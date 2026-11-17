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Irina Sardeni (37 ani), stilista Andreei Popescu, a anunțat că este însărcinată pentru a șaptea oară. Aceasta a dat vestea în timpul unei călătorii în Veneția, unde a mers cu soțul ei pentru a sărbători cei 17 ani de căsnicie.
Stilista a strălucit într-o rochie albă lungă, ținând în mână ecografia viitorului bebeluș, în timp ce soțul său, elegant într-un costum albastru cu dungi, a fost alături de ea. Momentul a fost completat de un buchet impresionant de trandafiri albi, dăruit de partenerul său.
Monica Bîrlădeanu a adăugat: „Omg!!! Te punem în ramă, la panoul de onoare!”, iar Ana Morodan și-a exprimat bucuria: „Felicitări! Să fiți sănătoși!”. Ileana Badiu a completat cu admirație: ”Incredibil! O familie divină”.
Irina Sardeni, apreciată pentru munca sa în industria de beauty și fashion, este un exemplu de echilibru între carieră și familie. Deseori, celebra stilistă vorbește deschis despre maternitate și provocările de a crește șase copii, împărtășindu-și experiențele și secretele cu comunitatea sa.
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