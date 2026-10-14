Cleopatra Stratan și Edward Sanda, pas important în căsnicia lor: „S-a îndeplinit visul nostru! Încă nu realizez”

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Cleopatra Stratan și Edward Sanda au făcut un pas important în căsnicia lor. Cei doi artiști și-au cumpărat casa mult visată, marcând un moment special în povestea lor de dragoste.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au cumpărat casă

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc un moment de neuitat: cei doi artiști și-au împlinit unul dintre cele mai mari visuri – și-au achiziționat prima casă împreună. Cu o poveste de dragoste urmărită îndeaproape, cuplul a împărtășit vestea emoționantă pe rețelele sociale.

„S-a îndeplinit visul nostru, iubirea mea! Încă nu realizez că avem casa noastră! Mulțumim, Doamne, pentru tot ce faci pentru noi!”, a scris cuplul într-o postare pe Instagram, însoțită de imagini din locuința spațioasă care urmează să fie mobilată. Cei doi artiști au visat mult timp la acest moment.

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Ce spun Cleopatra Stratan și Edward Sanda despre copii

De când s-au căsătorit, în august 2021, Cleopatra și Edward au fost în centrul atenției atât prin proiectele lor muzicale, cât și prin relația lor, care continuă să inspire. Noua lor casă marchează o etapă importantă în parcursul lor împreună.

În timp ce își sărbătoresc această realizare, Cleopatra Stratan a dezvăluit, într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, că următorul mare pas ar putea fi extinderea familiei. „Ne dorim un copil, dar vrem să mai copilărim și noi, să ne mai bucurăm de timpul nostru în doi. Toate la momentul potrivit”, a declarat cântăreața. Soțul ei îi împărtășește viziunea, cei doi fiind de părere că lucrurile se vor întâmpla la timpul lor.

Foto: Instagram

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