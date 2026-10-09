Scandal la Realitatea Plus, între George Simion și Anca Alexandrescu: „Ce ai de faci așa? / Nu vă e rușine?”

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Un schimb de replici tensionat între George Simion, liderul AUR, și jurnalista Anca Alexandrescu a escaladat în direct. Totul a început în timpul unei emisiuni la Realitatea Plus, pe fondul unor acuzații legate de presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos și s-a încheiat cu întreruperea bruscă a intervenției telefonice a politicianului.

Replici acide între George Simion și Anca Alexandrescu

În timpul emisiunii moderate de Laurențiu Botin, Anca Alexandrescu l-a interpelat insistent pe George Simion cu privire la presupusele conexiuni dintre el și omul de afaceri Fănel Bogos, aflat sub investigație. De asemenea, Alexandrescu a dorit să clarifice dacă partidul AUR ar fi beneficiat de donații din partea acestuia, fie în campaniile electorale, fie în contextul ajutorării unor persoane afectate de inundații în Suceava. Simion a negat categoric toate acuzațiile.

„Nu m-am întâlnit niciodată cu domnul Bogos”, a declarat liderul AUR în dreptul la replică transmis anterior intervenției sale telefonice. Ulterior, Simion a explicat că singura sa interacțiune cu Bogos a fost să-l îndrume spre Comisia de abuzuri din Parlament, negând categoric orice altă legătură.

În plus, el a respins zvonurile despre legături cu Mihai Barbu, fost trezorier PNL, subliniind: „Nu am nicio legătură cu domnul Barbu. Sunt dușman politic cu dumnealui”.

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Întrebări incomode și tensiuni în creștere

Tensiunile au continuat să crească pe măsură ce discuția s-a mutat către poziția politică a AUR înainte de votul pentru susținerea guvernului Veștea. Anca Alexandrescu a insistat ca Georges Simion să clarifice dacă a fost deranjat de o declarație a lui Călin Georgescu, fost susținător al AUR, care a spus că orice vot pentru noul guvern ar putea fi perceput drept trădare.

Simion a răspuns hotărât: „Este o minciună a dumneavoastră, motiv pentru care ați antamat tot postul împotriva noastră ca să votăm guvernul Veștea”.

Într-un alt moment tensionat, Anca Alexandrescu l-a presat pe liderul AUR să răspundă dacă a avut o întâlnire înainte de vot cu Sorin Grindeanu, lider PSD, și omul de afaceri Vasile Pușcaș.

„Vă întreb pentru a cincea oară? Da sau nu?”, a insistat jurnalista, însă George Simion a refuzat să răspundă direct, acuzând postul de televiziune de presiuni asupra partidului său.

„Încă o dată, nu sunt la inchizitoriu aici, doamna procuror. Eu am intrat să vorbesc despre niște stenograme care nu sunt reale în forma pe care le prezentați dumneavoastră”, a precizat liderul AUR.

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George Simion a răbufnit

Momentul culminant al disputei a fost atins când George Simion i s-a adresat Ancăi Alexandrescu cu expresia „Doamna Alexandrescu, ce ai de faci așa?”. Replica a stârnit o reacție furioasă din partea jurnalistei: „Nu vă e rușine, domnule Simion? Nu vă e rușine să vorbiți așa?”.

Liderul AUR a încercat să-și justifice cuvintele: „Ce s-a întâmplat? Cum am vorbit? Ce-am spus? Puteți reproduce?” Însă, discuția s-a încheiat brusc, realizatorii emisiunii intervenind pentru a stopa intervenția telefonică.

Realizatorii emisiunii au susținut ulterior că expresia utilizată de Simion ar putea fi o aluzie la o manea celebră de pe TikTok, intitulată „Ce-ai, fă, de faci așa?”. Incidentul a stârnit numeroase reacții în mediul public.

Sursă foto: Facebook, Hepta

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