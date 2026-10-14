Sabrina și Dima, concurenți ai sezonului 7 Mireasa, au devenit părinți pentru prima dată

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Sabrina și Dima, foști concurenți ai show-ului matrimonial Mireasa, sezonul 7, au devenit părinți. Pe 14 octombrie 2026, cei doi au sărbătorit venirea pe lume a fetiței lor și au împărtășit primele imagini și un mesaj emoționant online.

Sabrina și Dima de la Mireasa au devenit părinți

Sabrina și Dima, foști concurenți ai sezonului 7 din emisiunea Mireasa, celebrează unul dintre cele mai speciale momente din viața lor: au devenit părinți. Fosta concurentă a adus pe lume o fetiță, iar bucuria acestui nou început este împărtășită cu admiratorii lor din mediul online prin imagini emoționante și declarații pline de iubire.

„Până la infinit și dincolo de el…”, a scris Sabrina pe Instagram, unde a postat primele fotografii cu micuța sa, alături de soțul ei, Dima.

Momentul marchează o nouă etapă în relația lor, una construită sub privirile telespectatorilor, dar consolidată de iubirea lor autentică.

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Cei doi au împărtășit fiecare moment important din sarcină

Sabrina și Dima, care s-au căsătorit în septembrie 2025, au avut parte de o călătorie emoționantă până la acest moment.

Cei doi au anunțat cu entuziasm faptul că vor avea o fetiță printr-un gender reveal memorabil, organizat pe stadion.

Sabrina a declarat atunci: „Fetița noastră ne-a dat atât de multe emoții chiar înainte să vină pe lume. Te așteptăm cu brațele deschise și cu atât de multă dragoste”.

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Sabrina și Dima au împărtășit cu admiratorii lor fiecare pas important din această călătorie, de la anunțul sarcinii până la venirea pe lume a micuței.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini cu fetița Sabrinei și a lui Dima

Sursă foto: Instagram

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