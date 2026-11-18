Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Anne Hathaway, celebra actriță cunoscută pentru rolurile din „The Devil Wears Prada” și „Mother Mary”, a devenit mamă pentru a treia oară! Vedeta în vârstă de de 44 de ani și soțul său, Adam Shulman, și-au întâmpinat cu bucurie noul bebeluș.

Anne Hathaway a devenit mamă pentru a treia oară

Anne Hathaway a adus pe lume al treilea copil! Actrița, cunoscută din „The Devil Wears Prada 2”, trăiește bucuria maternității alături de soțul său Adam Shulman și cei doi băieți ai lor, Jonathan, în vârstă de 10 ani, și Jack, care are 6 ani. Informația a fost confirmată de TMZ și People.

Actrița a anunțat că este însărcinată pe 19 iunie 2026, într-un mod creativ și emoționant, printr-un videoclip postat pe Instagram. Îmbrăcată într-o rochie albă vaporoasă, vedeta a intrat în cadru ținând mâinile pe burtă. Pe fundal se auzea melodia „Baby I’m Yours” a Barbarei Lewis, iar la final, actrița și-a dezvăluit burtica zâmbind și îmbrățișându-se cu dragoste. Postarea ei a fost simplă, dar plină de emoție: ”x Baby, I’m yours x”.

Citește și: Elena Cârstea, internată de urgență la Spitalul Floreasca. De ce a revenit artista în România și ce se întâmplă acum cu ea

Citește și: Cătălin Măruță, dezvăluiri rare despre pasiunea fiicei lui, Eva, pentru actorie: „Nu poți să-l obligi pe copilul tău să facă ceva”

Actrița, despre mărirea familiei sale

Într-un interviu acordat în octombrie pentru CBS Mornings, Anne Hathaway a vorbit deschis despre cum se pregătește familia sa pentru această schimbare importantă.

„Suntem încântați, suntem copleșiți de bucurie, dar ceea ce ne preocupă acum este să ne bucurăm de ultimele momente ca o familie de patru persoane”, a spus actrița.

„Totul se va schimba pentru noi, dar mai ales pentru copiii noștri. Suntem pe punctul de a trece împreună prin acest prag frumos. Așadar, încerc să mă bucur de această perioadă, pentru că băieții mei sunt mai mari acum – au 10 și aproape 7 ani – și am fost acest mic nucleu familial pentru o perioadă bună de timp. Și, dacă totul va merge bine, acest lucru se va schimba”, a mai spus ea atunci.

Citește și: Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu, la cuțite din nou: „E un prost neinformat!”. De la ce a pornit conflictul dintre cei doi

Citește și: Mariana Moculescu, confesiuni tulburătoare despre mariajul cu Horia Moculescu: „Am trăit în iad cu omul ăsta. A vrut să mă omoare de două ori”

Anne Hathaway a fost discretă în privința sarcinii, mai ales în timpul turneului internațional de promovare a mult așteptatului sequel, ”The Devil Wears Prada 2”.

Potrivit unei surse citate de People, aceasta a dorit să păstreze secretul pentru a menține atenția asupra filmului și pentru a împărtăși vestea la momentul potrivit. După anunțul oficial, actrița a apărut în emisiunea „Late Night with Seth Meyers”, unde a împărtășit cât de bine a decurs sarcina.

„Oh, Doamne, este uimitor. Este uimitor”, a declarat Anne Hathaway, adăugând că, deși știau ce fac, au fost „șocați” că totul a decurs atât de bine.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Anne Hathaway

Sursă foto: Instagram, Profimedia

Urmărește-ne pe Google News