Kate Middleton și Prințul William au călătorit cu metroul, în India. Cum au fost surprinși Prinții de Wales

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Kate Middleton a adus un strop de eleganță și inspirație în Mumbai, alăturându-se Prințului William într-o călătorie simbolică cu metroul, subliniind importanța transportului durabil și a progresului ecologic. Apariția sa inopinată a fost o surpriză plăcută pentru toți cei prezenți.

Kate Middleton și Prințul William, călătorie surpriză cu metroul din India

Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 44 de ani, au început prima lor vizită oficială în India din ultimii patru ani. Deși inițial William trebuia să călătorească singur cu metroul, Kate i s-a alăturat după ce au petrecut dimineața jucând cricket de stradă, cunoscut local sub numele de ”gully cricket”.

Prinșul William și Kate Middleton au urcat în metroul din Mumbai, cumpărând biletele de la stația Vidhan Bhavan pentru a călători până la Bandra Kurla Complex. În timpul călătoriei, cuplul regal a discutat cu femeile mecanici de tren și cu reprezentanți ai companiilor britanice implicate în proiectele de infrastructură din India.

Pentru această apariție specială, Prințesa de Wales a optat pentru o rochie midi albastră, semnată Roksanda, pe care o purtase anterior la finala masculină de la Wimbledon în 2025. Accesoriul său vedetă a fost o geantă Small Hudson, o colaborare între brandul britanic DeMellier și SurpRice, care transformă paiele de orez într-un material similar pielii. Geanta a fost creată special pentru a celebra Premiul Earthshot 2026 și simbolizează angajamentul față de sustenabilitate și producția responsabilă.

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Prințul de Wales, anunț important

După călătoria cu metroul, cuplul a ajuns la Jio World Convention Centre, unde a avut loc Adunarea de Impact Earthshot 2026. În cadrul evenimentului, Prințul William a anunțat o serie de parteneriate remarcabile între finaliștii premiului și companii internaționale, potrivit People.

Aceste colaborări au potențialul de a schimba viețile a milioane de oameni și de a accelera soluțiile pentru problemele de mediu globale. Unul dintre aceste proiecte include compania Pula, finalistă în categoria „Fix Our Climate”, care a încheiat parteneriate cu giganții tehnologici Amazon și NVIDIA.

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Aceste colaborări vor sprijini 100 de milioane de mici fermieri afectați de schimbările climatice până în 2030, oferindu-le acces la date climatice avansate și expertiză tehnică. În plus, finalistul din 2025, Matter, cunoscut pentru filtrele sale ce elimină microplasticele din apa reziduală, colaborează acum cu IKEA pentru a dezvolta tehnologii mai eficiente.

Un alt anunț a fost despre Mahila Housing Trust, finalist în categoria „Build a Waste-Free World”. Organizația va lansa un program unic de asigurare pentru femeile însărcinate, protejându-le împotriva efectelor valurilor de căldură extreme. Acest program include și acces la răcire, îngrijire medicală și avertizări privind valurile de căldură, astfel încât femeile să beneficieze de sprijin în cele mai fierbinți zile.

Mai mult, Mahindra Last Mile Mobility, finalist în categoria „Clean Our Air”, colaborează cu Uber pentru a accelera tranziția Indiei către ricșe electrice, marcând un moment important pentru adoptarea transportului ecologic în această țară.

Călătoria regală continuă cu trei zile dedicate evenimentelor Earthshot, o inițiativă ce caută să aducă schimbări pozitive în rezolvarea problemelor de mediu ale lumii.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Prințul William și Kate Middleton în metroul din India

Susă foto: Profimedia

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