Daniel Oprea, profesor de educație fizică, nutriționist al lotului național de culturism și realizator al emisiunii „Generația Fit” de la TVR 2, a murit la 53 de ani

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Comunitatea sportivă din România este în doliu după trecerea în neființă a lui Daniel Oprea, profesor de educație fizică, nutriționist al lotului național de culturism și fitness și realizator al cunoscutei emisiuni „Generația Fit” de la TVR 2.

Vestea tragică a fost anunțată oficial de Federația Română de Culturism și Fitness. Din primele informații oferite de apropiați, specialistul în nutriție și stil de viață sănătos a suferit un infarct fulgerător la vârsta de doar 53 de ani.

O viață dedicată sportului, nutriției și promovării mișcării în rândul tinerilor

Daniel Oprea a fost o figură marcantă în domeniul educației fizice și al pregătirii sportive. În calitate de profesor la Facultatea de Educație Fizică și Sport și lector în cadrul cursurilor organizate de federație, el a format generații de antrenori, predând discipline esențiale precum anatomia și nutriția sportivă.

Pe lângă implicarea directă în performanțele lotului național de culturism, el s-a dedicate intens proiectelor educaționale destinate copiilor, promovând combaterea sedentarismului și adoptarea unor obiceiuri alimentare echilibrate încă de la vârste fragede.

Omul din spatele ecranului și proiectul „Generația Fit” la Televiziunea Națională

Cunoscut publicului larg prin intermediul emisiunii „Generația Fit”, difuzată la TVR 2, Daniel Oprea a adus exercițiile fizice și sfaturile de nutriție direct în casele românilor. Proiectul său TV a devenit rapid un reper pentru promovarea unui stil de viață activ. Implicarea sa a continuat până în ultimele luni de viață, participând la întâlniri importante la Casa Olimpică alături de reprezentanții federațiilor naționale și internaționale de profil pentru dezvoltarea colaborărilor în educația sportivă.

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Val de mesaje de condoleanțe și sprijin pentru familia îndurerată

Anunțul dispariției sale a stârnit o undă de șoc și tristețe în rândul colegilor, elevilor și celor care l-au urmărit de-a lungul anilor. Reprezentanții Federației Române de Culturism și Fitness au evidențiat corectitudinea, bunătatea și dăruirea sa totală față de profesie. În mediul online, sute de mesaje de regret și sprijin s-au îndreptat către soția sa, Laura, și fiica lor, Sara, comunitatea sportivă arătându-se unită în aceste momente extrem de dificile.

Foto – Facebook

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