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Ilinca Simion (28 ani), soția președintelui AUR, George Simion (40 ani), a născut o fetiță perfect sănătoasă luni, 16 noiembrie 2026. Cei doi au dat vestea cea mare pe rețelele sociale, unde au dezvăluit și numele ales pentru micuța lor.
Ilinca și George Simion sunt în culmea fericirii. După ce în aprilie 2024 au devenit părinți pentru prima dată, familia lor s-a mărit din nou. Luni, 16 noiembrie, Ilinca a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar primele declarații au venit chiar din partea proaspetei mămici, prin intermediul unui mesaj emoționant postat pe Facebook.
George și Ilinca Simion s-au căsătorit în 2022, în cadrul unei ceremonii festive care a avut loc în județul Vâlcea. Deși discretă în mediul online, Ilinca Simion a anunțat cea de-a doua sarcină în urmă cu câteva luni, printr-o imagine în care apare în costum de baie, la piscină, alături de mesajul: „Am uitat să vă spun ceva: o să fiu din nou mămică”.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ilinca și George Simion