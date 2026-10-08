Bradley Steven Perry din „Baftă, Charlie” a devenit tată pentru prima oară la 27 de ani

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Bradley Steven Perry din „Baftă, Charlie” și Natasha Bure, fiica actriței Candace Cameron Bure, au devenit părinți pentru prima oară.

Bradley Steven Perry și Natasha Bure au devenit părinți pentru prima oară

Natasha Bure a născut o fetiță pe nume Winnie Helaine. Winnie este primul copil pentru fiica actriței Candace Cameron Bure și actorul din „Baftă, Charlie”.

„Ai fost întotdeauna tu, Winnie a mea”, a scris Natasha, în vârstă de 28 de ani, într-o postare pe Instagram, în care a prezentat o serie de fotografii cu nou-născuta cuplului, inclusiv o poză în care apare numele bebelușului. Mama Natashei a comentat sub postare, scriind: „Vă iubesc, fetele mele.”

Nou-născuta este al doilea nepoțel al actriței din serialul „Casa plină”, ea devenind bunică pentru prima dată în luna august.

Natasha și Perry au anunțat în luna mai că așteaptă un copil. La acea vreme, Candace a comentat că „va fi o Candy Gram” — un titlu pe care l-a reiterat când fiul ei, Lev Bure, și soția acestuia, Elliott Bure, au făcut propria lor dezvăluire pe rețelele sociale mai târziu în aceeași lună. „Glumești?!! Încă un nepoțel pe drum!!!!!”, a exclamat actrița, în vârstă de 50 de ani, în luna mai. „Poate viața să fie și mai frumoasă de atât?!!! CandyGram x2 = entuziasm la maxim.” Candace a concluzionat că ea și soțul ei, Valeri Bure, „încă se ciupesc” ca să se asigure că nu visează.

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Fratele Natashei, tată și el pentru prima oară tot anul acesta

Fiul lui Lev și Elliott, Bond, s-a născut în august, cu 10 săptămâni mai devreme, și a fost transferat imediat la secția de terapie intensivă neonatală pentru o ședere de cinci săptămâni. „Bond Leo este un bebeluș miraculos”, a comentat Candace cu ocazia debutului bebelușului pe Instagram. „Inimile noastre nu ar putea fi mai pline de iubire. Tu și Lev sunteți cei mai minunați părinți — și suntem alături de voi în fiecare minut.”

Natasha, la rândul ei, a scris: „Un băiețel perfect!!!! Inima mea. Îl iubim pe Bond.” În aceeași lună, ea a negat că ar fi născut în secret propriul copil și că ar fi ascuns vestea pentru a obține beneficii financiare. „Sunt încă însărcinată. Încă am un bebeluș aici, bine?”, a spus Natasha într-un videoclip de pe TikTok adresat fanilor „înfiorători și parasociali” care puneau la îndoială cronologia sarcinii sale.

Ea și Perry au conceput copilul „din prima încercare”, a dezvăluit ea într-o postare de pe rețelele sociale din luna mai. Cuplul este împreună din 2024, iar fostul star al Disney Channel a cerut-o în căsătorie în anul următor. Fostul actor din „Baftă, Charlie” și Natasha s-au căsătorit în Malibu, California, în septembrie 2025, la aproape doi ani după ce Lev și Elliott au pășit spre altar în Napa Valley.

Între timp, fratele lui Natasha și al lui Lev, Maksim Bure, în vârstă de 24 de ani, nu și-a făcut încă publică propria relație amoroasă.

Foto: Instagram

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