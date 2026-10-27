Kanal D trece în portofoliul patronului Prima TV. Ce le-a transmis conducerea angajaților Doğan Media

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Piața audiovizuală din România înregistrează una dintre cele mai importante mutări ale ultimilor ani. Doğan Media Invest BV și DHI Investment au semnat contractul de vânzare-cumpărare pentru pachetul integral de acțiuni deținute în cadrul Doğan Media International SA. Noul proprietar este societatea Romanian Content Project SRL, o entitate deținută de Clever Media Network SRL și EAD.RO Interactive SRL, aducând astfel branduri majore de televiziune și radio sub o nouă umbrelă editorială și de business.

Un portofoliu consolidat în aproape două decenii

Tranzacția include întregul portofoliu Doğan Media International din România, compus din televiziunile generaliste Kanal D și Kanal D2, postul Radio Impuls, precum și divizia Digital. În cei aproape 20 de ani de prezență pe piața locală, Kanal D și-a construit o poziție solidă în preferințele publicului, plasându-se constant pe primul loc în intervalul Day Time și pe poziția a doua în Prime Time la nivel național.

Pentru grupul-mamă Doğan Holding, decizia reprezintă o continuare a strategiei de optimizare a portofoliului și de simplificare a activităților la nivel global. Mutarea reunește expertiza Doğan Media cu dinamismul Grupului Clever, unul dintre cei mai activi jucători din sectorul media românesc, creând premisele unui ecosistem integrat de platforme TV și digitale.

Mesajul directorului general către echipă

Vestea le-a fost comunicată angajaților printr-o scrisoare internă, potrivit paginademedia.ro. Conducerea a început mesajul prin a mulțumi echipei pentru eforturile depuse în grila de toamnă, trecând ulterior la anunțul deciziei strategice.

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„Sezonul de toamnă este deja în plină desfăşurare la Kanal D, Kanal D2, Radio Impuls şi Digital, cu noi programe, proiecte şi iniţiative care aduc un plus de energie brandurilor noastre. Este o perioadă intensă şi importantă pentru noi toţi şi aş dori să vă mulţumesc pentru dedicarea, creativitatea şi implicarea pe care le demonstraţi zi de zi în activitatea voastră. Mult succes în continuare pe parcursul acestui sezon, rezultate remarcabile şi cât mai multe realizări de care să fim mândri împreună! Totodată, aş dori să vă comunic o actualizare importantă privind Doğan Media International S.A.”

În continuare, s-a subliniat că activitatea tuturor departamentelor va continua fără schimbări sau întreruperi pe durata derulării procedurilor de preluare.

„Ne desfăşurăm activitatea ca şi până acum, cu aceleaşi echipe, responsabilităţi, proiecte şi obiective, rămânând pe deplin concentraţi pe dezvoltarea brandurilor noastre şi pe obiectivele de performanţă.”

Aprobările legale și etapele următoare

Pentru ca tranzacția să fie finalizată din punct de vedere juridic, este necesară parcurgerea etapelor de reglementare specifice industriei media. Procedura include obținerea avizelor de la Consiliul Concurenței și de la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), un proces estimat să se deruleze pe parcursul câtorva luni.

Până la îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în documentația contractuală și obținerea aprobărilor din partea autorităților competente, Doğan Media International își va păstra structura actuală, iar proiectele, echipele și operațiunile curente vor funcționa în regim normal.

Foto – Facebook

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