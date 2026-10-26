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Eric Bauza, vocea celebrului Bugs Bunny și a altor personaje iconice Looney Tunes, a murit brusc pe 25 octombrie 2026, la doar 46 de ani.

Eric Bauza, vocea lui Bugs Bunny, a murit la doar 46 de ani

Eric Bauza, actorul care a dat viață emblematicelor voci ale personajelor Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig, s-a stins din viață la doar 46 de ani, lăsând în urmă un gol imens în lumea animației. Vestea tragică a fost anunțată de familia sa duminică, pe Instagram, conform HotNews.ro.

Cauza decesului a fost o boală cardiovasculară hipertensivă, potrivit Variety. Plecarea sa bruscă a șocat nu doar apropiații, ci și milioanele de fani care i-au admirat talentul inconfundabil.

Născut în Ontario, Canada, din părinți filipinezi, Eric Bauza a fost un vizionar al animației. Încă din copilărie, își exersa talentul imitând vocile personajelor preferate din „Looney Tunes”. Într-un interviu din 2021 pentru NBC News, el spunea: „Looney Tunes transcende toate limbile și toate culturile. Nu contează din ce parte a planetei provii. Comedia este înțeleasă de toată lumea”.

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„A adus bucurie și râsete milioanelor de oameni din întreaga lume”

De-a lungul carierei sale, Bauza a devenit o voce de referință în industria animației. A reinterpretat magistral personaje iconice precum Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd și Foghorn Leghorn în filmul din 2021 „Space Jam: A New Legacy” și a continuat să le dea viață în producții precum „Coyote vs. Acme”. Totodată, a fost și vocea personajului Toad General în blockbuster-ul „The Super Mario Bros. Movie” din 2023 și în continuarea sa, „The Super Mario Galaxy Movie”, unul dintre cele mai de succes filme ale anului 2026.

Între 2022 și 2025, Bauza a fost recompensat cu trei premii Emmy pentru interpretare vocală excepțională în seriale de televiziune, demonstrându-și măiestria și versatilitatea în fața microfonului.

Channing Dungey, președintele Warner Bros. Television Group și US Networks, a declarat pentru Hollywood Reporter: „Eric Bauza a fost un actor de voce unic, care a adus bucurie și râsete milioanelor de oameni din întreaga lume. El a urmat pașii unor giganți precum Mel Blanc. Eric spunea că a duce mai departe moștenirea legendară a Looney Tunes a fost una dintre cele mai mari onoruri din viața sa”.

Moștenirea lui Eric Bauza va rămâne veșnic vie prin personajele care au adus zâmbete pe chipurile a generații întregi.

Foto: Profimediaimages.ro

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