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Ilinca Simion (28 ani), soția președintelui AUR, George Simion (40 ani), a născut o fetiță perfect sănătoasă luni, 16 noiembrie 2026. Cei doi au dat vestea cea mare pe rețelele sociale, unde au dezvăluit și numele ales pentru micuța lor.

Ilinca Simion a născut o fetiță

Ilinca și George Simion sunt în culmea fericirii. După ce în aprilie 2024 au devenit părinți pentru prima dată, familia lor s-a mărit din nou. Luni, 16 noiembrie, Ilinca a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar primele declarații au venit chiar din partea proaspetei mămici, prin intermediul unui mesaj emoționant postat pe Facebook.

Cuplul a optat pentru un nume clasic, plin de semnificație și foarte îndrăgit de români: Maria.

Alături de anunțul venirii pe lume a micuței, Ilinca Simion a publicat și un mesaj scurt, dar plin de emoție, în care l-a menționat și pe fiul lor cel mare, Radu, în vârstă de doi ani și jumătate.

„Radu a primit cel mai frumos dar: o surioară! Bine ai venit, Maria! Vă iubim, minunile noastre!”, a scris Ilinca Simion pe rețelele de socializare.

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Postarea a strâns rapid mii de aprecieri și mesaje de felicitare din partea urmăritorilor, colegilor și apropiaților cuplului, care le-au urat multă sănătate atât mamei, cât și micuței Maria.

George Simion, primele declarații după ce a devenit tată pentru a doua oară

George Simion a vorbit și este despre venirea pe lume a fiicei sale, la doar câteva ore de la nașterea acesteia.

„O fetiță, am fost binecuvântați de Dumnezeu. S-a născut în urmă cu trei ore”, a declarat liderul AUR în cadrul emisiunii „Subiectul zilei” de la Gândul.

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George și Ilinca Simion s-au căsătorit în 2022, în cadrul unei ceremonii festive care a avut loc în județul Vâlcea. Deși discretă în mediul online, Ilinca Simion a anunțat cea de-a doua sarcină în urmă cu câteva luni, printr-o imagine în care apare în costum de baie, la piscină, alături de mesajul: „Am uitat să vă spun ceva: o să fiu din nou mămică”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ilinca și George Simion

Sursă foto: Facebook, Profimedia

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