  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile controversate ale lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlamentul României: „Faptul că sunteți tată de fată face cu atât mai greu de înțeles”

Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile controversate ale lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlamentul României: „Faptul că sunteți tată de fată face cu atât mai greu de înțeles”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.  Actualizat 12.10.2026, 10:56
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Andreea Raicu și Virgil Ianțu l-au criticat dur pe Mugur Mihăescu pentru declarațiile controversate despre femei pe care le-a făcut în Parlamentul României. Acesta a comparat femeile-antreprenor cu câinii afaceriști. Fostul actor a fost deranjat de proiectul potrivit căruia 19 noiembrie a devenit Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin.

Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile controversate ale lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament

Andreea Raicu și Virgil Ianțu au comentat afirmațiile recente ale lui Mugur Mihăescu despre femeile antreprenor, în Parlamentul României.

„Ce fel de legi dăm? Femei antreprenor… De ce nu dăm «crocodili antreprenor?». De ce nu dăm «câini antreprenor?». Haideți să dăm legile care contează cu adevărat, și anume legile antreprenoriatului, politici publice pentru antreprenoriat, taxe mai mici, impozite mai mici, un loc predictibil unde să îți desfășori activitatea. Vă garantez că femeile ar fi foarte mulțumite, fără să li se pună sorcove în piept”, a spus Mugur Mihăescu.

Andreea Raicu: „Domnule Mihăescu, sunteți plătit din bani publici, inclusiv din taxele și impozitele noastre, ale femeilor pe care le ridiculizați”

Andreea Raicu a amintit că, în calitate de deputat AUR, Mugur Mihăescu este plătit din bani publici, bani care includ taxele și impozitele plătite de femeile antreprenor și că este deplasat să le ridiculizeze comparându-le cu câini.

„Am văzut-o cum a băgat mâna în cameră” Minciuni, atacuri la adresa producătorilor de la Antena 1 și gelozie extremă! Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii a ieșit la iveală!
„Am văzut-o cum a băgat mâna în cameră” Minciuni, atacuri la adresa producătorilor de la Antena 1 și gelozie extremă! Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii a ieșit la iveală!
Recomandarea zilei

„Sunt femeie și antreprenor. Știu câtă muncă înseamnă să construiești o afacere, să creezi locuri de muncă, să plătești impozite si taxe și să răspunzi pentru oamenii din echipa ta. Domnule Mihăescu, sunteți plătit din bani publici, inclusiv din taxele și impozitele noastre, ale femeilor pe care le ridiculizați. Contribuim la plata indemnizației dumneavoastră și avem dreptul să cerem respect din partea unui om ales să ne reprezinte”, a scris Andreea Raicu pe Facebook.

Citește și: Cristela Georgescu, apel nou pentru susținătorii lui Călin Georgescu. „Nu uitați că sunt lupte care se poartă și în genunchi!” Ce spune despre arestarea soțului său

Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie
Recomandarea zilei

Andreea Raicu: „Munca femeilor este luată în derâdere, iar lipsa de respect trece drept umor”

Totodată, fosta prezentatoare TV a explicat că este de acord ca legile privind antreprenoriatul să nu fie dictate de gen, însă că modul în care Mihăescu a ales să-și argumenteze opinia a fost deplasat.

„Poți contesta o lege. Sunt de acord că susținerea antreprenoriatului nu ar trebui să fie o chestiune de gen: femeile și bărbații au nevoie de reguli clare, predictibilitate și sprijin. Dar poți argumenta asta fără să aduci femeile într-o analogie cu câinii. Asemenea declarații arată cât de prezentă este încă moștenirea patriarhală: munca femeilor este luată în derâdere, iar lipsa de respect trece drept umor”, a mai scris Andreea Raicu.

Andreea Raicu: „Domnule Mihăescu, o femeie v-a adus pe lume. Aveți o soție, o fiică și o nepoată. De unde această ușurință cu care discreditați femeile?”

