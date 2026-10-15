Cuzin Toma, plasat sub control judiciar. Actorul din Las Fierbinți a fost prins la volan cu permisul suspendat, după ce a consumat substanțe interzise

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Cuzin Toma, actorul care îl interpretează pe Firicel în serialul Las Fierbinți, a fost plasat sub control judiciar după ce zilele trecute a produs un accident rutier. Acesta a urcat la volan deși avea permisul suspendat și consumase substanțe interzise.

Cuzin Toma, plasat sub control judiciar

Actorul Cuzin Toma, cunoscut pentru rolul său din serialul Las Fierbinți, se află în mijlocul unui scandal de proporții, fiind plasat sub control judiciar de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.

Actorul a provocat un accident rutier pe DN 6, în județul Teleorman, în data de 12 octombrie 2026, în timp ce se afla la volanul unui autoturism BMW, deși avea permisul suspendat încă din mai 2025.

Accidentul, care a avut loc în comuna Peretu, s-a soldat doar cu pagube materiale. Conform anchetatorilor, Cuzin Toma conducea pe direcția Alexandria – Roșiori de Vede și a lovit mașina din fața sa din cauza nepăstrării distanței regulamentare. Însă, ceea ce a agravat situația actorului a fost faptul că, în urma prelevării probelor biologice, s-a descoperit prezența substanțelor psihoactive în sânge și urină.

Procurorii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale, astfel încât să se determine dacă aceste substanțe i-au afectat capacitatea de a conduce vehicule pe drumurile publice.

„În urma prelevării mostrelor biologice a rezultat că persoana publică de sex masculin prezenta urme de substanțe psihoactive în sânge și în urină. Ca atare, sus-numitul a dobândit calitatea de suspect pentru infracțiunea de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența unor substanțe psihoactive”, au declarat reprezentanții Parchetului, citați de Digi24.

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Măsurile luate de autorități

După reținerea sa pentru 24 de ore în ziua de marți, 13 octombrie 2026, Cuzin Toma a fost plasat sub control judiciar. Anchetatorii au precizat că acesta nu avea dreptul de a conduce vehicule încă din mai 2025, când permisul său fusese suspendat pentru o altă infracțiune la regimul rutier.

„La data de 13.10.2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede au pus în mișcare acțiunea penală și au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar cu privire la o persoană fizică, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu permis suspendat, reținându-se că: la data de 12.10.2026, în jurul orei 18.45, o persoană publică de sex masculin a condus un autoturism marca BMW, pe DN 6, pe raza comunei Peretu, județul Teleorman, deși avea dreptul de a conduce vehicule suspendat începând cu data de 20.05.2025 (ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni la regimul rutier, art. 336 alin. (2) C.pen.), ocazie în care a produs un accident rutier soldat cu daune materiale”, au declarat reprezentanții Parchetului.

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Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească în ce măsură substanțele psihoactive descoperite în probele biologice ale actorului i-au influențat capacitatea de a conduce. În cazul în care se va dovedi că acestea au avut un impact semnificativ, Cuzin Toma ar putea fi acuzat și de conducerea sub influența substanțelor interzise.

Sursă foto: Facebook

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