment își propune nu doar să analizeze provocările viitorului, ci și să ofere soluții practice pentru părinți și educatori. Viitorul nu poate fi prezis, dar putem să ne susținem copiii să devină pregătiți pentru orice. Nu ratați această oportunitate unică de a descoperi cum să construiți un drum mai sigur pentru cei mici, indiferent de cât de imprevizibilă va fi lumea lor. Mai multe detalii, AICI.

Foto: Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News