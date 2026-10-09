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Sass Jordan, cântăreața și compozitoarea care a marcat profund scena rock canadiană din anii ’90 și a devenit ulterior o figură emblematică în televiziune ca jurată la Canadian Idol, s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani. Vestea decesului a lăsat în urmă o comunitate de fani și colegi de breaslă profund îndurerați de dispariția unei artiste recunoscute pentru energia sa copleșitoare și timbrul vocal inconfundabil.

Anunțul emoționant al familiei

Familia nu a oferit detalii specifice legate de cauza decesului, însă artista anulase în luna septembrie o serie de concerte programate, invocând probleme serioase de sănătate. Anunțul oficial a fost făcut de către cei apropiați prin intermediul rețelelor de socializare, aducând un ultim omagiu celei care a reprezentat un reper al muzicii rock.

„S-a stins din viață pe 2 octombrie, înconjurată de familia ei iubitoare… Rămâne în inimile noastre, o forță de neimitat a naturii. O ființă de neînlocuit, plină de lumină și bucurie!”, se arată în mesajul mișcător transmis de familia artistei.

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De la primele colaborări la succesul internațional

Născută în Anglia și mutată de la o vârstă fragedă la Montreal, Sass Jordan și-a început parcursul muzical încă din adolescență. După ce a contribuit la piese devenite hituri locale și a dominat topurile canadiene la sfârșitul anilor ’80, artista a făcut pasul spre piața americană prin lansarea albumului Racine în 1992 și prin prezența pe coloana sonoră a celebrului film The Bodyguard. Succesul său a fost recunoscut și prin câștigarea unui premiu Juno, echivalentul canadian al premiilor Grammy.

Spiritul ei liber și atașamentul față de muzica autentică s-au reflectat mereu atât în deciziile artistice, cât și în colaborările sonore, de la perioada în care îl avea ca toboșar în turnee pe regretatul Taylor Hawkins, până la etapa mai recentă dedicată muzicii blues.

De-a lungul anilor, Jordan a fost apreciată nu doar pentru calitățile vocale, ci și pentru determinarea de a rămâne fidelă propriului stil, făcând din cariera sa un punct de referință pentru generații de artiști.

Foto – Profimedia

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