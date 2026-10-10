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Ce fel de mamă este Aylin Cadîr. Actrița din Fără Urmă are doi copii: „Observ nevoia și o servesc. Sunt într-un continuu dans cu ei” / Exclusiv

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Actrița Aylin Cadîr traversează o perioadă plină de proiecte frumoase, iar unul dintre cele mai recente este serialul „Fără Urmă”, în care interpretează un personaj cu o poveste de viață intensă. Într-un interviu pentru Unica.ro, vedeta ne-a povestit despre provocările emoționale pe care le-a întâmpinat pe platourile de filmare, despre amintirile speciale din această vară, dar și despre viața de familie.

Aylin Cadîr, dezvăluiri despre rolul din „Fără Urmă” și viața de familie

Dincolo de carieră, Aylin Cadîr ne-a vorbit deschis și despre viața de familie, despre relația cu cei doi băieți ai săi și despre felul în care își adaptează stilul de parenting la nevoile copiilor. Actrița spune că încearcă să găsească mereu echilibrul între afecțiune, libertate și limite, iar diferențele de opinie dintre ea și soțul său devin ocazii de a găsi împreună cele mai bune soluții pentru familie. Am aflat, totodată, care este cel mai neașteptat zvon pe care l-a auzit despre ea și ce mesaj le transmite telespectatorilor serialului „Fără Urmă”.

Care este una dintre cele mai frumoase amintiri cu care ai rămas după această vară?

Am mai multe. Am avut o vară atât de frumoasă și de plină! Cred că una dintre imaginile care mi s-au imprimat în creier sunt zilele de filmare de la Apoș. Au fost primele mele zile de filmare pentru serialul „Fără Urmă” și e totul învelit așa, într-un… într-un halo de poveste. Cumva, și povestea serialului, bucățica aia, este ca de basm și așa a rămas și în mintea mea. A fost prima întâlnire cu toată echipa, cu regizorii, cu colegii și a fost foarte fain.

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Apoi este vacanța de la Veneția cu familia mea, cu băieții mei și cu soțul meu. Bine, eu când zic „băieții mei”, mă refer la toți trei. Și a fost… A fost foarte frumos acolo. Am fost la Bienală. Cam asta îmi vine imediat în minte. Și am mai fost cu proiectul Lăutăresele la un festival de lângă Londra, și am cântat muzică turcească pe o scenă foarte mare, în fața unui public numeros. Și da, a fost o vară cam frumoasă.

„Cred că asta a fost cel mai dificil de dus”

Spune-mi câteva cuvinte despre personajul pe care îl joci în serialul „Fără Urmă”.

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Mă cheamă Mara în „Fără Urmă” și am parte de o poveste ideală de iubire, cu un bărbat perfect, bun ca pâinea caldă, îi spune Mara. Cu un băiețel inteligent, sprinten și jucăuș. Și totul se termină într-o clipă și, mă rog, nu pot să dau prea multe spoilere, dar viața ei se întoarce 180 de grade și începe să trăiască zilnic, practic, un coșmar.

Asta este povestea mare: cum reușește ea să trăiască încă o zi și încă o zi și încă o zi. Și sperăm ca, până la finalul sezonului, să înceapă să vadă lumina de la capătul tunelului. Este o femeie de care te îndrăgostești și cu care ții din prima și vrei să i se întâmple numai bine, pentru că n-a făcut nimic rău și nu înțelegi de ce i se întâmplă ei toate astea

Da, cam asta este Mara.

Care ți s-a părut cea mai mare provocare?

Pentru mine, cel mai greu a fost fix asta, să trăiesc zilnic cu ea în coșmar. Încărcătura emoțională pe care o aveam de cărat pentru Mara e ceva ce mă consuma, dar, în același timp, e ceea ce este nevoie pentru ea. Și atunci o fac… Cred că asta a fost cel mai dificil de dus.

Citește și: Aylin Cadîr, dezvăluiri rare despre băieții săi. „Pavel e muzician. Amza zice că vrea să fie avocat!” Cum a schimbat-o rolul de mamă

Ce fel de mamă este Aylin Cadîr

Aylin Cadîr și cei doi copii, Pavel și Amza (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

I-ai menționat pe băieții tăi. Ce fel de mamă crezi că ești? Mai relaxată? Mai strictă?

Eu cred că sunt perfectă. (râde) Relaxată. Cred că mă adaptez nevoilor lor. Nu sunt într-un fel anume. Sunt ce trebuie să fiu atunci când trebuie să fiu. Adică observ nevoia și o servesc. Observ că e nevoie de spațiu și mă dau la o parte. Sunt într-un continuu dans cu ei și ei cu mine. Nu vreau să-i copleșesc cu iubire, nu vreau să fiu prea detașată, vreau să le ofer măsura de care au nevoie.

Când trebuie să fiu strictă și dură, sunt, fără regrete, deși doare. Dar și când simt că au nevoie de drăgălire și iubire, sunt acolo.

Ești adepta parentingului modern?

Nu știu ce înseamnă parentingul modern. Sunt acolo pentru copiii mei, indiferent ce înseamnă asta. Exact cum ziceam mai devreme, caut măsura potrivită, ca, de fapt, în orice aspect al vieții mele. Caut măsura bună. Și e valabil și în felul în care îmi cresc copiii.

Dacă e diferit față de cel din trecut, în care, nu știu, ne pedepseau mai mult părinții sau reacționau imediat la impuls? Da, probabil că sunt. Pentru că dau doi pași înapoi când mă ia valul și mă enervez. Sunt mai atentă la ce au ei nevoie, poate, decât se întâmpla în trecut.

Ce face când ea și soțul ei au viziuni diferite în privința copiilor

Tu și soțul tău cum gestionați momentele în care aveți opinii diferite în ceea ce îi privește pe băieții voștri?

E foarte sănătos să fie așa. Înseamnă că suntem implicați amândoi și atenți la modul real. Negociem și alegem varianta cea mai bună pentru copii. Nu ne deranjează să renunțăm la părerea noastră dacă e varianta cea mai bună pentru copii și, în general, nu numai în ceea ce îi privește pe copii. Când avem păreri diferite, analizăm cam care ar putea să fie, totuși, cea mai bună variantă și o alegem pe aia, indiferent dacă a fost ideea mea sau a lui.

Care a fost cel mai nebunesc zvon pe care l-ai auzit despre tine?

Că, de fapt, nu mă cheamă Aylin. Că, de fapt, în realitate, mă cheamă altfel. Nu, n-am aflat cum mă cheamă, de fapt, în realitate. Ăsta e, cică e, de fapt, nume de scenă. Am auzit asta.

Ce mesaj ai pentru telespectatorii serialului „Fără Urmă”?

Pregătiți-vă popcornul, așezați-vă comod și urmăriți cu inima deschisă, apoi scrieți-mi un mesaj frumos. (zâmbește)

Foto: Instagram

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