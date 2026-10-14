Valerie Lungu, reacție după criticile primite de la Cristina Cioran cu privire la scandalul de la Asia Express. „Eu nu știu cine este această persoană!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Valerie Lungu a reacționat dur în urma valului de critici declanșat de parcursul său din competiția Asia Express, mutând scandalul din fața camerelor direct pe rețelele de socializare. Tensiunile apărute pe Drumul Mătăsii în timpul probei cu schimb de parteneri au generat momente aprinse și gesturi controversate între ea și Mirela Vaida, stârnind opinii împărțite în mediul online.

Printre persoanele publice care au taxat atitudinea creatoarei de conținut s-a numărat și actrița Cristina Cioran, care a acuzat-o de comportament agresiv. Replica influenceriței nu a întârziat însă să apară, fiind una extrem de tăioasă.

De la aprecieri la acuzații de răutate

Scânteia scandalului a fost aprinsă de imaginile în care Valerie Lungu pare să o împingă pe Mirela Vaida în timpul unei secvențe din concurs. Urmărind episodul difuzat la TV, Cristina Cioran a ales să își exprime nemulțumirea printr-un mesaj tranșant pe rețelele de socializare. Actrița a mărturisit că, deși o admira pe influenceriță pentru ambiția de care dăduse dovadă, imaginile respective i-au schimbat radical percepția.

Citeşte şi: Mirela Vaida, despre cearta cu Valerie Lungu, de la Asia Express: „Noi eram de mai demult ambalate”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ele

Citeşte şi: Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, scandal în fața școlii. Ce propunere i-a făcut afaceristul fostei soții: „Îți pun la dispoziție șofer, bonă și tot sprijinul necesar”

Citeşte şi: Mesajul transmis de Nicoleta Luciu după 14 ani de căsnicie cu Zsolt Csergo: „Unii bărbați au femei fericite lângă ei, alții…”

„Ați văzut emisiunea Asia express aseară dacă da, vreau să comentăm! Păi așa ceva ? E posibil ca această Valeria să se comporte în asemenea hal? Faza e că mie mi-a plăcut de ea în tot concursul că este ambițioasă că e dată naibii așa dar să ajungi să împingi pe cineva și să faci rău voit mi se pare de netolerat încă nu-mi vine să cred cum o fată atât de frumoasă și de finuță poți să fii atât de respingătoare mă gândeam că odată cu frumusețea vine și o relaxare vine și o ușurință în niciun caz atâta ură adunată într-un chip frumos… pe de altă parte această Valeria nu știe cum sunt fanii Mirelei Vaida!

Valeria dragă, ți-ai pus în cap o masă de fani super loiali care iubesc pe Mirela! Iar Mirela poate sa fie cât de bossie vrea, e totuși cineva! Pe când această piscoată…. Voi ce părere aveți???”, a scris Cristina Cioran pe pagina sa.

Atac direct la notorietate și relevanță

Răspunsul oferit de Valerie Lungu a evitat orice detaliu despre incidentul din emisiune sau explicație referitoare la ce s-a întâmplat cu adevărat pe teren. În loc să clarifice momentul tensionat cu Mirela Vaida, influencerița a preferat să pună sub semnul întrebării notorietatea și dreptul Cristinei Cioran de a o judeca.

„Eu nu știu cine este această persoană, deci nu vreau să comentez pentru ceva ce nu știu. Cine este Cristina Cioran, în primul rând? Tot internetul are opinie. Toți au opinii legate de ceva”, a declarat Valerie Lungu, potrivit cancan.ro.

Atitudinea sa tăioasă arată că controversa este departe de a se fi încheiat. Refuzând să ofere justificări, Valerie Lungu a transmis un mesaj ferm cu privire la comentariile din spațiul public, lăsând comunitatea din online divizată între susținătorii prezentatoarei TV și cei ai influenceriței.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News