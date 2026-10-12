Fiul Mădălinei Apostol și-a visat mama, la o lună de la moartea acesteia: „Poate a fost un semn, poate ne veghează de acolo de sus”

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A trecut o lună de când Mădălina Apostol, fosta parteneră de viață a lui Nick Rădoi, s-a stins fulgerător, lăsând în urmă o durere profundă și trei copii care încearcă să-și refacă viețile fără dragostea și sprijinul mamei lor. Tony, fiul cel mare al vedetei a vorbit despre cum această pierdere i-a schimbat viața și a dezvăluit că în urmă cu câteva zile și-a visat mama.

Fiul Mădălinei Apostol, despre felul în care moartea mamei i-a schimbat viața

Durerea pierderii unei mame este de nedescris, iar Tony Apostol, la doar 22 de ani, simte pe deplin impactul acesteia.

„Perioada este foarte, foarte grea, mai grea decât mă așteptam. Parcă a fost mai bine, mai ok în primele zile atunci. Au fost foarte mulți oameni, ai văzut câți oameni erau, iar acum nu mai e nimeni. Mai sunt zero oameni. Adică zero… Mai este Cătălin, desigur, Nick și atât, cam atât. Și sora mea este lângă mine. Tatăl meu, da, și el, dar el este mai mult alături de fratele meu, că nu stăm împreună. Eu locuiesc singur momentan”, a povestit tânărul pentru Spynews.

Deși zilele au devenit mai grele, Tony găsește alinare în prezența surorii sale Miriam și a tatălui acesteia, Cătălin Grozavu.

„Mai mult stau cu Miriam acum, la Cătălin. Vreo cinci zile pe săptămână sunt pe la ei, că stau cu Miriam și așa stăm toți. Miriam este persoana pe care o iubesc cel mai mult. Eu și înainte, oriunde era Miriam, eram și eu. Adică nu e ca și cum sunt acolo că nu mă înțeleg cu cineva. S-a tot zis că eu nu mă înțeleg cu tatăl meu, niște chestii de-astea. Lumea vorbește și vrute și nevrute, dar eu sunt foarte ok cu tata”, a explicat Tony.

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De mic, Tony a ales să fie independent, ceea ce acum pare să-l ajute să facă față mai bine situației.

„În mod normal locuiesc singur. Sunt mai independent de foarte mult timp. Am vrut eu, mi-am dorit eu chestia asta. Gândește-te că acum, în situația asta, poate dacă nu eram așa independent, nu știam cum să gestionez anumite lucruri”, a adăugat el.

Tony merge des la mormântul mamei sale

În această perioadă dificilă, Tony găsește consolare vizitând mormântul mamei sale. O face dimineața devreme sau târziu seara, pentru a evita privirile curioșilor.

„La mormânt merg, dar merg ori foarte dimineață, ori mai pe seară așa. M-au mai filmat oameni, mi-au mai trimis. Nu-mi place”, a spus el, explicând că are nevoie de momente de liniște pentru a fi doar el cu amintirea mamei sale.

Familia Apostol se pregătește acum pentru parastasul de 40 de zile, iar Tony încearcă să-i fie alături bunicii sale, care suferă profund după pierderea fiicei sale.

„Bunica este cum să fie… Cât se poate de bine și ea. Încercăm noi, nepoții, să fim lângă ea și să o ajutăm. Suntem 24/7 acolo pentru ea, orice ar fi. Pozitiv sunt pentru ei. Dacă n-ai putere așa și nu-i ții în frâu, cade toată lumea. Trebuie să fiu eu acolo puternic pentru ei, nu pentru mine. Când îi văd, uit de tot”, a spus tânărul.

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Tony și-a reîntâlnit mama în vis

În mijlocul durerii, Tony găsește alinare într-un vis în care mama sa i-a apărut într-un mod special.

„Chiar am visat-o acum o săptămână! Am visat că eram amândoi… Noi am fost, când eram eu mai mic, la un interviu, nu mai știu, la o piscină, ceva, e foarte vechi interviul. Și am visat fix scena aceea, doar că eram noi mai mari așa, eram în prezent. A fost după aia un pic de tristețe, dar a fost și bucurie. Poate a fost un semn, poate ne veghează de acolo de sus”, a mărturisit el emoționat pentru publicația menționată anterior.

Durerea pierderii mamei și responsabilitățile noi îl fac pe Tony să se confrunte cu probleme de somn.

„Cu dormitul este mai greu, dar rezolvăm noi. N-am mai dormit cred că de două zile. Asta și din cauza faptului că am multă treabă ziua. După aceea, când ajung, stau cu Miriam, mai stăm de vorbă puțin cu Cătălin, mai stau pe telefon și aia a fost noaptea, se face zi! Stau de vorbă cu Cătălin până la 12.00, stau până la 5.00 pe telefon, asta e…”, a recunoscut fiul Mădălinei Apostol.

Sursă foto: Facebook

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