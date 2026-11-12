George Simion, datorii de 12 milioane lei după campania prezidențială: „Cineva a vrut să-mi facă rău”

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Campania prezidențială din 2025 l-a costat scump pe George Simion, la propriu. Potrivit unei investigații realizate de jurnaliștii de la Snoop, liderul AUR a rămas cu o gaură financiară record în dreptul său, depășind pragul de 12 milioane de lei – cea mai mare datorie acumulată vreodată pe persoană fizică de un candidat la prezidențiale în ultimii 36 de ani.

George Simion, datorii uriașe după campania prezidențială

Deși spera ca banii să fie decontați de stat prin Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), planurile nu au mers conform așteptărilor, iar acum politicianul se vede nevoit să dea explicații despre oamenii de afaceri influenți care l-au împrumutat.

Întreaga campanie a costat peste 69 de milioane de lei, sume provenite în mare parte din împrumuturi de la persoane fizice. George Simion a mizat pe faptul că, după alegeri, AEP îi va rambursa cheltuielile, însă instituția a blocat o tranșă uriașă de 17 milioane de lei. Motivul? Nereguli legate de justificarea cheltuielilor, în special contractele cu postul Realitatea Plus, care au ajuns inclusiv în atenția procurorilor printr-o plângere penală.

Într-un interviu acordat pentru Snoop, liderul AUR a recunoscut situația delicată în care se află și a pus blocajul pe seama unei presupuse intenții de a-i face rău.

„Peste 12 milioane de lei am datorie după campania electorală către diferiți oameni care m-au împrumutat. Nu am primit, așa cum a primit Nicușor Dan, banii înapoi de la Autoritatea Electorală Permanentă. În mare parte nu am primit banii pentru că AEP spune că Realitatea TV nu a prezentat toate materialele din campanie, pe scurt nu a decontat materialele pentru Realitatea TV”, a explicat George Simion.

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O intervenție telefonică de 450.000 de euro

Printre cheltuielile care au atras atenția autorităților se numără sumele colosale virate către postul de televiziune controlat de familia Păcuraru, care a încasat peste 23 de milioane de lei în timpul campaniei.

Un episod aparte s-a petrecut pe 12 mai 2025, când o singură emisiune moderată de Anca Alexandrescu a costat peste 450.000 de euro, deși George Simion nici măcar nu a fost prezent în platou, intervenind doar prin telefon.

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Nume grele pe lista creditorilor lui George Simion

Surpriza majoră a investigației o reprezintă identitatea celor aproape 100 de persoane care l-au finanțat pe liderul AUR. Deși susține că nu s-a ocupat personal de strângerea banilor, delegând această sarcină colegului său de partid, Marius Lulea, George Simion a recunoscut că a rămas surprins când a văzut cine l-a împrumutat.

„Împrumuturile se făceau prin Marius Lulea și a vorbit domnul Păcuraru cu domnul Lulea. La sfârșit, m-am trezit cu o listă de nume, pe majoritatea nu îi cunosc, printre care l-am regăsit și pe Ovidiu Tender. Pe domnul Pintilie îl știu, i-am fost naș la botezul fetiței, i-am plătit împrumutul”, a dezvăluit politicianul.

Printre cei care au scos sume importante din buzunar, mulți atingând plafonul legal maxim de 800.000 de lei, se numără:

Familia Păcuraru (fiul Ionuț Maricel și soția acestuia), cu peste 2 milioane de lei;

(fiul Ionuț Maricel și soția acestuia), cu peste 2 milioane de lei; Vasile Pușcaș (supranumit „regele gunoaielor din Transilvania”) și mama sa, cu 1,6 milioane de lei;

(supranumit „regele gunoaielor din Transilvania”) și mama sa, cu 1,6 milioane de lei; Teodor Ovidiu Tender (fiul omului de afaceri Ovidiu Tender), cu 800.000 de lei;

(fiul omului de afaceri Ovidiu Tender), cu 800.000 de lei; Alexandru Walter (fiul fostului patron Romprest, Florian Walter), cu 800.000 de lei;

(fiul fostului patron Romprest, Florian Walter), cu 800.000 de lei; Dan Pintilie (cunoscut drept „Regele artificiilor”), cu 800.000 de lei;

(cunoscut drept „Regele artificiilor”), cu 800.000 de lei; Dorin Iacob (fost șef de cabinet al directorului SRI Virgil Măgureanu în anii ’90), cu 300.000 de lei.

Indemnizația de deputat nu îi ajunge pentru a-și plăti datoriile

George Simion a precizat că a reușit să își achite datoriile către familia Păcuraru, familia Pușcaș și Ovidiu Tender, apelând inclusiv la un nou împrumut de 900.000 de lei în 2026 de la o apropiată a familiei Păcuraru pentru a stinge din obligațiile vechi. Totuși, restul de peste 12 milioane de lei rămâne o enigmă.

În condițiile în care indemnizația sa lunară de deputat este de aproximativ 12.000 de lei, un calcul simplu arată că liderul AUR ar avea nevoie de 1.000 de luni – adică mai bine de 83 de ani – pentru a-și achita integral datoriile, presupunând că și-ar direcționa absolut tot salariul doar în acest scop. Până la o eventuală decizie favorabilă în procesele deschise împotriva AEP, viitorul financiar al politicianului rămâne sub semnul întrebării.

Sursă foto: Hepta

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