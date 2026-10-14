Teo Trandafir a spus ce o enervează la Ilinca Vandici: „Niciodată n-am reușit să fiu așa”

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Teo Trandafir și Ilinca Vandici fac de mai mulți ani echipă la cârma emisiunii „Follow Us” de la Kanal D. Recent, Teo a dezvăluit ce o enervează la Ilinca, respectiv o calitate pe care nu consideră că o are.

Teo Trandafir a spus ce o enervează la Ilinca Vandici

Teo Trandafir și Ilinca Vandici găzduiesc împreună emisiunea „Follow Us” de pe Kanal D, difuzată în săptămână, de luni până vineri, de la ora 08.00. Cele două au cucerit publicul prin chimia lor autentică și modul în care reușesc să se completeze reciproc.

Într-un interviu pentru Libertatea, Teo Trandafir a vorbit deschis despre colaborarea cu Ilinca și a mărturisit ce apreciază cel mai mult la colega sa. „Mă «enervează» faptul că simte, înțelege perfect ce gândesc… Înțelege unde mă duc cu gândurile și îmi continuă ideea și întrebările. Ilinca este foarte ordonată, niciodată n-am reușit să fiu așa. E foarte atentă la detalii!”, a spus Teo cu admirație.

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Un moment care i-a rămas în minte a fost la începuturile emisiunii, când Ilinca a observat o mică bucată de bandă adezivă uitată pe podea, folosită pentru a marca locul perfect de poziționare în lumina reflectoarelor. „Nimeni nu scosese acea mică bucățică de bandă, uitasem cu toții de ea, nici eu n-am văzut-o, ea a scos acea bucată de bandă…”, a povestit Teo pentru Libertatea, subliniind atenția la detalii care o caracterizează pe Ilinca.

Întrebată ce carte i-ar recomanda colegei sale fără să-i dea nicio explicație, Teo a ales „Femei care aleargă cu lupii” de Clarissa Pinkola Estes. „Cred că i-ar plăcea”, a afirmat aceasta.

Foto: Instagram

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