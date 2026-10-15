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Vasile Ionescu, un simbol al luptei pentru drepturile romilor, a încetat din viață. Activist și intelectual, a militat pentru recunoașterea Holocaustului romilor și păstrarea memoriei istorice în România postcomunistă.

Vasile Ionescu a murit

Vasile Ionescu, una dintre cele mai vocale și respectate figuri ale comunității rome din România postcomunistă, s-a stins din viață. Activist dedicat și intelectual remarcabil, Ionescu a lăsat în urmă o moștenire valoroasă pentru drepturile romilor și memoria istorică a acestei comunități. Vestea dispariției sale a fost confirmată, marți seară, de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, potrivit News.ro.

„În perioada 2003-2004, Vasile Ionescu a fost membru al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, prezidată de «Elie Wiesel». A participat astfel la un demers fundamental pentru asumarea oficială a Holocaustului și a responsabilității autorităților române pentru persecuțiile și deportările evreilor și romilor”, se arată pe pagina oficială de Facebook a Institutului „Elie Wiesel”.

Încă din primele zile ale anului 1990, Vasile Ionescu a devenit un pilon al luptei pentru drepturile romilor, dedicându-se promovării identității culturale și recuperării unei istorii ignorate prea mult timp. A fost fondatorul publicației „Aven Amentza”, o publicație de cultură și atitudine civică a romilor, apărută la București după Revoluția din 1989, în contextul afirmării identității și drepturilor comunității rome, și a jucat un rol esențial în consolidarea unei perspective autentice rome asupra istoriei și societății contemporane.

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A avut o contribuție uriașă la afirmarea identității și drepturilor comunității rome

Istoria a fost o preocupare constantă pentru Vasile Ionescu. S-a dedicat cu pasiune susținerii cunoașterii și recunoașterii robiei romilor, păstrării memoriei deportărilor romilor în Transnistria și integrării Holocaustului romilor în conștiința publică din România. „Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» îi aduce un omagiu și transmite sincere condoleanțe familiei și celor apropiați”, mai precizează mesajul.

Cuvinte emoționante au fost transmise și de activistul Ciprian Necula, din partea Roma Education Fund: „S-a dus nea Vasile… S-a dus fizic, căci o parte din ceea ce a însemnat pentru romi va rămâne pretutindeni. Condoleanțe familiei sale extinse!”.

Prin toate eforturile și realizările sale, Vasile Ionescu rămâne o sursă de inspirație și un simbol al luptei pentru drepturile și demnitatea romilor.

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