Generația de Aur, seară de neuitat la gala lui Octavian Ursulescu! Angela Similea, Mirabela Dauer, Corina Chiriac și Stela Enache, printre prezențele sclipitoare la marele eveniment

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Scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” a fost martora unei seri istorice, încărcate de o emoție copleșitoare și aplauze care au răsunat minute în șir. Spectacolul de gală „Autograf – Octavian Ursulescu”, dedicat celui mai iubit și elegant prezentator din istoria divertismentului românesc, a fost complet sold-out cu mult timp înainte de ridicarea cortinei. Conceput și regizat cu o rară sensibilitate de actorii Vasile Muraru și Valentina Fătu, evenimentul a reunit pe aceeași scenă nume legendare ale scenei autohtone, fiind o reverență binemeritată în fața omului care a ridicat arta prezentării la rang de noblețe.

O seară magică alături de numele mari ale muzicii românești

Acompaniate magistral de Orchestra și Baletul Teatrului de Revistă, legendele muzicii ușoare, printre care Mirabela Dauer, Pompilia Stoian, Cătălin Crișan, Stela Enache, Petre Geambașu, Ileana Șipoteanu, Luminița Anghel, Sanda Ladoși, Daniel Iordăchioae, Marina Florea, Natalia Guberna, Marius Țeicu – au oferit publicului momente de o valoare sentimentală neprețuită. Seria de recunoștință a readus în prim-plan atmosfera marilor festivaluri de altădată, readucând în lumina reflectoarelor prietenii de o viață formați în spatele scenei. Purtând în suflet amintirile a zeci de ani de turnee și succese memorabile, artiștii au transmis o energie unică către o sală arhiplină.

Prezența surprinzătoare și discretă a Angelei Similea

Unul dintre cele mai emoționante momente ale galei a fost apariția doamnei Angela Similea în sala Teatrului de Revistă. Deși s-a retras din activitatea muzicală de ani de zile și este o prezență extrem de rară la evenimentele publice, marea artistă a venit special pentru a-și arăta susținerea și prețuirea. Într-o rochie diafană în culori pastelate, accesorizată cu o pălărie elegantă, Angela Similea a electrizat asistența prin simpla sa prezență plină de rafinament.

Artista a mărturisit celor prezenți că data de 24 octombrie reprezintă și ziua de naștere a fiului ei și a rememorat cu nostalgie un turneu susținut în urmă cu 54 de ani alături de Octavian Ursulescu și regretatul Aurelian Andreescu, imediat după ce devenise mamă.

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Destinul unui om dedicat scenei și publicului

Vizibil copleșit de afecțiunea colegilor de breaslă și de căldura spectatorilor, sărbătoritul serii și-a deschis sufletul în fața publicului și a evocat legătura sa profundă cu scena bucureșteană.

„Legătura mea cu Teatrul de Revistă se pierde, cum se spune, în negura timpului. Am fost mai întâi spectatorul care nu scăpa nicio reprezentație, alături de familie – o sărbătoare, de fiecare dată. Apoi, când am început să public cronică muzicală în Contemporanul sau Scânteia Tineretului, am devenit un spectator avizat și obiectiv. Și cum să nu fi fost așa, fiindcă avea să mă lege peste ani o trainică prietenie de marii artiști ai Revistei?!

Scena, cabinele, culisele îmi sunt foarte familiare, fiindcă aici am prezentat câteva ediții ale Festivalurilor de Muzică Ușoară Aurelian Andreescu și Florin Bogardo, fiind prezent și la alte manifestări pentru care Teatrul Tănase a fost gazdă ideală: Galele Savoy, numeroase concerte și evenimente, lansări de discuri sau cărți, expoziții” – a transmis Ursulescu pe rețelele sociale.

A fost subliniată și calitatea proiectelor actuale ale teatrului, precum și relația specială de prietenie care îl leagă pe prezentator de organizatorii galei.

„Și cum în ultimii ani am fost implicat în multe din proiectele moderne și atractive în care sunt cinstite consecvent valorile de ieri, de azi – chiar și de mâine, cu respect, prețuire și multă, multă dragoste, am retrăit clipe de neuitat alături de artiștii pe care-i cunosc de-o viață. O viață în care publicul fidel a fost la rându-i părtaș la toate marile succese ale acestui templu centenar al umorului de calitate, al muzicii și al dansului.

Mă leagă și o veche prietenie de actorii Valentina Fătu și Vasile Muraru pe care îmi place să-i numesc corifeii Teatrului de Revistă, așa încât pot spune că aici se află o bună parte din amintirile mele, cariera mea, bucuriile și întâlnirile magice cu artiștii spectacolului românesc de Revistă.”

Moment jubiliar pentru Marea Doamnă a muzicii românești

Participarea Angelei Similea la această gală vine la scurt timp după o altă apariție publică de excepție la Palatul Parlamentului, la gala „Nu există nu se poate”, în cadrul unui eveniment dedicat performanței unde a fost premiată și distinsă cu o primire fastuoasă. Seria momentelor aniversare dedicate marii interprete va continua în perioada următoare, fiind pregătit un spectacol de amploare la Teatrul Național din București pe 21 noiembrie, unde Aurelian Temișan o va sărbători pe artistă alături de public și colegi de breaslă.

Foto – Facebook

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