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Avril Lavigne a devenit mamă pentru prima dată! Vedeta în vârstă de 42 de ani a împărtășit vestea pe Instagram, dezvăluind imagini pline de tandrețe alături de noul membru al familiei sale, alături de un mesaj de dragoste pentru micuța ei.
Avril Lavigne, simbol al generației pop-punk, a intrat într-un nou capitol al vieții sale: maternitatea. Artista în vârstă de 42 de ani a anunțat cu bucurie venirea pe lume a primului său copil, o fetiță, printr-o postare emoționantă pe Instagram.
„Prințesa noastră mică a sosit 🎀👑🍼🩷”, a scris cântăreața în descrierea unui set de fotografii alb-negru.
În imagini, Avril Lavigne apare ținând mâna delicată a bebelușului sau o îmbrățișează, iar o altă fotografie surprinde trei perechi de teniși în carouri, așezate pe un skateboard: două pentru adulți și una pentru micuță.
Artista nu a dezvăluit identitatea tatălui copilului și nici nu a confirmat oficial vreo relație actuală.
Un reprezentant al vedetei a declarat pentru People că Avril Lavigne se bucură de timpul petrecut cu familia sa nou-formată, în timp ce lucrează la un nou album: „Avril se concentrează pe viața de familie și dorește să le mulțumească fanilor pentru toată susținerea lor!”
Întrebată dacă se întâlnește cu cineva în prezent, Avril Lavigne a evitat un răspuns direct, dar a subliniat cât de importantă este compatibilitatea într-o relație.
„Cel mai important lucru este să găsești pe cineva cu care ești compatibilă. Evident, sună clișeic, dar trebuie să fie cineva de încredere, altfel nu vei simți niciodată stabilitate în relație și vei fi mereu în derivă”, a precizat ea.
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