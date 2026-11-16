Fiul Corinei Bud a împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de artistă pentru Robin: „Ești cea mai mare iubire a mea”

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Fiul Corinei Bud, Robin, a împlinit 18 ani pe 15 noiembrie. Cântăreața a marcat majoratul băiatului său pe rețelele de socializare, unde a postat mai multe imagini de arhivă din copilăria acestuia, alături de o urare caldă.

Fiul Corinei Bud a împlinit 18 ani

Fotografiile care arată cum a crescut Robin de-a lungul anilor au atras rapid o mulțime de aprecieri și comentarii din partea fanilor. Corina Bud i-a transmis fiului său un mesaj direct din inimă.

„18 ani de magie pură alături de persoana mea preferată de pe pământ. La mulți ani, Robin! Am trăit niște momente destul de nebunești în viața mea. Dacă aș putea să mă întorc la unul singur, l-aș alege pe cel în care te-am cunoscut. Construiește-ți o viață care să te reprezinte. Ești cea mai mare iubire a mea și rolul de care sunt cea mai mândră. Dumnezeu are grijă de tine”, a scris Corina Bud pe Instagram.

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Cu ce se ocupă Robin

Deși mama lui are o carieră cunoscută pe scenă, Robin a ales o altă direcție și s-a dedicat sportului, fiind pasionat de baschet. Într-o declarație oferită în trecut pentru Antena Stars, Corina Bud a explicat de ce nu a încercat să-l împingă spre muzică și de ce îl lasă să își aleagă propriul drum.

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„Robin e un mare baschetbalist și sunt cea mai mândră. E cel mai sănătos lucru pe care îl poate face un copil. Eu îmi doresc ce își dorește și el. Îl susțin cu mare drag și îl sfătuiesc. Eu mi-am dorit de mică să fiu cântăreață și actriță și uite că asta fac. Din nefericire, nu toți ajungem să facem ceea ce ne dorim în viață, așa că îl îndrum să facă ceea ce îi place”, spunea artista la momentul respectiv.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Corina Bud și fiul ei, Robin

Sursă foto: Instagram

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