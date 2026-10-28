Când se virează banii de alocații pentru copii în noiembrie 2026. Calendarul plăților

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Părinții din România vor avea o surpriză plăcută în luna noiembrie 2026, urmând să primească alocațiile de stat pentru copii mai devreme decât în mod obișnuit. Măsura vine în sprijinul familiilor pentru a asigura continuitatea veniturilor și accesul la fonduri înainte de începerea sfârșitului de săptămână.

Când vor fi virate alocațiile pe card în luna noiembrie

Deși data standard stabilită prin calendarul oficial pentru virarea drepturilor bănești este 8 ale fiecărei luni, în noiembrie 2026 această zi cade duminica. Pentru a evita blocarea plăților și decalajele cauzate de zilele nelucrătoare, instituțiile responsabile au devansat viramentul.

Astfel, alocațiile pentru copii vor fi procesate și virate pe cardurile bancare vineri, 6 noiembrie 2026. Această practică este aplicată constant în sistemul public de asistență socială: de fiecare dată când ziua oficială de plată suprapune un weekend sau o sărbătoare legală, operațiunile financiare au loc în ultima zi lucrătoare anterioară.

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Ce pași trebuie să urmeze beneficiarii pentru a primi banii

Părinții și tutorii legali nu trebuie să întreprindă niciun demers suplimentar și nici să depună cereri la autorități pentru a beneficia de plata anticipată. Procesul de virament se desfășoară complet automatizat direct în conturile bancare declarate.

Sumele vor fi disponibile pe card pe parcursul zilei de vineri, 6 noiembrie 2026, fiind recomandată verificarea soldului prin aplicațiile de internet banking sau la bancomate. În cazul în care banii nu apar pe card până vineri seară, diferența poate apărea din cauza timpilor de procesare interbancară, caz în care alimentarea contului se va finaliza cel târziu luni, 9 noiembrie.

Ce alte prestații sociale sunt plătite mai devreme

Devansarea calendarului de plăți nu este izolată doar la nivelul alocațiilor de stat. Regula devansării se aplică tuturor beneficiilor sociale gestionate de stat care au ca dată de referință ziua de 8 a lunii.

Prin urmare, vineri, 6 noiembrie 2026, vor fi virate anticipat și indemnizațiile pentru creșterea copilului, precum și ajutoarele sociale prevăzute de legislația în vigoare, permițând tuturor categoriilor de beneficiari să își organizeze bugetul de familie fără întârzieri.

Foto – Profimedia

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