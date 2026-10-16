Alexia Eram pleacă în India. Proiectul care o va ține o perioadă departe de casă: „Fac asta din pasiune”

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Alexia Eram va pleca în India zilele viitoare și va rămâne acolo o perioadă. Influencerița a mărturisit că are o viață plină, cu multe proiecte pe plan profesional, iar acest lucru o bucură și o face să se simtă împlinită.

Alexia Eram pleacă în India

Nici nu a început bine toamna că Alexia își face deja bagajele pentru o nouă aventură. Tânăra influenceriță va pleca săptămâna viitoare în India, unde o așteaptă un proiect special. Deși nu a dezvăluit detalii, Alexia a lăsat să se înțeleagă că această călătorie reprezintă o oportunitate importantă pentru cariera sa.

„Plec în India săptămâna viitoare, tot cu un proiect, dar rămân puțin și acolo”, a dezvăluit ea pentru Cancan.

În paralel, fiica Andreei Esca lucrează și la o nouă colecție pentru brandul său, Margo. Este un proiect care îi solicită mult timp și energie, dar care îi aduce și o satisfacție imensă.

„Lucrez, fac asta din pasiune, îmi place ceea ce fac și nu simt neapărat că obosesc. Cred că e foarte important să găsești în viață un job care să te împlinească și să nu fii nevoit să mergi la muncă și să-ți facă plăcere”, a mărturisit Alexia Eram.

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Echilibrul perfect între viața personală și carieră

În ciuda agendei încărcate, Alexia Eram nu neglijează nici familia. Deși glumește că nu știe întotdeauna ce mai face fratele său, Aris, aceasta asigură că toți sunt bine și sănătoși.

„Foarte bine! Aris, habar nu am ce face, sincer, mai ales acum cu săptămâna asta, habar n-am ce face, dar suntem bine toți”, a spus ea râzând.

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Cât despre viitor, Alexia Eram preferă să își trăiască viața pas cu pas, fără să pună presiune inutilă asupra sa.

„Ce-mi doresc eu de la anul 2026? 2027, aproape! Încă nu mi-am făcut wish list-ul. Să fiu fericită, sănătoasă, în rest toate au o rezolvare”, a adăugat influencerița.

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Sursă foto: Instagram

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