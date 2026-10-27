Actorul Walter Koenig, celebru pentru rolul memorabil din „Star Trek”, a murit la 90 de ani

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Actorul american Walter Koenig, devenit celebru la nivel mondial pentru interpretarea navigatorului Pavel Cehov la bordul legendarei nave USS Enterprise din producția clasică „Star Trek”, a încetat din viață la vârsta de 90 de ani. Dispariția veteranului ecranului marchează sfârșitul unei epoci pentru una dintre cele mai influente francize science-fiction din istoria televiziunii și a cinematografiei.

Un sfârșit liniștit înconjurat de cei dragi

Vestea morții a fost confirmată oficial de agentul actorului, Zachery McGinnis, pentru postul american ABC News. Conform acestuia, Koenig a trecut în neființă din cauze naturale, pe fondul vârstei înaintate, în locuința sa din North Hollywood.

„Astăzi plângem dispariția lui Walter Koenig, al cărui talent, căldură și interpretări de neuitat au lăsat o amprentă durabilă asupra generațiilor de fani din întreaga lume. S-a stins din cauze naturale, de bătrânețe, aseară, acasă, în North Hollywood, înconjurat de fiica și nepoata sa”, a transmis agentul într-un comunicat oficial.

Mesajele de condoleanțe din partea colegilor de platou nu au întârziat să apară. George Takei, interpretul personajului Sulu și apropiat de-o viață al lui Koenig, a publicat un omagiu profund pe rețelele de socializare, subliniind latura umană a regretatului actor.

„Walter a fost mai mult decât Cehov. A fost scriitor, profesor, un om profund și un prieten loial. Fanilor care l-au iubit atâția ani le mulțumesc. Și el vă iubea”, a scris Takei.

Ascensiunea la bordul navei Enterprise

Născut pe 14 septembrie 1936, Walter Koenig a apărut în producții cunoscute ale epocii, precum „The Alfred Hitchcock Hour” sau „I Spy”, înainte de a fi cooptat în sezonul al doilea din „Star Trek”, în toamna anului 1967. Personajul său, stegarul Cehov, a fost creat strategic pentru a atrage un public mai tânăr.

„Căutau un actor sau o personalitate care să atragă aceeași categorie de public precum Davy Jones — copii între 8 și 14 ani”, povestea artistul într-un interviu din 2013, amintindu-și cu amuzament de scrisorile tinerilor care îi lăudau frizura nonconformistă.

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Rolul avea să-i definească definitiv traiectoria profesională. Într-o mărturie acordată emisiunii „Good Morning America” în 1984, actorul a recunoscut importanța crucială a serialului creat de Gene Roddenberry.

„După părerea mea, este destul de îndoielnic dacă aș mai fi continuat o carieră în această industrie dacă nu ar fi existat «Star Trek». «Star Trek» a făcut posibil nu doar să rămân actor, ci și să mă îndrept spre alte demersuri din industrie, cum ar fi scenaristica, regia și producția”, declara atunci Koenig.

O carieră cinematografică de durată și o moștenire umanitară

Succesul de televiziune s-a transformat rapid într-un fenomen de box-office. Koenig a îmbrăcat din nou uniforma lui Cehov în debutul pe marile ecrane din 1979, „Star Trek: The Motion Picture”, reluându-și rolul în alte șase lungmetraje de succes, printre care celebrele „The Wrath of Khan” și „The Voyage Home”, până la apariția din „Star Trek: Generations” în 1994.

Dincolo de aparițiile în seriale precum „Columbo” sau proiectele de animație din ultimii ani, Koenig a fost recunoscut pentru implicarea sa activă în cauze umanitare, apărând drepturile omului și sprijinind comunitățile de refugiați. În anul 2012, cariera și impactul său asupra culturii pop au fost recunoscute prin acordarea unei stele pe celebrul bulevard Hollywood Walk of Fame.

Viața personală a actorului a fost marcată atât de devotament, cât și de tragedii. Căsătorit din 1965 cu actrița Judy Levitt, care a decedat în 2022, Koenig a trecut prin trauma pierderii fiului său, actorul Andrew Koenig, în 2010. În urma sa a rămas fiica sa, actrița și scenarista Danielle Koenig, alături de o moștenire culturală ce continuă să inspire milioane de pasionați ai genului științifico-fantastic.

Foto – Profimedia

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