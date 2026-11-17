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Irina Sardeni (37 ani), stilista Andreei Popescu, a anunțat că este însărcinată pentru a șaptea oară. Aceasta a dat vestea în timpul unei călătorii în Veneția, unde a mers cu soțul ei pentru a sărbători cei 17 ani de căsnicie.

Irina Sardeni este însărcinată cu al șaptelea copil

Irina Sardeni, stilista renumită pentru colaborările sale cu vedete din showbizul românesc, a împărtășit lumii o veste emoționantă: este însărcinată cu cel de-al șaptelea copil!

Anunțul a fost făcut într-un mod special, în timpul aniversării a 17 ani de căsnicie cu soțul său, sărbătorită într-un cadru de poveste la Veneția.

„17 ani de căsnicie și în curând părinți a 7 copii”, a scris Irina Sardeni pe Instagram, postând imagini spectaculoase dintr-o ședință foto realizată într-un palat venețian.

Stilista a strălucit într-o rochie albă lungă, ținând în mână ecografia viitorului bebeluș, în timp ce soțul său, elegant într-un costum albastru cu dungi, a fost alături de ea. Momentul a fost completat de un buchet impresionant de trandafiri albi, dăruit de partenerul său.

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Stilista mai are 3 băieți și 3 fete

Irina Sardeni și soțul său sunt deja părinții mândri ai șase copii: trei băieți și trei fete.

Extinderea familiei lor numeroase a stârnit reacții pline de entuziasm în rândul apropiaților și al vedetelor.

Andreea Popescu, una dintre cele mai apropiate prietene ale Irinei, a comentat simplu: „Felicitări!!!”.

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Monica Bîrlădeanu a adăugat: „Omg!!! Te punem în ramă, la panoul de onoare!”, iar Ana Morodan și-a exprimat bucuria: „Felicitări! Să fiți sănătoși!”. Ileana Badiu a completat cu admirație: ”Incredibil! O familie divină”.

Irina Sardeni, apreciată pentru munca sa în industria de beauty și fashion, este un exemplu de echilibru între carieră și familie. Deseori, celebra stilistă vorbește deschis despre maternitate și provocările de a crește șase copii, împărtășindu-și experiențele și secretele cu comunitatea sa.

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Sursă foto: Instagram

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