În încheiere, Andreea a criticat lipsa de reacție din Parlament la derapajul lui Mihăescu. Tot ea a amintit că acesta are o soție, o fiică și o nepoată și că respectul pe care și-l dorește pentru ele ar trebui să-l ofere tuturor femeilor.

„Dacă reacționăm, suntem «prea sensibile» sau «nu știm de glumă». Suntem în secolul XXI. Cât timp mai acceptăm asta? Responsabilitatea aparține și celor care conduc ședința și parlamentarilor prezenți. Ei trebuie să reacționeze la asemenea derapaje. Când sunt tolerate, ajung să pară acceptabile. Domnule Mihăescu, o femeie v-a adus pe lume. Aveți o soție, o fiică și o nepoată. De unde această ușurință cu care discreditați femeile? V-ar plăcea ca fiica sau nepoata dumneavoastră să fie ridiculizată și umilită în public? Respectul pe care l-ați dori pentru ele îl datorați fiecărei femei”, a încheiat.

Citește și: Diana Buzoianu a descoperit că s-au făcut achiziții personale din banii ANM: „Sutiene de peste 1.000 de lei, încălțăminte cu franjuri”. Elena Mateescu refuză să își dea demisia

Virgil Ianțu: „Mesajul dumneavoastră la adresa femeilor este revoltător și profund lipsit de respect”

La rândul lui, Virgil Ianțu a criticat dur declarațiile fostului actor, numindu-le un „discurs josnic”.

„Domnule Mugur Mihăescu, mesajul dumneavoastră la adresa femeilor este revoltător și profund lipsit de respect. Să ironizezi și să încerci prin discurs să umilești femeile, de la tribuna Parlamentului, spune multe despre felul în care înțelegeți respectul și responsabilitatea publică. Iar faptul că sunteți și tată de fată, face cu atât mai greu de înțeles un asemenea discurs. Vă puteți ascunde în spatele ironiei, deși, e evident ca nu știți ce înseamnă, dar ea nu scuză misoginismul și nici disprețul. Femeile nu au nevoie de aprobarea dumneavoastră pentru a merita respect. Dumneavoastră, în schimb, ar trebui să înțelegeți că funcția publică nu vă dă dreptul unui asemenea discurs josnic, chiar dacă ăsta e nivelul dumneavoastră de educație”, a transmis Virgil Ianțu.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Zile libere pentru români în 2027. Sărbătorile care pică în weekend și zilele de concediu care salvează minivacanțele
Zile libere pentru români în 2027. Sărbătorile care pică în weekend și zilele de concediu care salvează minivacanțele
GSP.ro
Reportera TV a apărut la meciul iubitului mai tânăr cu 11 ani și a făcut senzație! » Detaliul care a ieșit în evidență
Reportera TV a apărut la meciul iubitului mai tânăr cu 11 ani și a făcut senzație! » Detaliul care a ieșit în evidență
Click.ro
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Redactia.ro
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Citește și...
De ce Rapid are abia a patra șansă la titlu? Echipa lui Daniel Pancu suferă mult la un capitol-cheie
Schimbare bruscă de vreme în România: de la 29 de grade, la ploi și ninsoare. Ce se întâmplă în București
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Bolojan a pretrecut la Festivall în compania a două femei și a șefului Cancelariei
Imagini din penthouse-ul în care Mihaela Rădulescu locuiește la Monaco
Botez de poveste în familia lui Nicolae Bănicioiu. Fostul ministru și-a creștinat tripleții într-un local de lux din Capitală. "O iubire infinită, trei lumânări, patru băieți!"
Valentin Sanfira, despre dificultățile după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
O bandă de români îi jecmănește pe turiști chiar lângă Parlamentul din Londra: „Sunt niște escroci”
E de vis! Imagini FABULOASE din casa Vlăduței Lupău. Are cea mai luxoasă locuință din Cluj. A costat-o 3 milioane de euro, dar a muncit din greu pentru a-și îndeplini acest vis / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Imagini din penthouse-ul în care Mihaela Rădulescu locuiește la Monaco
Imagini din penthouse-ul în care Mihaela Rădulescu locuiește la Monaco
Botez de poveste în familia lui Nicolae Bănicioiu. Fostul ministru și-a creștinat tripleții într-un local de lux din Capitală. "O iubire infinită, trei lumânări, patru băieți!"
Botez de poveste în familia lui Nicolae Bănicioiu. Fostul ministru și-a creștinat tripleții într-un local de lux din Capitală. "O iubire infinită, trei lumânări, patru băieți!"
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Avantaje
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Asia Express! Anunțul care i-a dat peste cap pe concurenți: „Ne-a dat daună totală”
Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Asia Express! Anunțul care i-a dat peste cap pe concurenți: „Ne-a dat daună totală”
Valentin Sanfira, despre dificultățile după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
Valentin Sanfira, despre dificultățile după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
Valentin Sanfira, dezvăluiri rare despre viața personală, după divorțul de Codruța Filip. "Femeia de lângă mine să aibă tot ce-i trebuie!" Ce spune despre fostele iubite
Valentin Sanfira, dezvăluiri rare despre viața personală, după divorțul de Codruța Filip. "Femeia de lângă mine să aibă tot ce-i trebuie!" Ce spune despre fostele iubite
Adrian Mutu își plătește fiul pentru treburile din casă. "Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el!" Cât îi dă să-și facă patul în fiecare dimineață
Adrian Mutu își plătește fiul pentru treburile din casă. "Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el!" Cât îi dă să-și facă patul în fiecare dimineață
Minciuni, gelozie dusă la extrem și atacuri dure la adresa Antena 1. Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii
Minciuni, gelozie dusă la extrem și atacuri dure la adresa Antena 1. Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii
Observator News
Cea mai căutată facultate din România de către străini. Cât îi costă taxa şi de ce aleg să studieze aici
Cea mai căutată facultate din România de către străini. Cât îi costă taxa şi de ce aleg să studieze aici
Libertatea pentru Femei
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
A apărut medicamentul care poate topi grăsimea abdominală. Rezultatele s-au menținut și după oprirea tratamentului
A apărut medicamentul care poate topi grăsimea abdominală. Rezultatele s-au menținut și după oprirea tratamentului
Până la 900 de lei lunar pe lângă salariu. Cine poate încasa banii și care sunt condițiile
Până la 900 de lei lunar pe lângă salariu. Cine poate încasa banii și care sunt condițiile
Universul le deschide robinetul abundenței. Trei zodii atrag bani și oportunități până la final de octombrie
Universul le deschide robinetul abundenței. Trei zodii atrag bani și oportunități până la final de octombrie
Regula pe care milioane de oameni o respectă înainte de analize ar putea fi greșită
Regula pe care milioane de oameni o respectă înainte de analize ar putea fi greșită
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
CSID.ro
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Cum a descoperit, de fapt, Cătălin Botezatu că are cancer de colon: ”Simțeam o serie de înțepături în acest punct”
Cum a descoperit, de fapt, Cătălin Botezatu că are cancer de colon: ”Simțeam o serie de înțepături în acest punct”
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
Libertatea
Nimic nu mișcă fără acordul pisicesc la Turnul de control Aeroportul Tuzla: „Dacă toate instituțiile ar proceda așa, aș plăti mai cu drag impozitele”
Nimic nu mișcă fără acordul pisicesc la Turnul de control Aeroportul Tuzla: „Dacă toate instituțiile ar proceda așa, aș plăti mai cu drag impozitele”
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
„Mi-au căzut dinții în avion”. Ce a pățit o coafeză cunoscută din Polonia după ce s-a dus la dentist în Turcia
„Mi-au căzut dinții în avion”. Ce a pățit o coafeză cunoscută din Polonia după ce s-a dus la dentist în Turcia
Pensie anticipată fără penalizări: reducerile speciale de care beneficiază femeile cu copii
Pensie anticipată fără penalizări: reducerile speciale de care beneficiază femeile cu copii
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton