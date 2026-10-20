Tudorel Filimon, celebrul Nea Popa din „La Bloc”, mărturisiri dureroase despre problemele de sănătate. „Dorm cu mască pe figură, care mă oxigenează. Am devenit dependent de ea!” Prin ce trece actorul

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Îndrăgitul actor Tudorel Filimon, cel care a adus zâmbete în casele milioanelor de români prin rolul memorabil al lui „Nea Popa” din serialul „La Bloc”, trece prin momente extrem de dificile. Ajuns la vârsta bătrâneții, renumitul artist se confruntă cu probleme grave de sănătate care i-au schimbat radical viața de zi cu zi și l-au îndepărtat treptat de pe scena teatrului.

Într-o serie de declarații pline de sinceritate, actorul a vorbit despre afecțiunile respiratorii care îl chinuie, despre intervențiile medicale delicate de la nivelul ochilor, dar și despre dificultățile financiare pe care le întâmpină la finalul unei cariere de peste patru decenii.

Gâfâie la fiecare pas și a devenit dependent de aparatul de oxigen

Problemele respiratorii severe sunt cele care i-au afectat cel mai mult activitatea profesională, împiedicându-l să mai susțină spectacole la intensitatea cu care își obișnuise publicul. Capacitatea redusă de efort îl obligă pe îndrăgitul artist să facă pauze dese chiar și pentru cele mai simple mișcări.

„Am avut o problemă și încă o am cu respirația. De aceea nu mai joc spectacolele… Ca să susții, îți fixezi timpii în care respiri. La mine e mai greu, că nu am mai putut respira. Făceam doi pași, la al doilea trebuia să mă opresc să mă odihnesc. Am fost internat, acum mi-am revenit, dar dorm cu mască pe figură, care îmi oxigenează. Am devenit dependent de ea”, a mărturisit Tudorel Filimon, în emisiunea în Online Story by Cornelia Ionescu.

Complicații grave la nivelul ochilor și renunțarea la condus

Pe lângă suferința respiratorie, actorul se confruntă și cu afecțiuni oculare severe apărute în urma unei operații nereușite de cataractă. Problemele la nivelul retinei i-au afectat vederea, determinându-l să facă tratamente periodice și să renunțe la șofat.

„Cu ochiul am făcut operație de cataractă și nu mi-a reușit și mi s-a spus că sufăr ceva cu retina ochiul și nu s-a găsit o modalitate de a se opera pe retină. Fac niște injecții în ochi periodic, chiar și săptămâna viitoare o să mă duc să fac un consult. Văd cu o mică ceață, de-aia am și oprit să mai conduc. Nu sunt dureroase, e ca o ciupitură”, a adăugat artistul.

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Greutățile financiare și sprijinul primit pentru o bătrânețe liniștită

Chiar dacă a muncit mai bine de 40 de ani pe scenă și pe platourile de filmare, veniturile de la stat nu îi permit o bătrânețe fără griji financiare. Actorul a recunoscut că pensia nu este suficient de mare pentru a acoperi lejer toate cheltuielile zilnice și medicale.

„E greu să mă descurc cu pensia. Nu e nici rea, nici bună. Nu am pensie așa mare încât să… Am o pensie normală, că am muncit 40 și de ani cu carte de muncă”, a explicat Nea Popa.

Măcinat de necazuri în trecut, când a pierdut bunurile agonisite de o viață, Tudorel Filimon a rememorat și momentul în care ajutorul venit din partea autorităților locale și a colegilor de breaslă i-a oferit o gură de aer proaspăt. Fostul primar general Gabriela Firea și colegele sale de scenă au intervenit pentru a-i asigura un acoperiș stabil deasupra capului.

„Și a trecut doamna primar de atunci, doamna Firea, și a intrat și la noi la repetiții și ne-a salutat pe toți și a venit la mine și m-a pupat pe obraz și mi-a zis: «Vă mulțumesc pentru tinerețea noastră, pentru serial».

Și am făcut un memoriu la primărie, am fost ajutat de colega mea cu care repetam, Olga Delia Mateescu, și doamna Lucica Verona și am obținut un apartament pe Nicolae Bălcescu, cu speranța de a avea o bătrânețe liniștită. Și s-au împlinit niște ani și am o bătrânețe liniștită”, a conchis îndrăgitul actor.

Foto – captură video

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