  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Marina Almășan, dezvăluiri surprinzătoare despre moartea lui Victor Socaciu. „Acolo, acolo-i problema!”

Marina Almășan, dezvăluiri surprinzătoare despre moartea lui Victor Socaciu. „Acolo, acolo-i problema!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Marina Almășan face dezvăluiri tulburătoare la aproape cinci ani de la moartea fostului său soț, Victor Socaciu, în contextul în care dosarul privind posibila culpă medicală intră într-o nouă etapă decisivă. Decizia Tribunalului Constanța de a înlătura vechiul raport de expertiză medico-legală redeschide calea unei reevaluări complete a circumstanțelor în care a survenit decesul artistului.

În acest moment de cotitură din instanță, fosta soție a cantautorului arată cu degetul spre adevărata cauză care, în opinia sa, ar fi declanșat lanțul tragic al problemelor de sănătate.

Procesul ia o nouă întorsătură în instanță

Dosarul în care se analizează dacă a existat sau nu o greșeală medicală a ajuns într-un punct critic odată cu decizia instanței de a anula documentul inițial. Primul raport medico-legal nu stabilsese o legătură directă între intervenția contestată și moartea artistului, însă concluziile au fost atacate dur de familie. Rudele cantautorului au ridicat obiecții serioase privind imparțialitatea expertului implicat, arătând că acesta se pronunțase anterior într-o procedură disciplinară legată de același caz. În urma acestor nereguli, judecătorii au dispus refacerea integrală a expertizei.

Mărturia Marinei Almășan: „Acolo-i problema, acolo nu trebuia lăsat”

Prezentă în dezbaterea publică prin declarații oferite pentru cancan.ro, Marina Almășan consideră firească decizia familiei de a căuta răspunsuri în instanță, însă oferă o perspectivă diferită asupra momentului în care s-a produs ruptura fatală. Fosta soție susține că degradarea stării de sănătate a lui Victor Socaciu nu a început de la manevrele medicale din spital, ci de la infectarea cu virusul SARS-CoV-2 în timpul unui spectacol.

Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Marina Almășan, dezvăluiri neașteptate după ce s-a logodit cu Sorin Mărcuș. „Acum m-am învățat minte!” Unde recunoaște că a greșit în căsnicia cu Victor Socaciu

Citeşte şi: Adriana Iliescu, în fața judecătorilor, la 88 de ani. Femeia duce de peste 20 de ani un război în instanță

„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Bradley Steven Perry din „Baftă, Charlie” a devenit tată pentru prima oară la 27 de ani

„Păi foarte bine, mi se pare normal. Și eu aș fi făcut la fel dacă aș fi fost soția lui. Dar eu nu l-aș fi dus la concerte unde să ia COVID, că până la urmă de acolo a pornit boala lui. A pornit nu de la intervenția pe care i-au făcut-o în mod greșit, ci de la COVID-ul pe care l-a luat într-un spectacol făcut în plină pandemie. Acolo, acolo-i problema”, afirmă Marina Almășan.

marina-almasan6IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Măsurile de protecție care ar fi lipsit în pandemie

Realizatoarea TV subliniază că istoricul medical al artistului impunea o precauție extremă. Având în vedere transplantul renal suferit și tratamentul imunosupresor pe care îl urma permanent, expunerea la un public numeros reprezenta un pericol uriaș pentru viața acestuia.

„Acolo nu trebuia lăsat un om care a suferit un transplant și care toată viața urma să fie ferit de contactul cu boli și cu microbi, pentru că, el luând medicație imunosupresoare toată viața, trebuia ferit de orice contact. El trebuia, pe perioada pandemiei, ținut ca într-un borcan. Nu avea voie să iasă dintr-un mediu safe. Nu avea voie să iasă într-un focar de microbi. Un concert? Doamne ferește!”, a adăugat fosta soție a cantautorului.

De la îmbolnăvire la spitalizările repetate

În viziunea Marinei Almășan, spitalizările ulterioare și procedura medicală incriminată au fost doar consecința directă a îmbolnăvirii inițiale, cauzată de lipsa de protecție din partea persoanelor care îi erau alături la acel moment.

„El a făcut acel COVID, după aceea a tot fost prin spitale și, într-unul din spitale, înțeleg că i s-a făcut o procedură greșită. Da, procedura i-a dus, probabil, i-a grăbit sfârșitul, dar de ce a ajuns să facă proceduri? Pentru că a făcut COVID. De ce a făcut COVID? Pentru că nu a fost protejat de persoanele care erau datoare să îl protejeze”, explică aceasta.

Deși perspectiva Marinei Almășan conturează un tablou clar al succesiunii evenimentelor din punctul său de vedere, din punct de vedere juridic și medical doar noua expertiză dispusă de instanță va stabili cu certitudine dacă există o legătură de cauzalitate directă între procedura contestată și moartea artistului. Până la finalizarea analizelor de specialitate, ancheta rămâne deschisă, iar răspunsurile oficiale sunt așteptate de întreaga opinie publică.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
GSP.ro
Portughezul din Superliga, uimit de ce a găsit în București: „Nu mă așteptam! Uneori îi spun asta soției mele”
Portughezul din Superliga, uimit de ce a găsit în București: „Nu mă așteptam! Uneori îi spun asta soției mele”
Click.ro
Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”
Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”
TV Mania
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Redactia.ro
Culiță Sterp, in DOLIU. El și familia lui trec prin clipe grele 👇🖤 Boala nemiloasa care le-a rapit-o pe Cristina
Culiță Sterp, in DOLIU. El și familia lui trec prin clipe grele 👇🖤 Boala nemiloasa care le-a rapit-o pe Cristina
Citește și...
„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis pentru dezastrul României din Liga Națiunilor
Ce facultate mai merită făcută în România. Domeniile spre care se uită tinerii pentru a avea un job bine plătit
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum strici oala sau tigaia de teflon în câteva zile, fără să-ți dai seama
Emma Zeicescu revine pe micile ecrane, după o pauză de 7 ani. Cu ce post a semnat jurnalista
Celine Dion, incident la un concert din Paris. Vedeta a căzut pe scenă 
Ema, soția lui Lucian Viziru, declarații tăioase după ce a fost eliminată de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”
Cine și-o mai amintește pe Cristina Rus de la trupa Blondy? Imagine rară cu vedeta care a dispărut din showbiz
WOW! Mirabela Grădinaru și-a făcut apariția după sărutul pasional cu Nicușor Dan. Prima Doamnă a atras toate privirile

