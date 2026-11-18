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Elena Udrea a intervenit public în scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și fostul ei soț, Gabi Bădălău. Fostul ministru a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care îl acuză pe afacerist că refuză să respecte hotărârile judecătorești privind custodia copiilor și atrage atenția asupra modului în care reacționează autoritățile.

Elena Udrea intervine în scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău

Elena Udrea îl critică dur pe Gabi Bădălău pentru nerespectarea hotărârile judecătorești privind custodia fiului cel mic, Nicolas, care de mai multe luni locuiește la București, în loc să fie cu mama și cu fratele mai mare la Constanța, unde este înscris la școală.

„O mamă plânge la televizor pentru că i-a fost luat copilul de către tatăl acestuia și nu i-l mai dă înapoi! Pentru că nu vrea și își permite să încalce legea! Deși femeia are două hotărâri judecătorești care îi încredințează cei doi minori, frați, spre creșterea ei și nu a tatălui, deși a existat un program de vizite și de întâlniri ale minorilor cu tatăl, care a fost întocmai respectat de mamă în ultimii ani, din iulie vara aceasta, fiul lui Nicolae Bădălău, mare lider PSD și fost ministru, adevărat baron local, de Giurgiu, căci despre el este vorba, refuză să lase băiatul cel mic, de 9 ani, să se întoarcă la mama și fratele lui!”, a scris Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.

Tensiunile dintre cei doi foști soți s-au accentuat după ce Nicolas a rămas la tată din luna iulie. Copilul locuia până atunci la Constanța alături de mamă și de fratele său, însă în ultimele cinci luni nu a mai revenit acasă și ar fi adunat peste 300 de absențe la școală. Situația a fost comentată recent și de alte persoane publice, printre care Mirela Vaida și Cristina Cioran.

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„Cum este posibil ca autoritățile să tolereze abuzul acestei familii asupra unei mame”

Pe lângă criticile aduse lui Gabi Bădălău, Elena Udrea a pus sub semnul întrebării și conduita instituțiilor care ar trebui să pună legea în aplicare, făcând trimitere directă la conducerea ministerelor de resort.

„Iar autoritățile locale, DGASPC, Judecătoria din Bolintin Vale, se arată neputincioase în a aplica legea, în fața influenței familiei Bădălău. Nu comentez viața fiului și nici cariera politică a tatălui acestuia! Întreb doar cum este posibil ca autoritățile să tolereze abuzul acestei familii asupra unei mame și asupra copiilor ei, chiar și în ciuda amplorii luate de acest caz? Ce fac ministrul Muncii și Familiei, ministrul Justiției? Sau tac, pentru ca sunt tot PSD?”, a mai adăugat ea.

Foto: Instagram

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