Marina Almășan, dezvăluiri surprinzătoare despre moartea lui Victor Socaciu. „Acolo, acolo-i problema!”

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Marina Almășan face dezvăluiri tulburătoare la aproape cinci ani de la moartea fostului său soț, Victor Socaciu, în contextul în care dosarul privind posibila culpă medicală intră într-o nouă etapă decisivă. Decizia Tribunalului Constanța de a înlătura vechiul raport de expertiză medico-legală redeschide calea unei reevaluări complete a circumstanțelor în care a survenit decesul artistului.

În acest moment de cotitură din instanță, fosta soție a cantautorului arată cu degetul spre adevărata cauză care, în opinia sa, ar fi declanșat lanțul tragic al problemelor de sănătate.

Procesul ia o nouă întorsătură în instanță

Dosarul în care se analizează dacă a existat sau nu o greșeală medicală a ajuns într-un punct critic odată cu decizia instanței de a anula documentul inițial. Primul raport medico-legal nu stabilsese o legătură directă între intervenția contestată și moartea artistului, însă concluziile au fost atacate dur de familie. Rudele cantautorului au ridicat obiecții serioase privind imparțialitatea expertului implicat, arătând că acesta se pronunțase anterior într-o procedură disciplinară legată de același caz. În urma acestor nereguli, judecătorii au dispus refacerea integrală a expertizei.

Mărturia Marinei Almășan: „Acolo-i problema, acolo nu trebuia lăsat”

Prezentă în dezbaterea publică prin declarații oferite pentru cancan.ro, Marina Almășan consideră firească decizia familiei de a căuta răspunsuri în instanță, însă oferă o perspectivă diferită asupra momentului în care s-a produs ruptura fatală. Fosta soție susține că degradarea stării de sănătate a lui Victor Socaciu nu a început de la manevrele medicale din spital, ci de la infectarea cu virusul SARS-CoV-2 în timpul unui spectacol.

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„Păi foarte bine, mi se pare normal. Și eu aș fi făcut la fel dacă aș fi fost soția lui. Dar eu nu l-aș fi dus la concerte unde să ia COVID, că până la urmă de acolo a pornit boala lui. A pornit nu de la intervenția pe care i-au făcut-o în mod greșit, ci de la COVID-ul pe care l-a luat într-un spectacol făcut în plină pandemie. Acolo, acolo-i problema”, afirmă Marina Almășan.

Măsurile de protecție care ar fi lipsit în pandemie

Realizatoarea TV subliniază că istoricul medical al artistului impunea o precauție extremă. Având în vedere transplantul renal suferit și tratamentul imunosupresor pe care îl urma permanent, expunerea la un public numeros reprezenta un pericol uriaș pentru viața acestuia.

„Acolo nu trebuia lăsat un om care a suferit un transplant și care toată viața urma să fie ferit de contactul cu boli și cu microbi, pentru că, el luând medicație imunosupresoare toată viața, trebuia ferit de orice contact. El trebuia, pe perioada pandemiei, ținut ca într-un borcan. Nu avea voie să iasă dintr-un mediu safe. Nu avea voie să iasă într-un focar de microbi. Un concert? Doamne ferește!”, a adăugat fosta soție a cantautorului.

De la îmbolnăvire la spitalizările repetate

În viziunea Marinei Almășan, spitalizările ulterioare și procedura medicală incriminată au fost doar consecința directă a îmbolnăvirii inițiale, cauzată de lipsa de protecție din partea persoanelor care îi erau alături la acel moment.

„El a făcut acel COVID, după aceea a tot fost prin spitale și, într-unul din spitale, înțeleg că i s-a făcut o procedură greșită. Da, procedura i-a dus, probabil, i-a grăbit sfârșitul, dar de ce a ajuns să facă proceduri? Pentru că a făcut COVID. De ce a făcut COVID? Pentru că nu a fost protejat de persoanele care erau datoare să îl protejeze”, explică aceasta.

Deși perspectiva Marinei Almășan conturează un tablou clar al succesiunii evenimentelor din punctul său de vedere, din punct de vedere juridic și medical doar noua expertiză dispusă de instanță va stabili cu certitudine dacă există o legătură de cauzalitate directă între procedura contestată și moartea artistului. Până la finalizarea analizelor de specialitate, ancheta rămâne deschisă, iar răspunsurile oficiale sunt așteptate de întreaga opinie publică.

Foto – Facebook

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