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Creatorii de conținut Preston și Brianna Arsement, cunoscuți de milioane de fani din întreaga lume sub numele de PrestonPlayz și BriannaPlayz, au împărtășit o veste uriașă cu comunitatea lor online. După opt ani de căsnicie, faimoșii influenceri de pe YouTube urmează să devină părinți pentru prima dată în luna martie a anului viitor.

Informația a fost confirmată oficial de un reprezentant al cuplului pentru publicația People, declanșând un val de entuziasm în rândul comunității lor de urmăritori. Cei doi au mărturisit că simt o bucurie de nedescris și că sunt pe deplin pregătiți pentru această nouă etapă din viața lor de familie.

Un nou capitol după opt ani de aventuri împreună

Brianna Arsement a vorbit deschis despre decizia de a-și mări familia după aproape un deceniu petrecut în doi, subliniind că momentul ales este unul perfect din punct de vedere emoțional. Ea a mărturisit că „sunt mai mult decât încântată pentru acest capitol următor. Preston și cu mine suntem căsătoriți de peste opt ani, așa că, într-un fel, pare că era ceva așteptat de mult timp. În același timp, sunt incredibil de recunoscătoare că am avut atât de mulți ani doar noi doi.”

Viitoarea mamă a adăugat că perioada petrecută împreună le-a permis să construiască o temelie solidă și să acumuleze amintiri prețioase. Cuplul privește deja către viitor cu speranța că acesta va fi doar începutul, Brianna explicând că „am putut să călătorim, să lucrăm împreună, să avem atât de multe aventuri și să trăim multe experiențe umăr la umăr. Dar, recent, a început să se simtă ca și cum lipsea o piesă din puzzle și amândoi ne-am simțit pregătiți pentru această etapă. De asemenea, ne-ar plăcea posibilitatea de a mai avea câțiva copii pe viitor, așa că s-a simțit ca momentul potrivit pentru noi să începem să ne mărim familia.”

Surpriza din dressing și o farsă memorabilă pentru viitorii bunici

Momentul în care Brianna a aflat că este însărcinată s-a petrecut într-o dimineață obișnuită, în timp ce găzduia mai mulți oaspeți în locuința lor. Pentru a nu strica surpriza în mijlocul agitației, ea a decis să amâne anunțul până la finalul zilei de muncă, când a pregătit un cadru special pentru soțul ei. Brianna a povestit că „în acea seară, am venit acasă și am aranjat în dressing câteva hăinuțe de bebeluș, un verset biblic și testul de sarcină pozitiv pentru a-l surprinde pe Preston. Am vrut să fac momentul cât mai frumos posibil, chiar dacă nu puteam fi la fel de zgomotoși și festiv ca de obicei, având casa plină de oaspeți.”

Adevărata provocare a fost însă anunțarea părinților, pe care cuplul i-a atras într-o farsă inofensivă și plină de umor înainte de a le da vestea cea mare. Brianna a dezvăluit strategia din spatele anunțului, explicând că „le-am spus că filmăm un videoclip de tip unboxing de jucării pentru canalul de YouTube Brianna. Au trecut prin două runde de unboxing-uri complet normale, iar cea de-a treia cutie conținea anunțul sarcinii noastre și prima ecografie a bebelușului.”

Reactiona emoționantă a părinților a transformat totul într-un moment de neuitat, viitoarea mamă adăugând că „i-a luat complet prin surprindere, ceea ce a făcut reacțiile cu adevărat speciale. Au fost incredibil de entuziasmați și ne-au spus că s-au rugat pentru un nepot, așa că a fost un moment extrem de dulce pentru familia noastră.”

Pe măsură ce termenul din martie se apropie, Brianna recunoaște că trăiește un amestec firesc de entuziasm și emoție în fața necunoscutului. Ea a concluzionat cu sinceritate că „desigur că există puțină anxietate pentru că totul este complet nou și nu știu la ce să mă aștept în totalitate, dar mai mult decât orice, sunt pur și simplu încântată. Mă simt deja atât de îndrăgostită de acest bebeluș pe care nici măcar nu l-am întâlnit încă. Mă simt incredibil de binecuvântată și recunoscătoare.”

Foto – Instagram

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