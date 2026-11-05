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Comediantul și actorul britanic Russell Brand a fost găsit vinovat joi, 5 noiembrie 2026, de către un tribunal din Londra, de viol și agresiuni sexuale, fiind informat că riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea.

Russell Brand, vinovat de viol și agresiune sexuală. Ce pedeapsă riscă

Russell Brand, cândva unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori britanici și fostul soț al lui Katy Perry, a negat acuzațiile, afirmând că incidentele au fost fie consensuale, fie inventate sau reimaginate. Procurorii l-au descris pe bărbatul în vârstă de 51 de ani drept un prădător sexual nemilos, informează Reuters.

Brand a fost condamnat la Curtea Crown din Southwark, Londra, pentru o acuzație de viol și trei de agresiuni sexuale. El a fost achitat de alte două acuzații de viol și de o tentativă de agresiune sexuală. Potrivit Independent.co.uk, pedeapsa maximă pentru viol este închisoarea pe viață, deși pedepsele privative de libertate variază între patru și 19 ani, în funcție de circumstanțele infracțiunii.

Judecătorul Joel Bennathan a declarat că sentința va fi pronunțată luni și că acesta riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea. Brand a fost dus în celulă în așteptarea unei cereri de eliberare pe cauțiune.

Procurorii au precizat că faptele, petrecute între 1999 și 2009, acoperă perioada în care Brand a evoluat de la a susține spectacole de stand-up comedy în săli mici la a deveni prezentator de televiziune și vedetă de cinema la Hollywood.

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Faptele pentru care a fost găsit vinovat

Instanța a ascultat mărturiile pline de lacrimi ale celor șase reclamante, care au toate dreptul la anonimat pe viață. Femeile nu se cunosc între ele, dar toate s-au prezentat la poliție în urma unui documentar TV și a unor articole de presă din 2023, în care alte femei au formulat acuzații anonime.

Cea mai explicită probă s-a referit la violul pentru care a fost condamnat, care a avut loc în 2009, implicând o victimă care îl cunoscuse pe Brand după un spectacol în cadrul căruia ea avusese o relație sexuală în cabina lui. Ea a povestit cum, câteva zile mai târziu, s-a dus la domiciliul acestuia, unde, în timpul unui act sexual consensual, el a violat-o anal. După aceea, el i-a spus să curețe sângele și mizeria, a afirmat ea.

El a fost condamnat pentru agresiune sexuală asupra unei femei într-un bar din Londra în 2004, când victima a declarat că el s-a apropiat de ea la o petrecere și i-a atins sânii.

De asemenea, a fost găsit vinovat pentru un incident din 2009, când a cerut unei femei să-i facă un masaj, după care și-a băgat capul între picioarele ei în timp ce lucrau la promovarea unui proiect, totul petrecându-se în fața a doi dintre colegii lui Brand.

În 2004 sau 2005, o femeie care lucra pentru un post de radio a declarat că acesta a agresat-o în timpul unui atac violent, în fața anturajului său.

Foto: Profimediaimages.ro

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