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Veste minunată din lumea sportului românesc. Simona Radiș, în vârstă de 27 de ani, dublă campioană olimpică și octuplă campioană mondială la canotaj, a fost cerută în căsătorie de partenerul ei de viață, canotorul Leontin Nuțescu (22 de ani). Evenimentul romantic s-a petrecut într-un cadru de poveste, iar vestea a bucurat mii de fani ai canotajului.

Moment de neuitat pe fundalul Operei din Sydney

După o relație de aproape trei ani, Leontin Nuțescu a făcut pasul cel mare în timpul unei călătorii în Australia. Canotorul a îngenuncheat în fața alesei inimii sale și i-a oferit inelul de logodnă chiar lângă celebra Operă din Sydney, unul dintre cele mai emblematice simboluri din lume.

Simona Radiș a împărtășit bucuria cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare, publicând imagini și un videoclip din momentul cererii.

„Sydney, m-ai surprins”, a fost mesajul simplu, dar plin de emoție, scris de valoroasa sportivă în dreptul postării.

Reacția oficială a reprezentanților sportului românesc nu a întârziat să apară după anunțul logodnei.

„Felicitări, Simona și Leontin! Multă fericire și o viață frumoasă împreună!”, au transmis reprezentanții Federației Române de Canotaj prin intermediul canalelor oficiale.

Cei doi logodnici se află în această perioadă pe continentul australian alături de colegii lor de lot, Adriana Adam și Constantin Adam. Sportivii români au fost invitați de onoare la competiția „The Golden Oar”, desfășurată la Canberra, eveniment de elită care a reunit nume mari ale canotajului mondial.

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Un an 2026 de colecție atât pe plan personal, cât și profesional

Anul 2026 a fost unul extraordinar pentru ambii canotori. Simona Radiș a scris din nou istorie la Campionatele Mondiale de la Amsterdam, unde a cucerit trei medalii de aur în probele de dublu rame, 8 plus 1 feminin și 8 plus 1 mixt. Alături de Adriana Adam, a devenit prima canotoare din istorie care reușește să câștige trei titluri mondiale la o singură ediție a competiției, performanță completată de cele două medalii de aur obținute la Europenele de la Varese.

La rândul său, Leontin Nuțescu a avut un parcurs remarcabil în 2026, cucerind aurul la Europenele de seniori în proba de 8 plus 1 mixt și argintul la patru rame, alături de două titluri europene de tineret.

Începutul unui nou capitol din viața celor doi mari campioni este întâmpinat cu entuziasm și apreciere de întreaga comunitate sportivă din România.

Foto – Facebook

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