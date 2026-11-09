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Richard Lloyd, chitaristul fondator al legendarei trupe Television, a murit la 75 de ani

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Richard Lloyd, chitaristul fondator al legendarei trupe Television, a murit la vârsta de 75 de ani, lăsând în urmă o moștenire sonoră care a redefinit stilul muzical al mișcării punk. Cunoscut pentru tehnica sa sofisticată și pentru contribuția esențială la conturarea rockului alternativ, muzicianul a fost una dintre cele mai respectate figuri ale scenei underground din New York.

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Decesul artistului a survenit sâmbătă dimineață, la locuința sa din Chattanooga, Tennessee. Potrivit informațiilor furnizate de familie, moartea sa a fost cauzat ă de un colangiocarcinom, o formă de cancer de cale biliară diagnosticată recent. Diagnosticul fusese urmat de apariția unor tumori inoperabile la nivelul ficatului.

Tragicul eveniment i-a găsit alături pe cei mai apropiați membri ai familiei, aceștia transmițând un mesaj plin de emoție: „Iubitoarea sa soție Sheila și câinele său Willie Mays au fost alături de el până la sfârșit.”

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Arhitectul din umbră al scenei CBGB

Înființată în 1973, trupa Television a jucat un rol crucial în emergența punk-ului american. Lloyd și colegii săi au transformat legendarul club CBGB din New York dintr-un spațiu dedicat muzicii country și bluegrass într-un centru nevralgic al noului val rock.

Conștient de amprenta pe care a lăsat-o asupra istoriei muzicale, chitaristul evoca acea perioadă pionierat într-un interviu acordat în 2007: „CBGB este cel mai faimos club de rock ‘n’ roll care a existat vreodată și eu, dracului, l-am creat! Am fost forța invizibilă din spatele lui.”

Capodopera Marquee Moon și moștenirea muzicală

Chiar dacă Television a lansat doar două albume de studio în perioada sa de glorie de la sfârșitul anilor ’70, albumul de debut din 1977, Marquee Moon, rămâne un punct de referință absolut. Publicația Rolling Stone l-a inclus pe locul 107 în clasamentul celor mai bune 500 de albume din toate timpurile, apreciindu-l drept unul dintre cele mai influente discuri centrate pe chitară.

Stilul său inconfundabil a fost remarcat în repetate rânduri de critica muzicală. Într-o cronică din 2005, The Guardian îi descria astfel prezența pe scenă: „Chitara lui Lloyd era mai sonoră într-un mixaj audio neechilibrat, așa că a fost imposibil de ignorat volumul de muncă pe care l-a acoperit. Acorduri clare și percutante, pasaje rapide și solo-uri de-a dreptul torențiale în stilul lui Van Halen i-au curs necontenit din degete.”

Foto – Getty

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