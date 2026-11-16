Fiul lui Horia Brenciu strălucește pe terenul de baschet. La 12 ani, Toma a câștigat două titluri în Serbia. „Bravo, dragostea lu tata!”

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Horia Brenciu trăiește unul dintre cele mai emoționante și fericite momente din viața sa de părinte. Fiul său adoptiv, Toma, în vârstă de 12 ani, a demonstrat un talent sportiv deosebit și o determinare exemplară, reușind să obțină două titluri de campion la o competiție internațională de baschet desfășurată în Serbia.

Reușita puștiului l-a umplut de mândrie pe celebrul artist, care a împărtășit bucuria și imaginile de pe teren cu urmăritorii săi din mediul online.

Performanță de excepție la turneul Silver Hoops din Serbia

Legitimat la clubul BC Fan Baschet, Toma a făcut deplasarea alături de colegii săi de echipă la Silver Lake, în Serbia, pentru a participa la competiția internațională Silver Hoops. Meciurile disputate acolo au scos la iveală un adolescent înalt, agil, concentrat și extrem de dedicat sportului pe care îl practică cu pasiune. Evoluția sa impecabilă pe teren i-a adus nu unul, ci două trofee majore, urcând de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Impresionat de disciplina și de rezultatele fiului său, Horia Brenciu nu și-a putut stăpâni entuziasmul și a publicat imagini rare din timpul competiției, însoțite de un mesaj scurt de susținere: „Toma Brenciu 10!”.

Emoțiile au atins cote maxime în momentul în care tânărul sportiv s-a întors acasă cu medaliile și cupele câștigate, prilej cu care artistul și-a exprimat din nou afecțiunea pe rețelele de socializare: „A revenit al meu, cu trofee, în țară, de la cantonamentul din Serbia! (…) Bravo, dragostea lu tata!”.

Un adolescent plin de energie și o legătură tată-fiu specială

Ajuns la vârsta de 12 ani, Toma s-a transformat vizibil într-un tânăr sportiv plin de energie și ambiție. Relația extrem de apropiată dintre el și tatăl său este vizibilă la fiecare pas, Horia Brenciu fiind cel mai mare susținător al lui atât în tribune, cât și în viața de zi cu zi.

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De altfel, nu cu mult timp în urmă, cu ocazia zilei de naștere a băiatului, cântărețul a postat o declarație de dragoste părintească care a emoționat mii de oameni: „Azi e sărbătoare! E ziua lui Toma, bucuria sufletului meu. Împlinește 12 ani! Dragostea mea cea mare, baschetbalistul vieții mele, tata te iubește la infinit”.

O poveste de adopție bazată pe iubire necondiționată

Toma a intrat în viața lui Horia Brenciu și a soției sale, Alice Dumitrescu, în anul 2014, pe când era doar un nou-născut. Povestea venirii lui în familie a fost împărtășită cu multă sinceritate de către cei doi soți, devenind un adevărat exemplu de solidaritate și iubire. Totul a început în momentul în care Alice a aflat despre situația dificilă a unei tinere mame care intenționa să întrerupă sarcina și s-a oferit să aibă grijă de copil. Horia a susținut decizia fără ezitare, simțind că micuțul le era predestinat.

Încă de când Toma era foarte mic, Horia și Alice au ales calea transparenței totale, explicându-i pe înțelesul lui povestea adopției. Această sinceritate i-a oferit băiatului o stabilitate emoțională solidă și o încredere deplină în părinții săi. Astăzi, Horia Brenciu se declară un tată pe deplin împlinit în mijlocul unei familii numeroase și unite, crescându-le cu aceeași dedicare pe Andreea și Maria, fiicele lui Alice dintr-o relație anterioară, pe Mina, fetița biologică a cuplului, și bucurându-se de fiecare triumf al lui Toma.

Foto – Facebook

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