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Actorul Alan Mandell, considerat unul dintre cei mai importanți interpreți ai operei dramaturgului Samuel Beckett, a murit la 98 de ani în locuința sa din Westwood. Reprezentanții familiei au confirmat decesul marelui artist, care a părăsit această lume lăsând în urmă o moștenire teatrală memorabilă și o carieră ce s-a întins pe parcursul a peste șapte decenii.

O vacanță transformată într-un destin fascinant

Cariera lui Mandell a debutat la începutul anilor 1950, când a preluat funcția de director artistic al Theater ’49 din Toronto. Cu toate acestea, momentul de cotitură s-a produs în 1954, când o simplă vizită la sora sa a dus la o colaborare neașteptată cu San Francisco Actor’s Workshop. Alături de fondatorii Jules Irving și Herbert Blau, Mandell a ajutat la transformarea trupei într-una dintre primele și cele mai importante companii de teatru regional din Statele Unite.

„Vacanța mea de o săptămână s-a transformat într-o ședere de 12 ani”, își amintea actorul într-un interviu acordat în 1992, descriind modul neașteptat în care o scurtă călătorie i-a rescris traiectoria profesională.

Teatru dincolo de zidurile închisorii San Quentin

Unul dintre cele mai impresionante momente din parcursul său a avut loc în timpul unei reprezentații a piesei absurde „Așteptându-l pe Godot”, pusă în scenă de Actor’s Workshop chiar în interiorul închisorii de maximă securitate San Quentin. Interpretarea sa fascinantă în rolul lui Lucky a marcat profund publicul format din deținuți. Experiența a condus la fondarea San Quentin Drama Workshop de către deținutul Rick Cluchey, devenind astfel primul program extins de teatru dintr-o închisoare americană inițiat chiar de deținuți.

Impactul acestui proiect a fost unul extraordinar pentru mediul penitenciar. John N. Apostol, la acea vreme supervisor de recreere la San Quentin, explica în 1963 că inițiativa a avut o valoare incontestabilă: „Nu doar că le oferă bărbaților o excelentă cale de exprimare creativă și o activitate pentru timpul liber, dar grupul s-a dovedit a fi și un refulat emoțional splendid, cu valențe terapeutice remarcabile. Oamenii învață să lucreze împreună și să își asume o responsabilitate față de spectacolul pe care îl pregătesc și unii față de alții.”

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Credința în magia scenei și refuzul compromisului

De-a lungul anilor, Mandell s-a mutat pe ambele coaste ale Statelor Unite, activând ca manager la Lincoln Center în New York și ulterior ca director consultant și actor la Los Angeles Theatre Center. Deși a apărut în numeroase lungmetraje consacrate — precum „A Serious Man” al fraților Coen sau „Velvet Buzzsaw” — și în seriale TV celebre precum „Grey’s Anatomy”, faima ecranului nu l-a atras niciodată cu adevărat. Inima sa a rămas neclintită pe scândura teatrului, chiar dacă familia sa privise inițial această alegere cu scepticism.

„El credea că este un fel de hobby și că apoi trebuia să faci ceva serios cu viața ta”, mărturisea Mandell în 2015 despre tatăl său. „Evident, trecând prin Marea Criză Economică, nu deveneai actor. Deveneai avocat sau medic, alegerile obișnuite pentru un băiat evreu cumsecade.”

Rigoare, pasiune și lecția maestrului Beckett

Pasiunea sa neobosită pentru actorie l-a ținut pe scenă până la vârste înaintate, asumându-și roluri extrem de solicitante. La vârsta de 80 de ani, acceptarea rolului unui judecător din Nürnberg în piesa „Trying” a presupus un efort uriaș de memorare, stârnindu-i emoții intense: „A fost chinuitor și simțeam pur și simplu că memorarea asta mă depășește. Îmi era foarte frică să ies pe scenă și să nu-mi știu textul. Nu eram deloc bucuros.”

Capacitatea sa extraordinară de a înțelege profunzimea teatrului absurd provenea din legătura directă cu Samuel Beckett, alături de care lucrase îndeaproape. Experiența directă cu marele dramaturg i-a oferit o perspectivă unică asupra artei dramatice, o viziune pe care Mandell a rezumat-o simplu și memorabil: „Nu stătea să discute despre cine era acest personaj sau ce viață avea înainte de asta. Era vorba despre ritm. Era vorba despre limbaj. Pauzele erau ca niște bătăi muzicale.”

Foto – Getty

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