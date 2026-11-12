De la scenă și studiile de psihologie, la finala Asia Express. Pasiunea ascunsă a lui Valerie Lungu

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Departe de adrenalina de pe „Drumul Mătăsii” și de ședințele foto impecabile care i-au adus sute de mii de urmăritori, Valerie Lungu avea, în urmă cu un deceniu, un vis complet diferit: lumina reflectoarelor de pe marile scene muzicale. Puțini știu că finalista Asia Express 2026 a cochetat serios cu muzica, a absolvit Actoria și chiar s-a pregătit pentru o carieră în psihologia copilului. Imaginile de arhivă o surprind într-o ipostază rară, plină de emoție, cu microfonul în mână.

Valerie Lungu, de la scenă la creator de conținut

Publicul larg a cunoscut-o și a îndrăgit-o pe Valerie Lungu prin prisma proiectelor sale de succes din mediul online, dar și grație ambiției de care a dat dovadă în competiția Asia Express, de la Antena 1. Însă, înainte de a deveni unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din România, parcursul ei profesional a avut cu totul alte coordonate artistice.

Cu mult înainte ca rețelele de socializare să îi transforme numele într-un brand, Valerie Lungu își încerca norocul în industria muzicală. O filmare publicată pe YouTube în urmă cu aproximativ 11 ani o arată pe vedetă pe scenă, vizibil emoționată, dar hotărâtă să cucerească publicul.

În imaginile respective, tânăra interpretează piesa „Солнце” („Soare”), un hit celebru din repertoriul artistei ucrainene Ani Lorak. Cu un look total diferit față de stilul sofisticat cu care și-a obișnuit fanii în prezent, Valerie își etala atunci calitățile vocale, demonstrând că muzica a fost prima ei mare dragoste.

Citește și: Cum arăta Valerie Lungu la primele apariții pe internet și ce planuri avea înainte să devină cunoscută

Citește și: Oana Lis, mărturisiri cu ochii în lacrimi despre trauma care i-a marcat viața: „Pe mine mă scula tata din pat ca să mă bată”

A studiat actoria și și-a dorit să devină psiholog pentru copii

Spirit creativ și mereu în căutarea propriului drum, influencerița nu s-a rezumat doar la canto. Într-un vlog postat în urmă cu aproximativ opt ani, Valerie Lungu le mărturisea urmăritorilor săi că are o pregătire academică solidă în zona artistică: a absolvit atât Facultatea de Actorie, cât și cursurile unei școli de televiziune, pregătindu-se temeinic pentru aparițiile în fața camerelor.

Tot în aceeași perioadă, Valerie Lungu dezvăluia o latură sensibilă și surprinzătoare a personalității sale. Aceasta se înscrisese la un master în terapie, mărturisind că își dorea enorm să profeseze ca psiholog pentru copii.

Citește și: Cum arată Bianca Drăgușanu la cinci luni după ce și-a operat urechile! Vedeta s-a afișat fără rețineri în mediul online: „Acum îmi plac!”

Citește și: Suma impresionantă pe care Valerie Lungu și Alex Gîlcă au încasat-o după finala Asia Express 2026. Au câștigat mai mult decât marii învingători ai competiției

Ce melodii a lansat Valerie Lungu și unde a filmat primul ei videoclip oficial

Pasiunea pentru muzică nu a rămas doar la stadiul de amator, ci s-a concretizat prin lansări oficiale pe piața muzicală românească. În anul 2018, Valerie Lungu a lansat single-ul „Sahara”, o piesă produsă în colaborare cu echipa de la Soundify Media și lansată sub egida Cat Music. Pentru videoclip, artista a ales un cadru spectaculos, filmările având loc la Cetatea Enisala, în județul Tulcea.

„Am reușit să-mi îndeplinesc visul când i-am cunoscut pe producătorii mei de la Soundify Media, la care am ajuns dintr-o pură întâmplare. M-am bucurat enorm să descopăr niște oameni atât de talentați, alături de care am muncit foarte mult și am reușit să producem mai multe piese, printre care și single-ul «Sahara», pe care îl vom lansa alături de Cat Music. Am filmat videoclipul într-un loc special, la Cetatea Enisala din județul Tulcea, împreună cu unul dintre producătorii mei, Costel Dominteanu. Rezultatul a depășit orice așteptare. Îmi doresc ca toată lumea să se bucure de energia acestei melodii și să se pregătească pentru surprizele uriașe ce vor urma”, declara Valerie Lungu la acea vreme, pentru catmusic.ro.

Aventura ei discografică a continuat și în anul următor, când a lansat piesa „Poveste rară”. Ulterior, drumul ei s-a îndreptat definitiv către crearea de conținut digital și televiziune.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Valerie Lungu

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News