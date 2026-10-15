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Fiul influenceriței Jennifer Burnham a murit la 4 ani: „Raiul l-a primit pe îngerul nostru”

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Durere fără margini pentru Jennifer Burnham. Influencerița a anunțat moartea fulgerătoare a fiului ei, Baxter, în vârstă de 4 ani, pe 5 octombrie, în cadrul unei postări emoționante dedicate micuțului ei.

Fiul lui Jennifer Burnham a murit

Jennifer Burnham, influencerița urmărită de peste 96.000 de fani, a anunțat pierderea tragică a fiului său, Baxter, în vârstă de doar 4 ani. Micuțul a încetat din viață pe 5 octombrie, iar mama sa i-a adus un omagiu înduioșător pe rețelele sociale.

Baxter BurnhamIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

„Raiul l-a primit pe îngerul nostru Baxter luni, 5 octombrie. Încă din momentul în care te-ai născut, ai fost întotdeauna visul nostru devenit realitate. Ai cel mai perfect chip angelic și cea mai dulce personalitate. Ești mereu amabil cu toată lumea și îți place să ții o mașinuță în fiecare mână sau o pungă plină cu ele oriunde te duci”, a scris Jennifer în postarea sa emoționantă, care a adunat mii de reacții și mesaje de susținere.

„Îți iubești familia, mașinile, prăjiturile cu ciocolată, karate-ul și toți prietenii tăi. În fiecare zi, când ne plimbăm, culegi flori pentru mami. Ne e prea dor de tine, dar știm că ești încă alături de noi în fiecare zi, veghind din cer asupra mamei, a tatei și a frățiorului tău Barron. Te iubim mereu și pentru totdeauna”, a mai scris influencerița.

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Influencerița nu a dezvăluit cauza decesului

În cei patru ani de viață, Baxter a fost o rază de soare în viața familiei Burnham. Jennifer a publicat frecvent momente prețioase alături de fiul său: de la joaca în parc, până la clipele petrecute cu câinele familiei sau cu frățiorul mai mic, Barron, în vârstă de un an.

De ziua de naștere a lui Baxter, influencerița a împărtășit o declarație emoționantă: „Tu și tatăl tău sunteți bărbații mei preferați din întreaga lume. Anul acesta a fost cel mai frumos din viața mea de până acum”.

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Jennifer Burnham și-a creat o comunitate fidelă în online prin postările sale despre maternitate și rețete culinare, inspirând mii de femei. Cu un soț iubitor, Bryce Burnham, și doi copii, părea că trăiește o viață de poveste. Vestea pierderii fulgerătoare a micuțului Baxter a șocat și îndurerat pe toată lumea.

Influencerița nu a dezvăluit cauza morții micuțului Baxter.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jennifer Burnham și familia ei

Sursă foto: Instagram

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