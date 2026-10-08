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Adriana Iliescu, mama care a intrat în Cartea Recordurilor la 66 de ani, se luptă în instanță pentru o proprietate din Bălcești. După 20 de ani de procese, acuzațiile ei de vandalism nu au fost dovedite.

Adriana Iliescu, în instanță la 88 de ani

Adriana Iliescu, femeia care a intrat în Cartea Recordurilor după ce a devenit mamă la 66 de ani, continuă să lupte cu îndârjire pentru drepturile sale. La 88 de ani, aceasta este implicată într-un proces de lungă durată cu rudele sale pentru o proprietate de familie din Bălcești, județul Vâlcea, un conflict ce a ajuns din nou în fața instanței. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, miza este o casă și terenul aferent, moștenite de la tatăl său.

În 1981, Adriana Iliescu a primit prin donație o cameră dintr-o casă cu șase încăperi, împreună cu dreptul de coproprietate asupra unor părți comune. Ulterior, un ordin al prefectului i-a atribuit și un teren de 320 de metri pătrați. Totul s-a complicat însă în 2004, când alte rude au vândut un teren de peste 2.100 de metri pătrați și trei camere din aceeași casă.

Femeia susține că rudele ar fi vândut mai mult decât li se cuvenea, iar noii proprietari ar fi ocupat abuziv terenuri care îi aparțineau, vandalizând și distrugând anumite construcții din gospodărie.

Potrivit Adrianei Iliescu, cei care au cumpărat camerele și terenul au distrus gardul existent între proprietăți, două latrine situate pe linia de hotar, respectiv casa mică din fundul curții, și cere ca aceștia să fie obligați să refacă bunurile deteriorate.

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Declarații tăioase și acuzații grave

Conflictul a escaladat rapid, iar relațiile cu noii proprietari au devenit tensionate. În apel, Adriana Iliescu a declarat că aceștia ar trebui să se mulțumească cu ce s-a vândut și au cumpărat și i-a acuzat că ar fi acționat cu „viclenie” pentru a-și extinde proprietatea în mod abuziv. Cu toate acestea, instanțele nu i-au dat câștig de cauză.

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Judecătoria a considerat că aspectele legate de grănițuire și anularea actului de vânzare-cumpărare fuseseră deja soluționate în alte procese anterioare, iar acuzațiile privind vandalizarea proprietății nu au fost suficient susținute de dovezi clare, fotografiile depuse nefiind concludente.

Tribunalul Vâlcea a menținut această decizie pe 5 iunie 2025, respingând apelul Adrianei Iliescu.

În ciuda verdictului nefavorabil, Adriana Iliescu continuă să lupte pentru ceea ce consideră că i se cuvine de drept.

Sursă foto: Hepta, Profimedia

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