Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile controversate ale lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlamentul României: „Faptul că sunteți tată de fată face cu atât mai greu de înțeles”

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Andreea Raicu și Virgil Ianțu l-au criticat dur pe Mugur Mihăescu pentru declarațiile controversate despre femei pe care le-a făcut în Parlamentul României. Acesta a comparat femeile-antreprenor cu câinii afaceriști. Fostul actor a fost deranjat de proiectul potrivit căruia 19 noiembrie a devenit Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin.

Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile controversate ale lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament

Andreea Raicu și Virgil Ianțu au comentat afirmațiile recente ale lui Mugur Mihăescu despre femeile antreprenor, în Parlamentul României.

„Ce fel de legi dăm? Femei antreprenor… De ce nu dăm «crocodili antreprenor?». De ce nu dăm «câini antreprenor?». Haideți să dăm legile care contează cu adevărat, și anume legile antreprenoriatului, politici publice pentru antreprenoriat, taxe mai mici, impozite mai mici, un loc predictibil unde să îți desfășori activitatea. Vă garantez că femeile ar fi foarte mulțumite, fără să li se pună sorcove în piept”, a spus Mugur Mihăescu.

Andreea Raicu: „Domnule Mihăescu, sunteți plătit din bani publici, inclusiv din taxele și impozitele noastre, ale femeilor pe care le ridiculizați”

Andreea Raicu a amintit că, în calitate de deputat AUR, Mugur Mihăescu este plătit din bani publici, bani care includ taxele și impozitele plătite de femeile antreprenor și că este deplasat să le ridiculizeze comparându-le cu câini.

„Sunt femeie și antreprenor. Știu câtă muncă înseamnă să construiești o afacere, să creezi locuri de muncă, să plătești impozite si taxe și să răspunzi pentru oamenii din echipa ta. Domnule Mihăescu, sunteți plătit din bani publici, inclusiv din taxele și impozitele noastre, ale femeilor pe care le ridiculizați. Contribuim la plata indemnizației dumneavoastră și avem dreptul să cerem respect din partea unui om ales să ne reprezinte”, a scris Andreea Raicu pe Facebook.

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Andreea Raicu: „Munca femeilor este luată în derâdere, iar lipsa de respect trece drept umor”

Totodată, fosta prezentatoare TV a explicat că este de acord ca legile privind antreprenoriatul să nu fie dictate de gen, însă că modul în care Mihăescu a ales să-și argumenteze opinia a fost deplasat.

„Poți contesta o lege. Sunt de acord că susținerea antreprenoriatului nu ar trebui să fie o chestiune de gen: femeile și bărbații au nevoie de reguli clare, predictibilitate și sprijin. Dar poți argumenta asta fără să aduci femeile într-o analogie cu câinii. Asemenea declarații arată cât de prezentă este încă moștenirea patriarhală: munca femeilor este luată în derâdere, iar lipsa de respect trece drept umor”, a mai scris Andreea Raicu.

Andreea Raicu: „Domnule Mihăescu, o femeie v-a adus pe lume. Aveți o soție, o fiică și o nepoată. De unde această ușurință cu care discreditați femeile?”

În încheiere, Andreea a criticat lipsa de reacție din Parlament la derapajul lui Mihăescu. Tot ea a amintit că acesta are o soție, o fiică și o nepoată și că respectul pe care și-l dorește pentru ele ar trebui să-l ofere tuturor femeilor.

„Dacă reacționăm, suntem «prea sensibile» sau «nu știm de glumă». Suntem în secolul XXI. Cât timp mai acceptăm asta? Responsabilitatea aparține și celor care conduc ședința și parlamentarilor prezenți. Ei trebuie să reacționeze la asemenea derapaje. Când sunt tolerate, ajung să pară acceptabile. Domnule Mihăescu, o femeie v-a adus pe lume. Aveți o soție, o fiică și o nepoată. De unde această ușurință cu care discreditați femeile? V-ar plăcea ca fiica sau nepoata dumneavoastră să fie ridiculizată și umilită în public? Respectul pe care l-ați dori pentru ele îl datorați fiecărei femei”, a încheiat.

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Virgil Ianțu: „Mesajul dumneavoastră la adresa femeilor este revoltător și profund lipsit de respect”

La rândul lui, Virgil Ianțu a criticat dur declarațiile fostului actor, numindu-le un „discurs josnic”.

„Domnule Mugur Mihăescu, mesajul dumneavoastră la adresa femeilor este revoltător și profund lipsit de respect. Să ironizezi și să încerci prin discurs să umilești femeile, de la tribuna Parlamentului, spune multe despre felul în care înțelegeți respectul și responsabilitatea publică. Iar faptul că sunteți și tată de fată, face cu atât mai greu de înțeles un asemenea discurs. Vă puteți ascunde în spatele ironiei, deși, e evident ca nu știți ce înseamnă, dar ea nu scuză misoginismul și nici disprețul. Femeile nu au nevoie de aprobarea dumneavoastră pentru a merita respect. Dumneavoastră, în schimb, ar trebui să înțelegeți că funcția publică nu vă dă dreptul unui asemenea discurs josnic, chiar dacă ăsta e nivelul dumneavoastră de educație”, a transmis Virgil Ianțu.

Foto: Instagram

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