Kaley Cuoco a devenit mamă pentru a doua oară. Actrița a născut o fetiță căreia i-a ales un nume inedit

Kaley Cuoco radiază de fericire: actrița în vârstă de 40 de ani, cunoscută din serialele „The Big Bang Theory” și „Based on a True Story”, a devenit mamă pentru a doua oară. Vedeta și logodnicul său, actorul Tom Pelphrey, în vârstă de 44 de ani, au anunțat pe 14 octombrie 2026 venirea pe lume a fiicei lor, Philomena Carmine Bobby.
„Suntem atât de recunoscători pentru această călătorie nebună, plină de urcușuri și coborâșuri, care ne-a adus la micuța noastră Philo! Familia este oficial completă 😭. Abia aștept să o aducem acasă la Matilda! 😂💕 @tommypelphrey viața a explodat în momentul în care ne-am întâlnit, iar darurile continuă să vină. Te iubesc pentru totdeauna, tată de fete! 💘”, a mai scros Kaley Cuoco pe rețelele sociale.
Anunțul despre venirea pe lume a micuței Philomena vine la mai bine de un an după ce Kaley Cuoco și Tom Pelphrey au confirmat că vor deveni din nou părinți. Într-o postare din iunie 2025, vedeta distribuia imagini de familie, dezvăluind sexul copilului printr-un tort colorat cu interior roz.
„💖 Ne completăm mica familie, ce vis devenit realitate! 💖”, spunea atunci actrița.
Kaley Cuoco și Tom Pelphrey au devenit părinți pentru prima dată în martie 2023, când a venit pe lume fiica lor, Matilda. Cei doi s-au logodit în august 2024, dar au decis să nu se grăbească cu pregătirile pentru nuntă.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kaley Cuoco și Tom Pelphrey