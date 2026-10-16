Alexia Eram pleacă în India. Proiectul care o va ține o perioadă departe de casă: „Fac asta din pasiune”

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Alexia Eram va pleca în India zilele viitoare și va rămâne acolo o perioadă. Influencerița a mărturisit că are o viață plină, cu multe proiecte pe plan profesional, iar acest lucru o bucură și o face să se simtă împlinită.
Nici nu a început bine toamna că Alexia își face deja bagajele pentru o nouă aventură. Tânăra influenceriță va pleca săptămâna viitoare în India, unde o așteaptă un proiect special. Deși nu a dezvăluit detalii, Alexia a lăsat să se înțeleagă că această călătorie reprezintă o oportunitate importantă pentru cariera sa.
„Lucrez, fac asta din pasiune, îmi place ceea ce fac și nu simt neapărat că obosesc. Cred că e foarte important să găsești în viață un job care să te împlinească și să nu fii nevoit să mergi la muncă și să-ți facă plăcere”, a mărturisit Alexia Eram.