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Emma Zeicescu revine pe micile ecrane, după o pauză de 7 ani. Cu ce post a semnat jurnalista
Emma Zeicescu revine pe micile ecrane, după o pauză de 7 ani. Cu ce post a semnat jurnalista
Celine Dion, incident la un concert din Paris. Vedeta a căzut pe scenă 
Celine Dion, incident la un concert din Paris. Vedeta a căzut pe scenă 
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Mirela Vaida, amenințată cu moartea. Vedeta de la Acces Direct a mers la Poliție: declarații în exclusivitate
Mirela Vaida, amenințată cu moartea. Vedeta de la Acces Direct a mers la Poliție: declarații în exclusivitate
Horoscop 9 octombrie 2026. Adevăruri ascunse ies la iveală. O zodie nu trebuie să se agațe de trecut și să se elibereze de o relație sau un parteneriat care nu mai merge
Horoscop 9 octombrie 2026. Adevăruri ascunse ies la iveală. O zodie nu trebuie să se agațe de trecut și să se elibereze de o relație sau un parteneriat care nu mai merge
Ema, soția lui Lucian Viziru, declarații tăioase după ce a fost eliminată de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”
Ema, soția lui Lucian Viziru, declarații tăioase după ce a fost eliminată de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”
Mirela Vaida a ajuns la Poliție, după ce a primit amenințări cu moartea din partea prietenei femeii care a atacat-o în direct la Tv
Mirela Vaida a ajuns la Poliție, după ce a primit amenințări cu moartea din partea prietenei femeii care a atacat-o în direct la Tv
Se despart Prințul Marco și Bianca Ghiurcă după Insula Iubirii? Cum au fost surprinși cei doi la întoarcerea din Thailanda
Se despart Prințul Marco și Bianca Ghiurcă după Insula Iubirii? Cum au fost surprinși cei doi la întoarcerea din Thailanda
Observator News
Au plătit o mică avere pentru casa de vis. După ce au primit cheile și-au dat seama că au căzut în capcană
Au plătit o mică avere pentru casa de vis. După ce au primit cheile și-au dat seama că au căzut în capcană
Libertatea pentru Femei
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Culiță Sterp, in DOLIU. El și familia lui trec prin clipe grele 👇🖤 Boala nemiloasa care le-a rapit-o pe Cristina
Culiță Sterp, in DOLIU. El și familia lui trec prin clipe grele 👇🖤 Boala nemiloasa care le-a rapit-o pe Cristina
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Avertismentul unui oncolog după 17 ani de operații: alimentul consumat zilnic care crește riscul de cancer de colon
Avertismentul unui oncolog după 17 ani de operații: alimentul consumat zilnic care crește riscul de cancer de colon
„Moartea Neagră” nu a dispărut. Cum recunoști primele simptome ale ciumei și cât de periculoasă este boala
„Moartea Neagră” nu a dispărut. Cum recunoști primele simptome ale ciumei și cât de periculoasă este boala
Planta aromatică ce ar putea calma bufeurile de la menopauză. Ar putea influența și memoria, potrivit cercetătorilor
Planta aromatică ce ar putea calma bufeurile de la menopauză. Ar putea influența și memoria, potrivit cercetătorilor
 Horoscop 9 octombrie 2026. Ziua în care trei zodii pot primi o veste care le schimbă planurile
 Horoscop 9 octombrie 2026. Ziua în care trei zodii pot primi o veste care le schimbă planurile
TV Mania
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Nu se numea Sautner! Juratul de la „Chefi la cuțite” a făcut o dezvăluire neașteptată despre numele său. Cum a ajuns să-l poarte
Nu se numea Sautner! Juratul de la „Chefi la cuțite” a făcut o dezvăluire neașteptată despre numele său. Cum a ajuns să-l poarte
CSID.ro
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Libertatea
Ce floare bulboasă plantezi în noiembrie ca să te bucuri de ea în miezul iernii. Se poate replanta anul următor
Ce floare bulboasă plantezi în noiembrie ca să te bucuri de ea în miezul iernii. Se poate replanta anul următor
Un bărbat a prins în brațe o fetiță de șase ani care a căzut de la etajul trei, în fața unei clădiri, în Germania
Un bărbat a prins în brațe o fetiță de șase ani care a căzut de la etajul trei, în fața unei clădiri, în Germania
Un urs s-a zbenguit în sufragerie, după ce a intrat într-o casă din Colorado: „7 ore cu mine”
Un urs s-a zbenguit în sufragerie, după ce a intrat într-o casă din Colorado: „7 ore cu mine”
Cine și-o mai amintește pe Cristina Rus de la trupa Blondy? Imagine rară cu vedeta care a dispărut din showbiz
Cine și-o mai amintește pe Cristina Rus de la trupa Blondy? Imagine rară cu vedeta care a dispărut din showbiz
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton