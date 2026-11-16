Horoscopul săptămânii 16-22 noiembrie 2026, cu Cristina Demetrescu. Zodia care riscă să piardă sume mari de bani la mijlocul lunii noiembrie

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A doua jumătate a lunii noiembrie aduce tensiuni și momente în care fiecare zodie trebuie să își analizeze alegerile. În emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, astrologul Cristina Demetrescu a explicat că săptămâna 16-22 noiembrie 2026 vine cu răsturnări de situație și funcționează după principiul „ce semeni, aia culegi”.

Horoscopul săptămânii 16-22 noiembrie 2026, cu Cristina Demetrescu

Pe cer se formează un careu între Lilith în Capricorn și Saturn în Berbec, pe care astrologul Cristina Demetrescu îl asociază cu lecția Meșterului Manole. Unele proiecte nu pot merge mai departe fără renunțări concrete, fie că este vorba despre timp, energie, răbdare sau abandonarea unor planuri care nu mai au legătură cu realitatea. În același timp, Soarele din Scorpion forțează reevaluarea unor hotărâri luate în trecut.

Zodia care riscă să piardă sume mari de bani la mijlocul lunii noiembrie

Dintre toate semnele zodiacale, Fecioarele trebuie să fie cele mai atente la capitolul financiar. Nativii acestei zodii pot avea parte de câștiguri suplimentare sau pot primi daruri valoroase, cum ar fi bijuterii sau obiecte de lux. Problema apare la modul în care își gestionează buzunarul.

Cristina Demetrescu avertizează că Fecioarele riscă să piardă sumele câștigate la fel de repede cum le-au primit. Impulsul de a-și cumpăra accesorii scumpe sau plăceri amânate de mult timp le poate goli conturile într-o clipă. Pentru a încheia săptămâna pe plus, acești nativi au nevoie de cumpătare și de un plan clar, fără să se grăbească să cheltuiască fiecare ban intrat în casă.

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Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie în parte, săptămâna aceasta

Potrivit Cristinei Demetrescu, citată de Pro TV, săptămâna 16-22 noiembrie 2026 vine cu lecții karmice, schimbări de perspectivă și evenimente neașteptate pentru cele 12 zodii.

Berbec

Aceasta este săptămâna în care Berbecii pot primi vești importante. Fie că este vorba de soluții favorabile într-un proces, o colaborare neașteptată sau chiar o cerere în căsătorie, astrele îți surâd. În plus, începi să te preocupi mai mult de imaginea ta și a celor apropiați. Vestimentația devine un aliat puternic, atât în plan social, cât și profesional.

Taur

Pentru Tauri, săptămâna vine cu provocări și schimbări de stil. Participarea la evenimente importante sau interviuri te poate determina să îți redefinești garderoba. Eleganța devine cuvântul-cheie. În plus, s-ar putea să descoperi o nouă pasiune pentru design sau alte activități creative care să-ți pună în valoare latura artistică.

Gemeni

Dragostea este în aer pentru Gemeni! Farmecul personal și modul în care ai grijă de tine te fac irezistibil(ă). Îți dorești ce e mai bun pentru tine și pentru cei dragi, motiv pentru care nu vei ezita să investești în garderoba celor mici, alegând haine și accesorii care să îi pună în valoare.

Rac

Casa devine centrul universului tău în această săptămână. Racii se concentrează pe îmbunătățirea confortului locuinței, adăugând detalii elegante și moderne. Poate vei finaliza un proiect de design interior și vei fi nerăbdător/oare să îți primești prietenii în noul spațiu. Un moment perfect pentru a-ți arăta simțul estetic desăvârșit!

Leu

Leii învață să stăpânească arta diplomației, un atuu esențial în afaceri, negocieri sau relații sociale. Creativitatea ta atinge noi culmi, iar talentul pentru poezie sau scris poate deveni un instrument neașteptat de seducție. În această perioadă, cuvintele tale au puterea de a atrage atenția și de a deschide uși.

Fecioară

Banii vin și pleacă rapid pentru Fecioare în această săptămână. Fie că alegi să investești în bijuterii, accesorii luxoase sau alte obiecte valoroase, astrele te încurajează să îți răsfeți dorințele. Nu este exclus să primești cadouri neașteptate care să îți aducă bucurie. Fii atentă, însă, la cheltuieli!

Balanță

E momentul să strălucești, Balanță! Farmecul tău natural este amplificat, iar garderoba ta se îmbogățește cu piese noi, de calitate. O poveste de dragoste poate prinde contur, iar acest lucru te motivează să îți acorzi mai multă atenție. Inspiră-i pe cei din jur cu rafinamentul și stilul tău unic!

Scorpion

Se anunță o săptămână plină de mister pentru Scorpioni. Surprizele și secretele sunt la ordinea zilei: fie că pregătești un cadou special sau ești invitat(ă) la o petrecere surpriză, ai parte de momente memorabile. În plus, visezi la destinații exotice și începi să îți faci planuri pentru o vacanță de neuitat.

Săgetător

Ieși din zona de confort, Săgetătorule! Invitațiile la evenimente speciale te provoacă să îți regândești stilul vestimentar. Eleganța devine prioritară, iar o nouă pasiune pentru modă, machiaj sau bijuterii îți poate schimba complet imaginea. Îndrăznește să strălucești!

Capricorn

Capricornii urcă pe scara succesului! O nouă poziție profesională îți cere o schimbare de imagine. Alege un stil vestimentar care să emane încredere și autoritate. Accesoriile bine alese și atenția la detalii vor face diferența. Încrederea ta va atinge noi culmi, iar deciziile tale vor fi mai ferme ca niciodată.

Vărsător

Vărsătorii visează la aventuri internaționale și cumpărături exclusive. O vacanță luxoasă într-un loc exotic devine o prioritate, mai ales dacă vrei să adaugi câteva fotografii impresionante pe rețelele sociale. Lasă-te inspirată de tendințele internaționale și investește în experiențe memorabile!

Pești

Pentru Pești, această săptămână este despre investiții strategice. Poți cumpăra obiecte de artă, bijuterii sau chiar să te gândești la amenajări care să crească valoarea proprietăților tale. În afaceri, imaginea unui produs și prestigiul său devin la fel de importante ca funcționalitatea. Fă alegeri pe termen lung!

Foto: Captură YouTube

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