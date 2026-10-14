Sabrina și Dima, concurenți ai sezonului 7 Mireasa, au devenit părinți pentru prima dată

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Sabrina și Dima, foști concurenți ai show-ului matrimonial Mireasa, sezonul 7, au devenit părinți. Pe 14 octombrie 2026, cei doi au sărbătorit venirea pe lume a fetiței lor și au împărtășit primele imagini și un mesaj emoționant online.
Sabrina și Dima, foști concurenți ai sezonului 7 din emisiunea Mireasa, celebrează unul dintre cele mai speciale momente din viața lor: au devenit părinți. Fosta concurentă a adus pe lume o fetiță, iar bucuria acestui nou început este împărtășită cu admiratorii lor din mediul online prin imagini emoționante și declarații pline de iubire.