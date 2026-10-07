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Giannina Gibelli, vedeta emisiunii „Love Is Blind”, și Blake Horstmann, cunoscut din producția „The Bachelorette”, vor deveni părinți pentru a doua oară. Cuplul, care și-a unit destinele în luna iunie a acestui an și care are deja un băiețel de doi ani pe nume Heath, a confirmat că noul membru al familiei urmează să vină pe lume în primăvara anului viitor.

O bănuială confirmată și un secret păstrat trei zile

Drumul către aflarea veștii celei mari a fost marcat de emoții și nerăbdare. Dorința celor doi parteneri de a concepe un copil în timpul lunii de miere a transformat primul test de sarcină într-o mică pistă falsă, după ce rezultatul inițial a fost negativ din cauza efectuării lui premature. O senzație fizică distinctă din ziua următoare a determinat-o însă pe Giannina să reia testarea.

Momentul în care au apărut cele două linii pe test a luat-o prin surprindere pe viitoarea mămică. Aceasta a ales să treacă prin experiența primelor momente în liniște înainte de a împărtăși vestea cu soțul ei. „Am fost șocată când am văzut că au apărut cele două liniuțe roz. Am ținut secretul timp de vreo trei zile doar ca să procesez totul și să planific cum îi voi spune lui Blake”, a explicat Gibelli, dezvăluind că singurul care a aflat imediat a fost micuțul Heath.

Decizia fermă legată de sexul bebelușului

Cea de-a doua sarcină aduce provocări diferite pentru fostul star de reality show. Deși starea generală de oboseală seamănă cu cea din timpul primei sarcini, simptomele s-au intensificat pe partea de grețuri, în timp ce poftele pentru fructe și smoothie-uri au rămas o constantă zilnică. Trecerea peste perioada primelor săptămâni le-a permis celor doi soți să împărtășească bucuria cu cei dragi, reacția familiei fiind una plină de căldură.

Spre deosebire de alte cupluri din industria divertismentului, Giannina și Blake au preferat să afle sexul viitorului lor copil, chiar dacă intenționează să păstreze acest detaliu confidențial pentru moment. În stilul său caracteristic, vedeta a glumit pe seama deciziei de a cunoaște din timp acest aspect: „Nu suntem genul acela de cuplu care poate trece prin toată sarcina făcând presupuneri. Trebuie să planificăm ținutele, știi cum e?”.

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Un frate mai mare pregătit și proiecte de viitor în formulă de patru

Integrarea primului lor copil în această tranziție reprezintă o sursă continuă de bucurie pentru părinți. La doar doi ani, micuțul Heath este pregătit să își asume noul rol din familie, arătându-și deja afecțiunea față de viitorul său frate sau viitoarea sa soră. Gibelli a mărturisit că băiețelul își dorea de mai mult timp un partener de joacă, iar gesturile lui zilnice de afecțiune îndreptate către burtică confirmă entuziasmul acestuia.

Planurile de viitor ale celor doi soți se concentrează pe consolidarea căminului și pe crearea unor amintiri de neuitat alături de cei doi copii. Pentru amândoi, extinderea familiei reprezintă împlinirea unui vis de lungă durată, iar venirea pe lume a celui de-al doilea copil în luna martie completează tabloul unei povești de dragoste începute sub lumina reflectoarelor.

Foto – Instagram

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