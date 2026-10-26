Florin Manole spune că există resurse bugetare pentru indexarea pensiilor. „E vorba despre ce prioritizăm!”

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Guvernul se pregătește să aplice prevederile legale privind majorarea veniturilor pentru seniori. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la Alba Iulia că instituția pe care o conduce lucrează la propunerea oficială de indexare a pensiilor, subliniere făcând pe faptul că procesul este susținut de resurse financiare deja prevăzute în proiecțiile bugetare.

Propunerea oficială ajunge la Finanțe și la premier

Ministerul Muncii așteaptă în prezent ultimele date statistice privind evoluția inflației și ceilalți indicatori economici relevanți pentru a stabili procentul exact al majorării. Florin Manole a punctat că respectarea legii este o prioritate absolută pe agenda sa și că decizia trebuie aplicată fără întârziere.

„În acest moment, pe masa Ministerului Muncii stă, așa cum trebuie să stea, respectarea legii. Asta înseamnă că vom aștepta ultimele cifre apropo de evoluția inflației, vom aștepta ultimele cifre apropo de ceilalți indicatori care stau la baza acestui calcul și vom înainta Ministerului de Finanțe și premierului propunerea de a respecta legea, pentru că după doi ani pentru pensionari nu se mai poate suporta”, a afirmat Florin Manole, potrivit news.ro.

Câți bani sunt alocați pentru majorarea pensiilor

În privința sustenabilității financiare a acestei măsuri, oficialul a oferit asigurări că fondurile necesare există și că acestea se încadrează în limitele stabilite prin proiecțiile bugetare. Calculul estimativ arată că efortul bugetar pentru indexare este acoperit de plusul prevăzut la capitolul de asistență socială.

„Dacă există resurse financiare? Răspunsul este da, dacă ne uităm în legea bugetului care conține, la capitolul asigurări sociale, și o proiecție a cheltuielilor pe anii următori, iar pentru anul următor proiecția de cheltuieli pe asistență socială este de 170 de miliarde de lei, 12 miliarde mai mult decât execuția estimată la nivelul acestui an.

Iar costul, dacă ar fi să ne uităm la actualele cifre, costul indexării, majorării pensiilor conform legii, ar fi undeva la 9,5-9,6 miliarde de lei, așadar în anvelopa pe care am amintit-o”, a explicat ministrul Muncii.

Ce se întâmplă cu plata CASS și prioritățile din Guvern

Referitor la posibilitatea eliminării plății contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru pensionari, ministrul a precizat că tema nu a fost încă analizată în Executiv, atenția fiind concentrată în prezent pe rectificare și pe configurarea noului buget.

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„În acest moment nu a avut loc încă o discuție, asta nu înseamnă că subiectul este epuizat ci din contră, încă nu a fost abordat la nivelul Guvernului.

Legea în vigoare o știm, deocamdată prioritățile sunt rectificare și buget, iar când vorbim despre buget trebuie să înțeleagă toată lumea că nu e vorba doar despre o sumă de bani care se încasează și care se cheltuie, ci e vorba despre ce prioritizăm, ce cheltuieli ne permitem și ce cheltuieli suntem obligați conform legii, să facem, deci este vorba de politici publice, după ce vom trece de aceste două etape vom trece și la alte subiecte, pentru că avem multe: salariul minim, repornirea economiei, sunt multe teme importante”, a adăugat Florin Manole.

Foto – Hepta

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