Traian Băsescu, despre o posibilă candidatură a lui Ilie Bolojan la prezidențiale: „Liberalii nu au unul mai brav decât el, dar nu înseamnă că îl văd câștigător”

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Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit la România TV despre viitorul politic al lui Ilie Bolojan și despre posibilitatea ca acesta să intre în cursa pentru Cotroceni la alegerile prezidențiale din 2030. În opinia sa, liderul PNL este în acest moment cea mai bună variantă a partidului, însă o candidatură nu îi asigură neapărat și victoria.

Traian Băsescu, despre șansele lui Ilie Bolojan de a ajunge președinte

Traian Băsescu a vorbit deschis despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să candideze la alegerile prezidențiale și să le și câștige. Fostul președinte susține că, în momentul de față fostul premier este speranța liberalilor, dar nu crede că acesta ar avea șanse de a ocupa scaunul de la Cotroceni.

„Liberalii, cel puțin deocamdată, nu au unul mai brav decât el. Nu au. Dar asta nu înseamnă că îl și văd câștigător. Însă probabil că în momentul de față, el este opțiunea liberalilor”, a spus Traian Băsescu.

Ilie Bolojan a trecut în ultimii ani prin funcții-cheie la vârful statului. A devenit prim-ministru în iunie 2025, mandat încheiat în mai 2026 după o moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR. Ulterior, a asigurat interimatul la Palatul Victoria până în octombrie 2026, când conducerea Guvernului a fost preluată de Luca Niculescu.

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Ce a făcut Ilie Bolojan pe perioada mandatului de președinte interimar

Anterior experienței de premier, Bolojan a fost președinte interimar al României între februarie și mai 2025, după demisia lui Klaus Iohannis, până la preluarea mandatului de către Nicușor Dan.

În lunile petrecute la Palatul Cotroceni, el a făcut publice cheltuielile pentru zborurile externe efectuate în mandatele lui Klaus Iohannis, a deschis porțile instituției pentru vizite gratuite ale cetățenilor și a reluat conferințele de presă periodice.

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Tot în acea perioadă, Ilie Bolojan a acordat distincții unor personalități precum Gică Hagi, Cristina Neagu și omului de afaceri George Iacobescu.

Sursă foto: Hepta

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