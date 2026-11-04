Brigitte Bardot, scrisoare dureroasă către soțul ei: „M-ai distrus sistematic zi după zi”. Război pe avere după moartea actriței

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După dispariția lui Brigitte Bardot, în decembrie 2025, liniștea a durat foarte puțin. Văduvul ei, Bernard d’Ormale, a ajuns în instanță în încercarea de a obține o parte din moștenirea lăsată de marea actriță franceză. În plin conflict juridic, a ieșit la lumină un document neașteptat: o scrisoare scrisă de mână de Bardot, în care aceasta își acuza soțul că i-a transformat viața într-un coșmar.

Brigitte Bardot, scrisoare dureroasă adresată soțului ei

Textul a fost redactat pe 17 noiembrie 2022, când actrița avea 88 de ani, cu trei ani înainte de moartea sa. Scrisoarea a ajuns în posesia cotidianului Le Figaro și a fost confirmată de persoane apropiate familiei. Mesajul arată o căsnicie măcinată de reproșuri adânci și de o singurătate greu de dus.

Actrița a mers direct la subiect încă din primele rânduri: „Bernard, este un eșec!”. În continuare, Brigitte Bardot explica faptul că nu își dorise averi sau gesturi teatrale, ci lucruri firești: un partener atent, o vorbă bună, o cafea băută în tihnă sau o simplă ieșire cu mașina pentru a-și limpezi gândurile.

„Aveam o nevoie viscerală de un partener care să-mi ofere iubire și să mă însoțească pe ultimul drum al vieții, care să fie fericit să stea cu mine la o cafea”, scria fosta vedetă a cinematografiei.

Aceasta a adăugat că visa la „cineva care să mă scoată la o plimbare cu mașina, să mă ajute să-mi limpezesc gândurile, cineva care să zâmbească – cu adevărat fericit – alături de mine, bucurându-se de viața pe care i-o ofer. SĂ ZÂMBEASCĂ!!!”.

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Marea actriță, la limita suferinței

Tonul scrisorii devine apoi mult mai dur. Brigitte Bardot mărturisea că ajunsese la limita suferinței și îi reproșa soțului că nu îi oferise sprijinul emoțional de care avea nevoie.

„Astăzi, am ajuns la limita absolută a suferinței mele. Timp de 30 de ani, m-ai distrus sistematic, zi după zi”, ar fi scris vedeta.

În încheiere, Brigitte Bardot își exprima disperarea și nevoia de tandrețe, de susținere și de apropiere sufletească.

„Am nevoie disperată de un umăr pe care să mă sprijin, de susținere, de tandrețe, de o prezență – lucruri pe care pur și simplu ești incapabil să mi le oferi. Șah și mat!”, ar fi fost mesajul cu care Brigitte Bardot și-a încheiat scrisoarea.

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Bernard d’Ormale, exclus din testamentul actriței

Dezvăluirea scrisorii vine pe fondul conflictului dintre Bernard d’Ormale și Fundația Brigitte Bardot, organizația dedicată protecției animalelor înființată de actriță. După moartea vedetei, la 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani, au apărut neînțelegeri legate de testament, de bunurile sale și de locuința La Madrague, din Saint-Tropez.

Potrivit relatărilor din presa britanică, Brigitte Bardot nu i-ar fi lăsat soțului său nimic din avere, aceasta urmând să revină fundației și singurului ei fiu, Nicolas Charrier, în vârstă de 66 de ani. Actrița ar fi prevăzut, de asemenea, ca locuința La Madrague să fie eliberată de persoanele care o ocupau în termen de șase luni de la moartea sa.

Bernard d’Ormale, în vârstă de 85 de ani, a declarat inițial că el însuși îi spusese soției sale că nu își dorește nimic din averea acesteia și că a refuzat orice cadou pentru a evita acuzațiile că ar fi profitat de celebritatea sau de banii ei. Ulterior, bărbatul și-a exprimat nemulțumirea față de situația în care a ajuns după ce a fost nevoit să părăsească proprietatea în care locuise alături de actriță timp de aproximativ 35 de ani.

„Am locuit acolo treizeci și cinci de ani, iar acum sunt dat afară. Vă vine să credeți?”, ar fi declarat acesta, potrivit publicației britanice Daily Mail.

Bernard d’Ormale a fost, de asemenea, îndepărtat din funcția de președinte al Fundației Brigitte Bardot. În jurul acestei decizii au apărut controverse legate de trecutul său politic și de relațiile pe care le-a avut cu Jean-Marie Le Pen, fondatorul partidului francez de extremă dreapta Frontul Național, scrie Daily Mail.

Avocata lui Bernard d’Ormale, Aurélie-Caroline Vieugué, a criticat modul în care clientul său ar fi fost tratat de reprezentanții fundației. Ea a amintit că acesta este un bărbat în vârstă și că a împărțit 33 de ani din viață cu actrița. De cealaltă parte, un reprezentant al fundației a respins acuzațiile și a susținut că Bernard d’Ormale a beneficiat de sprijin după moartea soției sale. Potrivit organizației, plecarea sa de la La Madrague reprezintă o obligație legală, deoarece Brigitte Bardot ar fi donat proprietatea fundației încă din 1992.

O căsnicie de peste trei decenii, marcată de controverse

Brigitte Bardot și Bernard d’Ormale s-au căsătorit în 1992, în cadrul unei ceremonii religioase desfășurate în Norvegia. Potrivit presei britanice, căsătoria nu ar fi avut însă valabilitate juridică în Franța. Înainte de această relație, actrița fusese căsătorită de trei ori: cu regizorul Roger Vadim, între 1952 și 1957, cu actorul Jacques Charrier, între 1959 și 1962, și cu omul de afaceri german Gunter Sachs, între 1966 și 1969. A avut și alte relații intens mediatizate, printre care cea cu muzicianul Serge Gainsbourg.

Sursă foto: Profimedia

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