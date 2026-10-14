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Marele actor ceh Jiří Štěpnička a murit la 79 de ani

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Marele actor ceh Jiří Štěpnička, o emblemă a Teatrului Național din Praga și o voce inconfundabilă a cinematografiei, a încetat din viață la vârsta de 79 de ani. Trecerea sa în neființă survine după o lungă și extenuantă suferință provocată de probleme severe de sănătate, care l-au obligat în cele din urmă să părăsească definitiv scena pe care a slujit-o timp de aproape jumătate de secol.

„Tata a murit într-un azil de bătrâni”

Vestea tristă a fost dată publicității de fiica artistului, avocata Judita Štěpničková. Aceasta a confirmat că tatăl ei s-a stins din viață într-un așezământ de îngrijire, unde fusese mutat în urma agravării stării sale de sănătate pe fondul complicațiilor renale.

„Tata a murit într-un azil de bătrâni, unde a fost transferat de la Spitalul Facultății din Karlovo náměstí, de la secția de nefrologie”, a declarat fiica actorului, Judita, potrivit presei internaționale.

Sănătatea artistului s-a deteriorat considerabil din cauza unei inflamații severe care i-a făcut imposibilă continuitatea activității artistice. Pentru Jiří Štěpnička, imposibilitatea de a mai urca pe scenă a reprezentat o lovitură extrem de grea, legătura sa cu Teatrul Național fiind una profundă și viscerală. Deși nu mai putea juca, actorul obișnuia să vină și să privească spectacolele din sală.

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O viață marcată de suferința pierderii soției și de accidente grave

Pe lângă problemele medicale, ultimii ani din viața lui Jiří Štěpnička au fost umbriți de o durere sufletească uriașă. În urmă cu patru ani, actorul și-a pierdut soția, Jana Říhová, alături de care trăise o poveste de dragoste de peste șase decenii, cei doi cunoascându-se încă din anii de liceu. Deși a fost înconjurat cu dragoste și atenție de fiică și de nepoți, pierderea partenerului de viață i-a zdruncinat definitiv echilibrul.

„M-am luptat cu durerea ani de zile, mi-a lipsit îngrozitor Jana”, recunoștea actorul în momentele sale de sinceritate.

La scurt timp după decesul soției, în decembrie 2022, artistul a fost protagonistul unui accident teribil chiar în fața Teatrului Național din Praga, unde a fost lovit de un tramvai care a reușit să frâneze la limita tragediei. Deși a supraviețuit, rănile grave și tratamentul anticoagulant pe care îl urma au făcut ca recuperarea fizică să fie extrem de anevoioasă și lungă.

Ultima spovedanie și locul de veci alături de familie

În ultimele clipe de viață, alături de marele actor s-a aflat părintele Jakub Berka de la Bazilica Sfânta Ludmila din Praga. Preotul a mers la spital pentru a-i oferi ultimele sacramente și pentru a-i aduce mângâiere spirituală.

„Vrei să am grijă de tine?”, l-a întrebat preotul pe celebrul pacient. „Da”, a fost răspunsul simplu al actorului, după care cei doi s-au rugat împreună, permițându-i artistului să plece împăcat din această lume.

Familia a decis să-l înmormânteze pe Jiří Štěpnička în cimitirul din Vyšehrad alături de soția sa, Jana, și de mama sa, celebra actriță Jiřina Štěpničková.

Foto – Profimedia

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