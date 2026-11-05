Tudorel Toader, prima reacție după ce fiul lui a fost destituit de la Facultatea de Drept din Iași în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală și viol: „Trebuie lăsată instanța de judecată să decidă”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alexandru Toader, fiul fostului ministru Tudorel Toader, a fost destituit joi, 5 noiembrie 2026, de Universitatea din Iași din funcția de lector, după acuzații grave de viol. Tudorel Toader cere respectarea prezumției de nevinovăție și contestarea deciziei, potrivit Hotnews.ro.

Tudorel Toader, prima reacție după ce fiul lui a fost destituit de la Facultatea de Drept din Iași în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală și viol

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a reacționat joi, pe Facebook, la decizia controversată a Comisiei de Etică a universității de a-l destitui pe fiul său, Alexandru Toader, din funcția de lector universitar. Subiectul a atras atenția publicului, fiind unul sensibil, având în vedere acuzațiile grave care planează asupra lui Alexandru Toader, relatează Hotnews.ro.

Decizie contestabilă în 30 de zile

Tudorel Toader a subliniat că hotărârea Comisiei de Etică nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 30 de zile. „În termen de 30 de zile poate fi contestată la Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar, hotărâre care, la rândul său, poate fi atacată în instanța de judecată, fond și cale de atac”, a declarat acesta.

Fostul ministru a evidențiat și momentul în care decizia a fost comunicată, imediat după dezbaterile de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), unde fiul său contestase măsura arestului preventiv. „Este de observat și faptul că după un an de zile de cercetări, Comisia de etică a comunicat hotărârea sa imediat după închiderea dezbaterilor din fața ÎCCJ, până la afișarea pronunțării soluției pe pagina de internet a Înaltei Curți“, a adăugat Toader.

Citește și: Traian Băsescu, verdict usturător despre Donald Trump după înfrângerea republicanilor la alegerile din SUA: „Va rămâne doar o «rață șchioapă»”

Acuzații grave și măsuri legale

Alexandru Toader, lector în cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, este acuzat de viol și agresiune sexuală, fapte care ar fi început la un an după ocuparea funcției didactice. Procurorii susțin că acesta ar fi abuzat sexual mai multe studente, ceea ce a condus la deschiderea unui proces penal împotriva sa.

Inițial, Alexandru Toader a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, însă pe 3 noiembrie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus înlocuirea acestei măsuri cu arestul la domiciliu. Totodată, Comisia de Etică a universității a decis destituirea sa din funcția de lector, pe motivul gravității acuzațiilor.

Apel la prezumția de nevinovăție

Tudorel Toader a insistat la respectarea prezumției de nevinovăție, subliniind că fiul său nu a contestat decizia Consiliului Facultății de Drept de a-i suspenda activitatea didactică până la finalizarea procesului penal. „Sunt multe întrebări care vor trebui să primească răspunsuri. Credem că un tratament egal pentru situații similare este întotdeauna dezirabil, și că trebuie lăsată instanța de judecată să decidă, cu respectarea prezumției de nevinovăție”, a declarat fostul ministru.

Foto: Hepta.ro

Urmărește-ne pe Google News